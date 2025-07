Chiều 10/7, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì hội nghị Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) lần thứ 3.

Hội nghị diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, Đặng Hồng Đức, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 280 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm theo hướng thiết thực, trọng tâm và có chiều sâu. Các chương trình gắn với dịp lễ lớn như 95 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Tiêu biểu là hai chương trình gala âm nhạc "Vinh quang CAND Việt Nam" tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hơn 300.000 lượt người tham dự; Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng đang diễn ra tại Hà Nội và Hưng Yên. Các hoạt động hướng tới người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh và phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan trung ương, địa phương và thành viên Ban tổ chức trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần trang trọng, gắn với khí thế mới của đất nước sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào ngày 17/8/2025 và Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ IX vào đầu tháng 8/2025. Công an các địa phương cần chủ động thực hiện các hoạt động theo đúng tiến độ, không để ảnh hưởng đến quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông cũng yêu cầu công an các tỉnh, thành, tăng cường các hoạt động ca múa nhạc đường phố, dân vũ, văn nghệ vào dịp cuối tuần tại các tuyến phố đi bộ để thắt chặt gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân. Việc tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, lan tỏa sâu rộng về truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng CAND và những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng lưu ý các hoạt động kỷ niệm phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định 111 của Chính phủ và Thông tư 24 của Bộ Công an. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác dân vận, tri ân người có công, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an các địa phương được yêu cầu tổ chức hoạt động kỷ niệm với quy mô phù hợp, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.