Tham dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP; Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế đơn vị; nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo, cửa khẩu; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tiêu biểu: Đấu tranh thành công 30 chuyên án; bắt, xử lý 6.512 vụ/10.091 đối tượng, thu giữ hơn 173kg ma túy các loại, 195kg cần sa, 1368.479 lít dầu DO; 562.337 bao thuốc lá điếu nhập lậu...

Đặc biệt, tháng 6/2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh được Nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tuấn Kiệt

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới, vùng biển đảo; tham mưu và tham gia cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình do BĐBP phát động. Tiêu biểu đã tặng 11.275 phần quà, xây dựng 204 nhà Mái ấm biên cương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết… tổng trị giá khoảng 65 tỷ đồng; đỡ đầu 139 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả ở nội biên và ngoại biên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, toàn đơn vị phấn đấu hằng năm 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% trở lên cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng được kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và phấn đấu kết nạp từ 50 đảng viên mới trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đồng thời xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng BĐBP tỉnh tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với cơ quan quân sự địa phương và chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn ở cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự nỗ lực của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đồng thời, đề nghị toàn đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, của cấp trên về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và Biên phòng; chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo, tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải quyết tốt các vấn đề biên giới, vùng biển đảo, nhất là các địa bàn trọng điểm.

Tập trung xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, kỷ cương, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các biện pháp về chống khai thác IUU..