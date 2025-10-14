Thượng tướng Lê Quốc Hùng: Đề xuất lập Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý

Ngày 14/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày tờ trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện nay, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã có quy định về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, phân bổ và sử dụng Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên tại kết luận 158, Bộ Chính trị chỉ đạo thiết lập quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh độc lập và không trùng nội dung chi với Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, với các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, có thể đầu tư mạo hiểm vào các hoạt động liên quan nhằm xây dựng công nghiệp an ninh.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Quỹ công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.



Về hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, theo tờ trình Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên chưa có quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Tại kết luận 158, Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm công nghiệp an ninh.



Đồng thời, Bộ Chính trị định hướng cụ thể về 5 nhóm, chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất bổ sung về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia và chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Nội dung bổ sung cơ bản tương đồng với quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên quy định cụ thể những nội dung đặc thù của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia so với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng để tránh trùng dẫm, chồng chéo và thể chế hóa yêu cầu của Bộ Chính trị.



Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, nhằm thể chế quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Ủy ban nhất trí về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Có ý kiến đề nghị rà soát các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh cho đầy đủ hoặc quy định khái quát để bảo đảm tính linh hoạt.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định cụ thể về "Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh quốc gia" hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể về hội đồng này.

Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn tại Kỳ họp thứ 10.