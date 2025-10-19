Theo Bộ Công an, sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, Tổng công ty Viễn thông MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao các quyết định phong cấp bậc hàm sĩ quan cấp cao cho 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone. Ảnh Báo CAND

Ghi nhận, đánh giá cao những những kết quả, thành tích bước đầu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone; đồng thời với mong muốn kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Quyết định tuyển chọn nhân sự vào biên chế ngành Công an và phong cấp bậc hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 cán bộ gồm: Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV; Thượng tá Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV; Thượng tá Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Thượng tá Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu. Ảnh Bộ Công an

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng đã ghi nhận, chúc mừng các cán bộ được tuyển chọn, phong cấp bậc hàm. Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá, các cán bộ được tuyển chọn, phong cấp bậc hàm lần này đều là những cán bộ chủ chốt, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn tốt.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là vinh dự rất lớn, là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân; đồng thời thể hiện kỳ vọng, tin tưởng của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của các đồng chí được trao quyết định hôm nay cũng như tập thể cán bộ MobiFone vì sự phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty trong những năm tiếp theo.

Giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu đơn vị cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp hành động, thực hiện bằng được chiến lược phát triển MobiFone, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp đầu tàu trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.