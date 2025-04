Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ảnh ENR

"Mọi người hỏi Tổng thống Moldova Maia Sandu, tại sao đất nước lại nghèo đến vậy, tại sao đường sá xuống cấp, tại sao trường học và bệnh viện lại đóng cửa? Cái cớ duy nhất của họ là Nga. Nga là kẻ thù", bà Shapa nói.

Ngoài ra, chính trị gia này lưu ý rằng tổng thống đương nhiệm của nước cộng hòa hiểu rõ rằng bà sẽ không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 nếu việc bỏ phiếu được tổ chức cho công dân Moldova sống tại Nga. Theo bà, hơn nửa triệu người trong số họ chỉ có cơ hội bỏ phiếu tại hai điểm bỏ phiếu, mỗi điểm chỉ có sức chứa tối đa 20 nghìn người.

Người đứng đầu Gagauzia Eugenia Gutsul đã bị bắt giữ với một cái cớ bịa đặt và các đại biểu khác đã bị giam giữ tại sân bay Chisinau vì đến thăm Nga và các vụ án hình sự đã được mở ra chống lại một số chính trị gia đối lập.

Ngoài ra, giới lãnh đạo ở Chisinau đang cố gắng cấm các cuộc biểu tình 30 ngày trước và 30 ngày sau cuộc bầu cử nhằm từ chối đăng ký ứng cử mà không giải thích và do đó ngăn cản họ tham gia bầu cử. Đảng cầm quyền cũng đề xuất mở rộng quyền hạn của cơ quan thông tin và an ninh, với lý do là "để chống tham nhũng trong bầu cử".

Giáo hội Moldova cũng đang chịu áp lực vì đây là một bộ phận tự quản của Giáo hội Chính thống giáo Nga.

Moldova, một quốc gia hậu Xô Viết nằm ở Đông Âu, có vị trí địa lý phức tạp giữa Romania và Ukraine. Mối quan hệ của nước này với Liên bang Nga đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt sau cuộc chiến ở Ukraine. Nhận thức ngày càng tăng ở Moldova về Nga như một kẻ thù địch không phải là một diễn biến đột ngột mà là kết quả của một loạt các yếu tố lịch sử, chính trị và kinh tế xã hội đan xen trong đó có yếu tố chính, bao gồm bối cảnh lịch sử lâu dài, cuộc xung đột Transnistria dai dẳng, khát vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Moldova, những cáo buộc can thiệp của Nga, quan điểm chính thức của Moldova, dư luận, so sánh khu vực và phân tích của các chuyên gia.

Chính phủ Moldova cũng đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Moldova đã tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Lập trường rõ ràng của Moldova chống lại cuộc chiến ở Ukraine đánh dấu một sự khác biệt đáng kể so với cách tiếp cận thận trọng hơn trước đây của nước này đối với Nga, cho thấy một sự thay đổi cơ bản trong nhận thức của nước này về Điện Kremlin.