Ngày 1/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Theo đó, các nhân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội gồm: Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: CACC

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng 3 Phó Giám đốc Công an Thành phố vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, 3 vị lãnh đạo này là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, môi trường công tác.

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt là 1 trong 3 nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội lần này. Ảnh: CACC

Ở bất kỳ lĩnh vực, cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn giữ bản lĩnh, tác phong của người lãnh đạo, có kinh nghiệm, đoàn kết và quy tụ cán bộ chiến sỹ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác đặt ra.

Vị Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Bộ Công an đối với những đóng góp của 3 cán bộ nêu trên, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các nhân sự được bổ nhiệm mà cũng là niềm vinh dự, tự hào của Công an TP.Hà Nội.

Để có được kết quả trên đòi hỏi sự lãnh đạo công tâm, khách quan của Đảng ủy Công an Thành phố, sự thống nhất, tập trung của Đảng ủy và đại bộ phận cán bộ chủ chốt đã vận dụng, sáng tạo trong quá trình kiện toàn, bổ nhiệm 3 đồng chí Phó Giám đốc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong rằng, trên cương vị mới, các đồng chí Phó Giám đốc sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ; nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ chung của Công an Thành phố cũng như các công việc sắp tới được phân công để cùng chung tay, góp sức xây dựng tập thể lãnh đạo Công an Thành phố đoàn kết, thống nhất, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.