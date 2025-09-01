Đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 7 ngày

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Xây dựng, trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến thiết kế, hình thức quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng và quy định về cấp giấy phép xây dựng.

Đối với quy định về cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng nguyên tắc: Mỗi công trình, dự án thực hiện thủ tục duy nhất, từ chuẩn bị đến khởi công. Thủ tục này được thực hiện trực tuyến, trả kết quả điện tử.

Thời gian cấp phép xây dựng tối đa là 7 ngày, thay vì 15 - 20 ngày như hiện nay (thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép). Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm đảm bảo an toàn của công trình. Cơ quan cấp phép chỉ kiểm tra việc thực hiện.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa quy định về cấp giấy phép xây dựng, tối đa chỉ 7 ngày. Ảnh: Gia Linh

Theo dự thảo, giấy phép xây dựng gồm 3 loại: Giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình; giấy phép xây dựng có thời hạn. Điều kiện để công trình được cấp phép là phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn hoặc ngành; thiết kế bảo đảm an toàn, tuân thủ quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư phải có giấy phép trước khi khởi công công trình, dự án.

Hiện một số công trình đặc thù được miễn giấy phép xây dựng như dự án thuộc bí mật nhà nước, khẩn cấp, đầu tư công đặc biệt. Tại dự thảo sửa luật lần này, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng diện miễn giấy phép với các dự án đầu tư công, quy mô lớn, công trình theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Việc miễn giấy phép xây dựng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh: Gia Linh

Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại hình công trình. Với nhà ở riêng lẻ, thời gian này là 15 ngày từ thời điểm cơ quan quản lý nhận hồ sơ, và các công trình khác 20 ngày.

Trước đó, hồi giữa tháng 8/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đã ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Trong đó có quy định về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ (trong lĩnh vực hoạt động xây dựng).

Cụ thể, cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày (đối với công trình); cắt giảm 33,3% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (đối với nhà ở riêng lẻ).