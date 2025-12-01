Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việc "trăm hoa đua nở" có thể làm hỏng bức tranh tổng thể về chuyển đổi số quốc gia

Chiều 1/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số.

Nhìn nhận chuyển đổi số không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật mà là cuộc tái cấu trúc toàn diện, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) lo ngại dự thảo luật còn tồn tại những khoảng trống lớn, đặc biệt là hạ tầng số công cộng chưa được thiết kế chuẩn quốc gia dẫn đến tình trạng manh mún, chi phí ẩn lớn tại các bộ ngành, địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Đáng chú ý, đại biểu chỉ ra thực tế 99% dữ liệu hành vi số của người Việt hiện nằm trên hệ sinh thái của các nền tảng nước ngoài, khiến doanh nghiệp Việt đang phải "chạy trên sân của người khác".



"Khi dữ liệu không nằm trong biên giới pháp lý của mình thì rất khó bảo vệ chủ quyền số và phát triển doanh nghiệp số nội địa. Và không có dữ liệu Việt thì không có AI Việt", ông Hùng nói.



Đại biểu kiến nghị luật phải là trụ cột đủ mạnh để Việt Nam tự chủ dữ liệu, tự chủ công nghệ, thiết kế hạ tầng số theo nguyên tắc "một chuẩn, một nền tảng, nhiều dịch vụ".

Tham gia góp ý, đại biểu Bế Trung Anh (đoàn Vĩnh Long) đặt vấn đề về mâu thuẫn giữa yêu cầu phân cấp, phân quyền trong hành chính hiện nay với bản chất vận hành dựa trên dữ liệu của chuyển đổi số.

Đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh. Ảnh: Như Ý

Lấy ví dụ về việc điều tiết đèn giao thông hay xác nhận cư trú, đại biểu phân tích rằng khi có trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, thẩm quyền quyết định không còn phụ thuộc vào cấp hành chính quận, xã... mà tự động dịch chuyển sang hạ tầng dữ liệu và thuật toán khách quan.

Từ đó, đại biểu lo ngại nếu đẩy mạnh chuyển đổi số mà vẫn giữ tư duy phân cấp hành chính, để mỗi địa phương làm một kiểu thì dữ liệu sẽ không thể thống nhất, dẫn đến hệ thống không liên thông.

Đại biểu đề nghị cần có sự điều chỉnh để giải quyết xung đột này, xác định rõ khi dữ liệu khách quan hơn con người thì quyền lực sẽ xuất phát từ tiếng nói của dữ liệu chứ không phải từ cấp bậc hành chính.

Đề cập khía cạnh an sinh xã hội, đại biểu Trần Thị Thu Phước (đoàn Quảng Ngãi) ghi nhận dự thảo luật đã có bước tiến lớn khi thể chế hóa cơ chế tài chính đặc thù, chuyển từ tư duy đầu tư sở hữu sang thuê dịch vụ, nhưng đại biểu cho rằng luật đang thiếu vắng các quy định về trách nhiệm đối với lực lượng lao động bị mất việc làm do tác động của tự động hóa và AI.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước. Ảnh: Như Ý

Đại biểu nhấn mạnh chuyển đổi số là quá trình thay thế cái cũ bằng cái mới, nếu luật chỉ quy định về đào tạo nhân lực mới mà bỏ qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động dôi dư thì chưa đảm bảo tính nhân văn và bao trùm.

Đại biểu kiến nghị cần bổ sung quy định ràng buộc trách nhiệm và chính sách an sinh xã hội cụ thể để đảm bảo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong kỷ nguyên số.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Luật Chuyển đổi số được thiết kế là luật khung, quy định các nguyên tắc chung và không can thiệp sâu vào các luật chuyên ngành, nhằm tạo ra một chỉnh thể thống nhất cho quốc gia số.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành luật vào thời điểm này để tránh tình trạng "trăm hoa đua nở", mạnh ai nấy làm, gây ra sự cát cứ về dữ liệu và manh mún về nền tảng.

"Chúng ta đã có những mảnh ghép quan trọng nhất. Nhưng nếu chúng ta ra luật chuẩn chuyển đổi số muộn hơn, nếu chậm hơn trong việc ra các nguyên tắc chuyển đổi số, kết nối, thống nhất các luật chuyên ngành thì việc "trăm hoa đua nở" có thể làm hỏng bức tranh tổng thể về chuyển đổi số quốc gia", Bộ trưởng nói.



Bộ trưởng cũng làm rõ bản chất của chuyển đổi số là thay đổi phương thức vận hành trên môi trường mới, trong đó công nghệ chỉ là công cụ, đồng thời khẳng định luật sẽ có các cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho các vấn đề chưa có tiền lệ và ưu tiên nguồn lực để thu hẹp khoảng cách số, đảm bảo phát triển bền vững.