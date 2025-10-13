Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Chiều 13/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trình bày dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn là cần thiết để phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo luật có hai điều trong đó sửa đổi, bổ sung 16 điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 nhằm phù hợp với pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng; phân định thẩm quyền; phân quyền, phân cấp phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Dự thảo luật chỉnh lý kỹ thuật 21 điều; bãi bỏ hai điều phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và giữ nguyên 20 điều.

Về nội dung cụ thể, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định giải thích từ ngữ “đô thị” nhằm quy định rõ các đặc điểm cơ bản.

Trong đó “đô thị” được quy định là phạm vi không gian tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển, hiện đại; là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ.

Đô thị gồm thành phố, đô thị thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố và đặc khu.

Một nội dung quan trọng trong dự thảo luật là phân cấp, phân quyền lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trong đó, về tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn, dự thảo phân cấp trách nhiệm từ Bộ Xây dựng trong tổ chức lập các quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, cho UBND cấp tỉnh.

Về phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn, dự thảo luật phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.

Như vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt quy hoạch chung của thành phố (trực thuộc Trung ương) và quy hoạch chung khu kinh tế.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: VGP

UBND cấp tỉnh phê duyệt các quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, quy hoạch chung khu du lịch quốc gia, quy hoạch chung xã, quy hoạch chung đặc khu, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có phạm vi liên quan đến 2 đơn vị hành chính cấp xã; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, thành phố về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh, quốc phòng.

UBND cấp xã phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của mình.

Căn cứ yêu cầu quản lý phát triển, điều kiện, năng lực của UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xã.

Cơ quan tổ chức thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định tương ứng với thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban nhất trí với cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Thường trực Uỷ ban đánh giá hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, đồng thời xem xét bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Góp ý một số nội dung cụ thể, Thường trực Uỷ ban đề nghị nghiên cứu xác định rõ vai trò của Quy hoạch chung – Quy hoạch phân khu – Quy hoạch chi tiết, hoàn thiện quy định về các trường hợp lập quy hoạch, các cấp độ quy hoạch được lập trong từng trường hợp.

Ủy ban đề nghị phân định rõ về nội dung giữa các bản quy hoạch, tránh trùng lắp, giản lược tầng nấc trung gian không cần thiết.

Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng Nhà nước chỉ phê duyệt Quy hoạch chung và Quy hoạch Phân khu (1/2000) đã bảo đảm đủ các chỉ tiêu cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, với thời hạn quy hoạch đủ dài, đủ ổn định để là công cụ định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển dài hạn, đồng thời, linh hoạt trong việc chia giai đoạn thực hiện phù hợp với thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch có liên quan.

Ý kiến này cho rằng Nhà nước không phê duyệt Quy hoạch chi tiết quá cụ thể, thay vào đó quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ở quy hoạch cấp độ trên và thực hiện cơ chế “hậu kiểm” theo thông tin đăng ký của nhà đầu tư về nội dung quy hoạch chi tiết.

Trong khi đó, có ý kiến đề nghị quy định theo hướng Nhà nước chỉ phê duyệt quy hoạch chung đối với trường hợp dự án, công trình có tính chất đặc biệt quan trọng, công trình hạ tầng kỹ thuật khung, khu vực có ý nghĩa, vai trò quan trọng về chính trị, văn hóa, lịch sử quốc phòng, an ninh...