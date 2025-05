Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Tại Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ, quận Tân Phú, TP.HCM hàng trăm học viên đã tham gia kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô A1 đầu tiên theo quy định mới do Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) tổ chức sau quá trình chuyển giao nhiệm vụ từ Sở GTVT sang Bộ Công an.