Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà đất
Thứ hai, ngày 01/09/2025 05:45 GMT+7

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày

+ aA -
Phương Thảo Thứ hai, ngày 01/09/2025 05:45 GMT+7
Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn tối đa 7 ngày, thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời mở rộng diện công trình được miễn phép nhằm giảm thủ tục hành chính.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 7 ngày

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Xây dựng, trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến thiết kế, hình thức quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng và quy định về cấp giấy phép xây dựng.

Đối với quy định về cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng nguyên tắc: Mỗi công trình, dự án thực hiện thủ tục duy nhất, từ chuẩn bị đến khởi công. Thủ tục này được thực hiện trực tuyến, trả kết quả điện tử.

Thời gian cấp phép xây dựng tối đa là 7 ngày, thay vì 15 - 20 ngày như hiện nay (thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép). Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm đảm bảo an toàn của công trình. Cơ quan cấp phép chỉ kiểm tra việc thực hiện.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa quy định về cấp giấy phép xây dựng, tối đa chỉ 7 ngày. Ảnh: Gia Linh

Theo dự thảo, giấy phép xây dựng gồm 3 loại: Giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình; giấy phép xây dựng có thời hạn. Điều kiện để công trình được cấp phép là phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn hoặc ngành; thiết kế bảo đảm an toàn, tuân thủ quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư phải có giấy phép trước khi khởi công công trình, dự án.

Hiện một số công trình đặc thù được miễn giấy phép xây dựng như dự án thuộc bí mật nhà nước, khẩn cấp, đầu tư công đặc biệt. Tại dự thảo sửa luật lần này, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng diện miễn giấy phép với các dự án đầu tư công, quy mô lớn, công trình theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Việc miễn giấy phép xây dựng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh: Gia Linh

Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại hình công trình. Với nhà ở riêng lẻ, thời gian này là 15 ngày từ thời điểm cơ quan quản lý nhận hồ sơ, và các công trình khác 20 ngày.

Trước đó, hồi giữa tháng 8/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Trong đó có quy định về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ (trong lĩnh vực hoạt động xây dựng).

Cụ thể, cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày (đối với công trình); cắt giảm 33,3% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (đối với nhà ở riêng lẻ).

Tham khảo thêm

Điểm mặt 6 dự án tại TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng

Điểm mặt 6 dự án tại TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng

Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được công bố miễn giấy phép xây dựng

Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được công bố miễn giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp xây dựng nhà được miễn giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp xây dựng nhà được miễn giấy phép xây dựng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ninh Bình thu hồi hơn 6.000 m2 đất để "nhường chỗ" cho dự án 35.000 tỷ đồng của Sun Group

Ninh Bình vừa ra quyết định thu hồi hơn 6.000 m2 đất tại phường Quang Trung để triển khai Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo của Sun Group.

"​Đế chế" bất động sản nghìn tỷ đồng của ông bầu bóng đá Thanh Hóa Cao Tiến Đoan vừa bị bắt

Nhà đất
'​Đế chế' bất động sản nghìn tỷ đồng của ông bầu bóng đá Thanh Hóa Cao Tiến Đoan vừa bị bắt

Ngôi nhà 1 tầng 350 m2 ở Đồng Hới hút mắt khi nâng nền chống ngập

Nhà đất
Ngôi nhà 1 tầng 350 m2 ở Đồng Hới hút mắt khi nâng nền chống ngập

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị hơn 17.000 tỷ đồng

Nhà đất
Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị hơn 17.000 tỷ đồng

Tập đoàn của Bầu Hiển đề xuất nghiên cứu đầu tư loạt dự án lớn tại Cà Mau

Nhà đất
Tập đoàn của Bầu Hiển đề xuất nghiên cứu đầu tư loạt dự án lớn tại Cà Mau

Đọc thêm

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch
Gia đình

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch

Gia đình

2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh
Gia đình

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh

Gia đình

Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1545, Nguyễn Kim bị ám sát sau kế trá hàng của một võ tướng nhà Mạc. Đó là Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa (Thanh Hóa), quan nội thị, võ tướng triều Mạc Đăng Doanh, làm đến chức Chưởng bộ, được phong tước Trung Hậu hầu, giao coi 3 phủ Thanh Hóa, làm Tổng trấn cả một phương.

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương hận dòng họ này đến mức ban bố một thánh chỉ, hạ lệnh cho con trai của một dòng họ "đời đời làm nô", con gái trong họ đó "kiếp kiếp là kỹ”. Dòng họ nhắc tới ở đây là họ Bồ và có liên quan đến nhân vật Bồ Thọ Canh.

Người xưa dặn: '5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến', nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi
Gia đình

Người xưa dặn: "5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến", nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi

Gia đình

Người xưa coi 5 con vật này "sứ giả của may mắn", nếu chúng vào nhà thì bạn đừng vội xua đuổi, kẻo ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an của gia đình.

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?
Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy bày tỏ sự lo ngại khi những bài viết so sánh cô và đàn chị Mỹ Tâm lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?
Thể thao

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”? Chelsea nhắm Wharton của Crystal Palace cho kế hoạch dài hạn; U23 Yemen đã có mặt tại Việt Trì; Wissa công khai chỉ trích Brentford, bày tỏ nguyện vọng ra đi; Con gái "chê" xấu, Pep Guardiola phải cạo râu.

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?
Tin tức

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?

Tin tức

UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa ngày 30/8.

Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước
Tin tức

Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước

Tin tức

Tối 31/8, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết trong ngày trên địa bàn đặc khu vừa có 5 du khách bị đuối nước do tắm biển lúc sóng lớn.

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026
Thể thao

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026

Thể thao

Trong số 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định có 2 cái tên chiếm giữ 2 vị trí đầu tiên là tiền đạo Kyle Hudlin và thủ môn Caique Santos.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới tại Bắc Kinh
Thế giới

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới tại Bắc Kinh

Thế giới

Nga và Trung Quốc mang đến cho thế giới một sự thay thế cho bá quyền phương Tây, Tiến sĩ Kirill Babaev, giám đốc Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, giáo sư Đại học Tài chính và Phó chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban nghiên cứu BRICS quốc gia nhận định.

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất
Thể thao

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Thể thao

Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất; HLV Southgate có công việc mới; M.U đàm phán mua Emiliano Martinez; Chelsea ra giá mua Fermin Lopez; Georgina Rodriguez đăng ảnh tình cảm bên Ronaldo.

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine
Thế giới

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine

Thế giới

Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 31/8, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine được quân đội Kiev sử dụng.

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập
Media

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập

Media

Từng là “điểm nóng” ma túy của vùng Tây Bắc và nằm trong diện xã đặc biệt khó khăn, Lóng Sập (tỉnh Sơn La) nay đang đổi thay từng ngày. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và phát triển hạ tầng nông thôn, đời sống người dân từng bước được nâng lên, đường làng, điện sáng, nước sạch đến tận bản xa, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững.

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Tuyển sinh ghi dấu ấn với điểm chuẩn cao và tỷ lệ nhập học ấn tượng
Xã hội

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Tuyển sinh ghi dấu ấn với điểm chuẩn cao và tỷ lệ nhập học ấn tượng

Xã hội

Mùa tuyển sinh 2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thu hút hơn 3.400 thí sinh, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Y khoa đạt 22 điểm, cao hơn cả một trường công lập.

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung
Thế giới

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước
Doanh nghiệp

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

Doanh nghiệp

80 năm Quốc khánh là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ghi dấu những thành tựu to lớn trên mọi phương diện, khẳng định vị thế Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Trong dòng chảy tự hào đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một định chế tài chính hàng đầu, giữ vị trí chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền
Gia đình

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền

Gia đình

Trong 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp này sẽ thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy và đi đúng hướng, nắm bắt cơ hội tài chính tốt, việc kiếm tiền suôn sẻ.

Cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi gửi xe: Bộ Xây dựng cảnh báo 'nóng', yêu cầu kiểm tra an toàn công trình
Kinh tế

Cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi gửi xe: Bộ Xây dựng cảnh báo "nóng", yêu cầu kiểm tra an toàn công trình

Kinh tế

Ngày 31/8, Cục Giám định (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá ảnh hưởng kết cấu và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn công trình đối với một phần kết cấu cầu Vĩnh Tuy do cháy bãi trông giữ xe.

Cựu binh 98 tuổi gây xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh: “Mệt nhưng tôi vinh dự lắm!”
Xã hội

Cựu binh 98 tuổi gây xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh: “Mệt nhưng tôi vinh dự lắm!”

Xã hội

“Được Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội quan tâm, tôi vô cùng vinh dự khi được mời dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 này. Mệt nhưng tôi vinh dự lắm, không ai bằng. Cả đồng đội hy sinh và mất hết rồi giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng cuộc đời tôi được xem lễ diễu binh”, cụ Lê Bình xúc động.

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã quyết định bổ sung hơn 1.010 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo nghị quyết của Chính phủ.

Gia Lai chi trả 355 tỷ đồng quà Quốc khánh 2/9 cho hơn 3,5 triệu người dân
Tin tức

Gia Lai chi trả 355 tỷ đồng quà Quốc khánh 2/9 cho hơn 3,5 triệu người dân

Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai triển khai chi trả hơn 355 tỷ đồng tiền quà cho hơn 3,5 triệu người dân trên toàn tỉnh. Đây là hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương nhằm lan tỏa tinh thần Tết Độc lập, với mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng, được chuyển đến tay người dân thông qua nhiều hình thức.

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất
Bạn đọc

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

Bạn đọc

Sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các trục phố trung tâm ở Hà Nội. Báo Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất.

Thương tâm vụ 2 trẻ tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm sát hại là bà nội
Pháp luật

Thương tâm vụ 2 trẻ tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm sát hại là bà nội

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, do mâu thuẫn gia đình, bà nội đã sát hại 2 cháu nội rồi tự tử.

Nông dân 'miền cổ tích' Ngọc Chiến tỉnh Sơn La trổ tài bắt cá nhân ngày tết Độc lập
Nhà nông

Nông dân "miền cổ tích" Ngọc Chiến tỉnh Sơn La trổ tài bắt cá nhân ngày tết Độc lập

Nhà nông

Ngày 31/8, tại bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La), Hội thi bắt cá trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày tết Độc Lập (2/9) được tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng thức với những màn bắt cá kịch tính, hấp dẫn.

Thành Long vượt định kiến “ngôi sao hành động” ở tuổi 71 với 'Bổ hong truy ảnh'
Văn hóa - Giải trí

Thành Long vượt định kiến “ngôi sao hành động” ở tuổi 71 với "Bổ hong truy ảnh"

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi 71, diễn viên Thành Long vẫn đều đặn góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả nhìn nhận mình như một diễn viên đa năng, thay vì chỉ gắn với danh xưng "ngôi sao hành động".

Du khách thích thú đi ghe xuyên rừng U Minh Hạ - Cà Mau, nghe đờn ca tài tử, đặt trúm bắt lươn, cá đồng dịp lễ 2/9
Xã hội

Du khách thích thú đi ghe xuyên rừng U Minh Hạ - Cà Mau, nghe đờn ca tài tử, đặt trúm bắt lươn, cá đồng dịp lễ 2/9

Xã hội

Một lần đến với rừng tràm U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, du khách sẽ khó quên nhiều trải nghiệm khi tự tay đặt lợp bắt các loại cá đồng, đặt trúm bắt lươn, đi ghe xuyên rừng nghe đờn ca tài tử, thưởng thức những món ăn dân dã của người dân miền Tây sông nước.

Muôn kiểu người dân “cắm chốt”, 'xí chỗ' trước 2 ngày để xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Media

Muôn kiểu người dân “cắm chốt”, "xí chỗ" trước 2 ngày để xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Media

Chiều 31/8, hàng trăm người dân từ khắp nơi đã đổ về các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình để "xí chỗ” xem diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Họ trải bạt, mang theo chiếu và nhiều vật dụng cá nhân, sẵn sàng thức trắng 2 đêm để có được vị trí thuận lợi nhất.

Tỷ phú Hà Tĩnh là một anh nông dân trồng thành công 'hoa quý tộc' hễ nở là cản chả kịp
Nhà nông

Tỷ phú Hà Tĩnh là một anh nông dân trồng thành công "hoa quý tộc" hễ nở là cản chả kịp

Nhà nông

Lan hồ điệp vốn là loài hoa khó tính nhưng nhờ mạnh dạn ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, anh Phạm Văn Huy, ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã kiên trì trồng thành công loài lan có giá trị kinh tế cao ngay trên chính vùng đất cát trắng khắc nghiệt, cho doanh thu 7-8 tỷ đồng/năm.

Tin đọc nhiều

1

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

2

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

3

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

4

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

5

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?