Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov. Ảnh: Ukrinform.ua

Thông tin bác bỏ được đưa ra trong phần trả lời phỏng vấn với Sky News.

Trước đó, tờ New York Post đưa tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov đã nói với các quan chức Mỹ rằng, ông "gần như hoàn toàn ủng hộ" sáng kiến hòa bình do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trình bày tại Paris.

Tuy nhiên, phía Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định rằng cơ quan này không có thẩm quyền đưa ra các quyết định chính trị và không thể đưa ra những ước tính theo phần trăm như vậy.

"Chúng tôi đã ủng hộ đề xuất ngừng bắn toàn diện của Mỹ từ ngày 11/3. Trong khi đó, Nga không chấp nhận sáng kiến này và vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Trong hoàn cảnh đó, thật khó để nói đến bất kỳ cuộc đối thoại hòa bình nào, nhất là khi tính toán bằng con số cụ thể", Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Phía Ukraine cũng cho biết vấn đề quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo một lệnh ngừng bắn thực sự và có thể kiểm soát. Bộ Quốc phòng Ukraine cam kết rằng Kiev vẫn duy trì đối thoại xây dựng với Mỹ và tiếp tục nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.

Trong một diễn biến liên quan, The New York Times cũng đưa tin rằng dù gói viện trợ trước đây cho Ukraine do Tổng thống Joe Biden phê duyệt đã hết hiệu lực, nhưng hiện Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vẫn chưa có động thái cụ thể về một gói hỗ trợ mới.

Cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẵn sàng dừng các nỗ lực trung gian đàm phán giữa Ukraine và Nga nếu trong vài ngày tới không có dấu hiệu rõ ràng về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phản ứng trước tuyên bố này, phía Moscow cho biết đã có "một số tiến triển" trong quá trình đàm phán, nhưng thừa nhận rằng quá trình này "vẫn còn rất khó khăn". Nga nhấn mạnh dấu hiệu tích cực là việc họ đã tuân thủ lệnh ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong vòng một tháng.