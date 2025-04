Chính quyền Trump chuẩn bị công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga

Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine. Ảnh CNN

Báo cáo của Bloomberg được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/4 cho biết, Mỹ sẽ quyết định "trong vài ngày" liệu có thể đạt được thỏa thuận hòa bình hay không. "Chúng ta hiện đang đi đến thời điểm cần phải quyết định và xác định liệu điều này có khả thi hay không, đó là lý do tại sao chúng tôi đang đàm phán với cả hai bên", ông Rubio nói với các phóng viên trước khi rời Paris vào thứ sáu.

Ông Rubio cho biết ông đến Pháp để thảo luận "những phác thảo cụ thể hơn" về những điều cần thiết để đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga.

Các quan chức Ukraine đã gặp Rubio cũng như các quan chức từ Anh, Pháp và các nước châu Âu khác, những người đã thành lập một "liên minh tự nguyện" vào tháng 2 để ủng hộ và bảo vệ Ukraine sau cuộc họp thảm họa tại Phòng Bầu dục, trong đó ông Trump và Phó Tổng thống Vance đã chỉ trích và coi thường ông Zelensky.

Các quốc gia trong "liên minh tự nguyện" sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine cũng đã nhiều lần thúc đẩy một sự bảo đảm an ninh từ Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán giữa hai nước đã liên tục gặp trở ngại kể từ khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine bắt đầu vào tháng trước.

Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ để Ukraine ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ khoáng sản có giá trị của nước này để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Nhưng các cuộc đàm phán về thỏa thuận này đã ảnh hưởng bởi những bất đồng, về các thông số của thỏa thuận, phạm vi yêu cầu của Mỹ và sự kiên quyết của Ukraine rằng họ sẽ không ký một thỏa thuận không bao gồm các đảm bảo an ninh hoặc không cấm họ tìm kiếm tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu. Căng thẳng gia tăng sau khi bản dự thảo thỏa thuận gần đây của chính quyền Trump có phạm vi rộng hơn và bao quát hơn so với đề xuất ban đầu. Nó cũng không bao gồm bất kỳ đảm bảo an ninh nào của Mỹ cho Kiev, đây là điểm then chốt gây tranh cãi đối với Ukraine.

"Môi trường đàm phán đang rất căng thẳng", một nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán nói với Reuters trong tháng này.

Tờ báo này cũng đưa tin rằng các quan chức Mỹ đã thất vọng trước bình luận của ông Zelensky trong tuần này rằng Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump tại Trung Đông, đang "lan truyền những câu chuyện liên quan đến Nga".

Trong khi đó, Nga đã công khai tuyên bố rằng họ sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine và vẫn cam kết đối thoại với Mỹ, nhưng cả Mỹ và Ukraine đều cáo buộc Điện Kremlin đang trì hoãn và quay ngoắt trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc Ukraine nhượng Crimea cho Nga hay không. Các nguồn tin của Bloomberg cho biết với hãng tin này rằng quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra.