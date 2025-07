Bỏ công nhân mỏ than về Hải Phòng trồng na đặc sản

Sau nhiều năm làm công nhân khai thác than tại Quảng Ninh, anh Nguyễn Văn Khuê đã nhận ra sự nguy hiểm, độc hại của công việc mình đang làm.

Bởi hầu hết các mỏ than anh tham gia khai thác có kiến tạo phức tạp, công nghệ khai thác lạc hậu, lao động thủ công là chủ yếu, điều kiện môi trường lao động khắc nghiệt, bản thân anh phải làm việc dưới hầm sâu, chật hẹp, gò bó, tối tăm, thường xuyên phải tiếp xúc với tiếng ồn, bụi than, công việc nặng nhọc, có nguy cơ đối mặt với bệnh tật và rủi ro về an toàn lao động.

Nhận thấy tiềm năng đất đai trong quê anh sinh sống còn nhiều, người dân ở đây cũng đang phát triển trồng cây na bở - thứ cây truyền thống từ lâu đời của người Thuỷ Nguyên.

Anh Khuê đã nghĩ đến lúc anh phải từ chối công việc mình đang làm, về quê quy tụ đất đai của gia đình để trồng cây na bở.

Vườn na bở của gia đình anh Khuê chỉ trồng 1 lần nhưng thu hoạch được trong nhiều năm. Ảnh: Thu Thuỷ

Năm 2012, anh Khuê tiến hành trồng thử nghiệm 1 mẫu cây na bở tại diện tích đất của gia đình.

Thời gian đầu khi trồng na, anh Khuê vẫn túc tắc đi lại, vừa làm công nhân vừa học hỏi kỹ thuật, dành thời gian nhất định để tham gia các lớp huấn luyện kỹ thuật, tiếp cận công nghệ thụ phấn, bổ sung nguồn dinh dưỡng cho na phát triển có quả trái vụ, tỉ lệ đậu quả cao, điều chỉnh thời gian thu hoạch na theo ý muốn….

Sau quá trình canh tác thử nghiệm anh Khuê nhận thấy, trồng cây na chỉ tốn công chăm sóc và đầu tư ở những năm đầu, khi na trưởng thành thì anh Khuê chỉ cần tập trung vào kỹ thuật thụ phấn để cho na ra quả, theo dõi diễn biến cây na phát triển và phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo hướng an toàn là thắng lợi. Cây na chỉ trồng 1 lần nhưng thu hoạch được trong nhiều năm.

Cây na bở là thứ cây truyền thống từ lâu đời của người Thủy Nguyên, được coi là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Ảnh: TT

Đến năm 2019, anh Khuê đã quyết định nghỉ việc hẳn tại mỏ than về quê tập trung toàn lực vào sản xuất nông nghiệp.

Được sự hỗ trợ của chính quyền xã trong việc chuyển đổi đất lúa sang cây trồng lâu năm, anh Nguyễn Văn Khuê đã dồn điền đổi thửa mở rộng diện tích trồng na lên 2 mẫu na bở theo hướng an toàn.

Trồng na bở theo quy trình Vietgap

Theo kinh nghiệm của anh Khuê, cây na bở được xếp vào loại cây khó tính, bởi quả na đến vụ thu hoạch sẽ chín theo từng giờ.

Đến thời vụ, các mắt quả na đã mở đều, thậm chí đã nứt cuống là gia đình chị sẽ phải huy động nhân lực thu hái ngay nếu không nhanh quả na chín sẽ bị tụt nõ (tức cuống) rơi hỏng.

Sản phẩm na của gia đình anh Khuê luôn được đánh giá “ngon về chất lượng, đẹp về mẫu mã”. Ảnh: TT

Để cây na đón nhận được nhiều ánh sáng, dinh dưỡng hơn, ít sâu bệnh, anh Khuê tiến hành trồng theo quy chuẩn kỹ thuật cộng thêm kinh nghiệm của người trồng na trước đó. Cứ mỗi sào na bở gia đình anh Khuê chỉ trồng từ 28 - 30 cây, khoảng cách từ cây này sang kia là 5m.



Gia đình anh Khuê tận dụng trồng hành tỏi trên những diện tích na hỏng. Ảnh: TT

Đặc biệt, trong quá trình trồng na, anh Khuê đã chủ động ứng dụng cắt tỉa cành theo đợt để điều chỉnh thời gian thu hoạch, giúp na chín rải vụ, tránh tình trạng dồn ứ sản phẩm những ngày chính vụ sẽ bị thương lái ép giá.

Bên cạnh đó, anh Khuê triển khai sản xuất theo quy trình Vietgap, tuân thủ khắt khe các bước chăm bón từ khi ra hoa đến lúc thu hoạch. Vì vậy na của gia đình anh luôn được đánh giá “ngon về chất lượng, đẹp về mẫu mã”, điều này đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho gia đình anh.

Năm 2024, vườn na chính vụ của gia đình anh Khuê cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng. Tuy không bằng thu nhập của người công nhân khai thác mỏ những lúc cao điểm nhưng anh Khuê cũng đã hài lòng với công việc và mức thu nhập trên.

Thu hoạch xong vụ chính, anh Khuê tiếp tục duy trì chăm sóc vườn na trái vụ nhằm phục vụ thị trường được tốt hơn, thu nhập cao hơn. Vườn na của gia đình anh luôn được thương lái và người quen đến thăm và đặt hàng từ trước, nhiều khi cũng chẳng có hàng để bán.

Vườn chuối ngô giống chuối già Nam Mỹ anh Khuê mới trồng. Ảnh: TT

Tháng 9 năm 2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến 2 mẫu na của gia đình bị hư hỏng một số diện tích, anh Khuê không nản chí, tìm cách khắc phục và trồng mới thêm một số diện tích. Trong thời gian trồng lại na, anh tận dụng đất trồng 8 sào hành, tỏi sau 4 tháng anh Khuê thu hoạch hơn 5 tấn, bán được 80 triệu đồng.

Nắm bắt thêm về thị trường và thổ nhưỡng của địa phương, anh Khuê đã tìm hiểu thêm về giống chuối già Nam Mỹ. Đây là giống chuối đang được thị trường ưa chuộng, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, nếu đầu tư bài bản về kỹ thuật chăm sóc, chuối già Nam Mỹ còn có giá trị xuất khẩu.

Đầu năm 2025, anh Khuê tiếp tục bổ sung diện tích trồng na mới, đồng thời trồng thêm 500 cây chuối ngô giống chuối già Nam Mỹ nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, tăng gia thu nhập gia đình ngoài cây na bở.