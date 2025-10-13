Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ hai, ngày 13/10/2025 17:23 GMT+7

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 13/10/2025 17:23 GMT+7
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 13/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trình bày dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn là cần thiết để phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo luật có hai điều trong đó sửa đổi, bổ sung 16 điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 nhằm phù hợp với pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng; phân định thẩm quyền; phân quyền, phân cấp phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Dự thảo luật chỉnh lý kỹ thuật 21 điều; bãi bỏ hai điều phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và giữ nguyên 20 điều.

Trung tướng, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức: Tại sao đất bị bỏ hoang trong khi Nhà nước có chính sách ưu đãi miễn thuế nông nghiệp?

Về nội dung cụ thể, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định giải thích từ ngữ “đô thị” nhằm quy định rõ các đặc điểm cơ bản.

Trong đó “đô thị” được quy định là phạm vi không gian tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển, hiện đại; là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ.

Đô thị gồm thành phố, đô thị thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố và đặc khu.

Một nội dung quan trọng trong dự thảo luật là phân cấp, phân quyền lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trong đó, về tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn, dự thảo phân cấp trách nhiệm từ Bộ Xây dựng trong tổ chức lập các quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, cho UBND cấp tỉnh.

Về phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn, dự thảo luật phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.

Như vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt quy hoạch chung của thành phố (trực thuộc Trung ương) và quy hoạch chung khu kinh tế.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: VGP

UBND cấp tỉnh phê duyệt các quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, quy hoạch chung khu du lịch quốc gia, quy hoạch chung xã, quy hoạch chung đặc khu, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có phạm vi liên quan đến 2 đơn vị hành chính cấp xã; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, thành phố về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh, quốc phòng.

UBND cấp xã phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của mình.

Căn cứ yêu cầu quản lý phát triển, điều kiện, năng lực của UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xã.

Cơ quan tổ chức thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn được quy định tương ứng với thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban nhất trí với cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Thường trực Uỷ ban đánh giá hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, đồng thời xem xét bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Góp ý một số nội dung cụ thể, Thường trực Uỷ ban đề nghị nghiên cứu xác định rõ vai trò của Quy hoạch chung – Quy hoạch phân khu – Quy hoạch chi tiết, hoàn thiện quy định về các trường hợp lập quy hoạch, các cấp độ quy hoạch được lập trong từng trường hợp.

Ủy ban đề nghị phân định rõ về nội dung giữa các bản quy hoạch, tránh trùng lắp, giản lược tầng nấc trung gian không cần thiết.

Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng Nhà nước chỉ phê duyệt Quy hoạch chung và Quy hoạch Phân khu (1/2000) đã bảo đảm đủ các chỉ tiêu cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, với thời hạn quy hoạch đủ dài, đủ ổn định để là công cụ định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển dài hạn, đồng thời, linh hoạt trong việc chia giai đoạn thực hiện phù hợp với thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch có liên quan.

Ý kiến này cho rằng Nhà nước không phê duyệt Quy hoạch chi tiết quá cụ thể, thay vào đó quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ở quy hoạch cấp độ trên và thực hiện cơ chế “hậu kiểm” theo thông tin đăng ký của nhà đầu tư về nội dung quy hoạch chi tiết.

Trong khi đó, có ý kiến đề nghị quy định theo hướng Nhà nước chỉ phê duyệt quy hoạch chung đối với trường hợp dự án, công trình có tính chất đặc biệt quan trọng, công trình hạ tầng kỹ thuật khung, khu vực có ý nghĩa, vai trò quan trọng về chính trị, văn hóa, lịch sử quốc phòng, an ninh...

Tham khảo thêm

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Chính phủ đề nghị thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao ở các nước mưa vài ba trăm mm vẫn thoát tốt mà ta mức đó là ngập nặng nề

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tại sao ở các nước mưa vài ba trăm mm vẫn thoát tốt mà ta mức đó là ngập nặng nề

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Nghịch lý bảo hiểm 'đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó' được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghịch lý bảo hiểm "đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó" được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km

Thi thể được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực (cũ, nay thuộc Ninh Bình) được xác nhận là của nữ sinh Bùi Bích Phương, 22 tuổi, mất tích hơn một tháng trước tại Hà Nội, cách nơi cô xuất hiện lần cuối khoảng 120 km theo đường sông.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Tin tức
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Tin tức
Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những "điểm nghẽn" (Bài 1)

Tin tức
Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những 'điểm nghẽn' (Bài 1)

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức
Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Đọc thêm

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Gia đình

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Gia đình

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
Thể thao

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ

Nhà nông

Trong bầu không khí hân hoan trước thềm sự kiện Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, những cái bắt tay nồng ấm, những cái choàng vai thân thiện đã mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng, về đam mê, nỗ lực và thành công trên hành trình làm nông nghiệp Việt.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

3

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

4

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài