Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Chuyển động Sài Gòn
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:38 GMT+7

Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được công bố miễn giấy phép xây dựng

+ aA -
Gia Linh Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:38 GMT+7
Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thêm 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công bố thêm 6 dự án được miễn giấy phép xây dựng

Liên quan đến vấn đề miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi một số UBND phường về công bố giai đoạn 2 đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Trước đó, theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP.HCM, các đơn vị có liên quan phải thông tin cụ thể, công khai, đầy đủ các quy định về điều kiện, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

Thực trên chỉ đạo trên, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Cụ thể, các dự án vừa được công bố, bao gồm:

-120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco.

-Khu nhà thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng làm chủ đầu tư.

-Khu dân cư 3,2ha, phường Long Bình của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Việt; Khu nhà ở thấp tầng Thăng Long thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long (phường Long Bình) của chủ đầu tư Công ty CP Địa ốc Thăng Long.

-Khu nhà ở thấp tầng tại phường Long Trường của chủ đầu tư là Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh.

-Nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà vườn Ba - Son tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long (phường Long Bình) của chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Đô thị Ba Son.

TP.HCM có thêm nhiều dự án được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Sở Xây dựng yêu cầu các cá nhân, tổ chức có đất nằm trong 6 dự án được miễn giấy phép xây dựng phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai với mục đích sử dụng đất là đất ở; không tiến hành xây dựng nếu khu đất đang có tranh chấp hoặc có quyết định ngăn cản thay đổi hiện trạng, chuyển dịch tài sản của cơ quan có thẩm quyền và phải có văn bản đồng ý của ngân hàng (trong trường hợp thế chấp).

Đồng thời, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định. Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Trước đó, phường Bình Trưng (TP.HCM đã công bố) 6 dự án đã đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Một khu vực khác là phường Bình Phú có 3 khu vực được miễn giấy phép xây dựng bao gồm: Khu nhà ở khu phố chợ An Dương Vương (khu phố 12); khu tái định cư 2,9ha (khu phố 23); khu dân cư rạch Ruột Ngựa (khu phố 22).

Việc miễn giấy phép xây dựng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh: Gia Linh

Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã phối hợp với UBND các địa phương (tại TP.HCM cũ) rà soát, thống kê các khu vực đủ điều kiện áp dụng.

Đây là những khu đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, pháp lý theo quy định. Khi đó, người dân không cần xin phép xây dựng mà chỉ cần thông báo khởi công công trình. Qua rà soát, hiện trên địa bàn TP.HCM cũ có khoảng 360 khu vực với khoảng 55.000 lô, nền đủ điều kiện để được miễn giấy phép xây dựng. Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM cũng đã công bố 112 dự án nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tham khảo thêm

Sớm công bố các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng tại TP.HCM

Sớm công bố các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng tại TP.HCM

TP.HCM “chốt” thời gian công bố các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

TP.HCM “chốt” thời gian công bố các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng cuối tuần bốc đầu vượt 135 triệu đồng, người có tiền cũng khó mua được vàng

Giá vàng hôm nay 6/9 tiếp tục lập kỷ lục mới khi bán ra đến 135,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người có tiền vẫn khó mua được.

Công an vào cuộc vụ ẩu đả liên quan đến nghệ sĩ, YouTuber

Chuyển động Sài Gòn
Công an vào cuộc vụ ẩu đả liên quan đến nghệ sĩ, YouTuber

TP.HCM chỉ đạo khẩn về bố trí kinh phí kiểm định nhằm cải tạo chung cư cũ

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM chỉ đạo khẩn về bố trí kinh phí kiểm định nhằm cải tạo chung cư cũ

Người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà trọ ở đường Lê Đức Thọ

Chuyển động Sài Gòn
Người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà trọ ở đường Lê Đức Thọ

TP.HCM: Kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM: Kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

Đọc thêm

Ngân hàng lớn nhất của Nga đưa ra cảnh báo nóng về nền kinh tế Nga
Thế giới

Ngân hàng lớn nhất của Nga đưa ra cảnh báo nóng về nền kinh tế Nga

Thế giới

Herman Gref, CEO của Sber, ngân hàng cho vay lớn nhất nước này, đã cảnh báo rằng nền kinh tế Nga đang mất đà và cần chi phí vay thấp hơn để khôi phục tăng trưởng.

Hàng công U23 Việt Nam 5 lần bóng tìm đến cột dọc, xà ngang: Cơn đau đầu của HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Hàng công U23 Việt Nam 5 lần bóng tìm đến cột dọc, xà ngang: Cơn đau đầu của HLV Kim Sang-sik

Thể thao

U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, nhưng nỗi lo còn lớn hơn niềm vui. Hàng công phung phí và sự vô duyên đang là bài toán nan giải.

Không phải hoa giấy, cây cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh mới thực sự đẳng cấp, mang may mắn, tài lộc vào nhà
Gia đình

Không phải hoa giấy, cây cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh mới thực sự đẳng cấp, mang may mắn, tài lộc vào nhà

Gia đình

Khi nở hoa, cây cảnh biến thành những thác nước hoa lộng lẫy khiến nhiều người cảm giác nó không tồn tại ở thế giới loài người.

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu 3 điểm trước U23 Yemen
Thể thao

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu 3 điểm trước U23 Yemen

Thể thao

Với chiến thắng trước U23 Singapore, U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn để giành vé đến VCK U23 châu Á 2026, nhưng HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện.

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Trượt dốc không phanh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Trượt dốc không phanh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/9, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc liên tiếp, mức suy giảm trên 1,5 USD/thùng cho thấy đà trượt giá ngày càng lớn của nhiên liệu chiến lược thế giới.

3 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

3 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Tuần qua (1 - 7/9), nhiều quyết định về công tác cán bộ đã được công bố, trong đó có 3 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới.

Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Belarus ngay lập tức
Thế giới

Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Belarus ngay lập tức

Thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski cho biết công dân Ba Lan được khuyến cáo nên rời khỏi Belarus ngay lập tức và tránh đi du lịch đến đó.

Phát hiện động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ 'đi lạc' vào vườn nhà, người đàn ông ở Huế vội báo kiểm lâm
Nhà nông

Phát hiện động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ "đi lạc" vào vườn nhà, người đàn ông ở Huế vội báo kiểm lâm
9

Nhà nông

Một con động vật hoang dã quý hiếm là một con tê tê java, có tên trong sách Đỏ thế giới “đi lạc” vào vườn nhà dân ở Huế được giao nộp kịp thời cho kiểm lâm.

Người nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Hà Tĩnh đang chật vật khắc phục khó khăn sau bão số 5
Nhà nông

Người nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Hà Tĩnh đang chật vật khắc phục khó khăn sau bão số 5

Nhà nông

Bão số 5 đi qua, hàng trăm hộ nuôi tôm, cá… ven biển Hà Tĩnh bị thiệt hại hết sức nặng nề. Vượt khó khăn, người dân đang khẩn trương xử lý môi trường nuôi, tu bổ diện tích ao đầm, lồng bè, chuẩn bị vụ nuôi mới.

75% tường là vách kính nhưng ngôi nhà phố vẫn mát nhờ áp dụng 3 phương pháp thiết kế thi công độc đáo
Nhà đất

75% tường là vách kính nhưng ngôi nhà phố vẫn mát nhờ áp dụng 3 phương pháp thiết kế thi công độc đáo

Nhà đất

Ngôi nhà nhỏ ở phố Bắc Cầu (Hà Nội) được thiết kế như “ẩn mình” trong tán cây cổ thụ, với 75% vách kính trong suốt, sân vườn xanh mát và vườn mái 29 m2, tạo không gian sống cộng sinh cùng thiên nhiên.

Việt Nam chúng tôi là thế! Mỗi khi Tổ quốc cần cả dân tộc sẵn sàng đứng lên!
Xã hội

Việt Nam chúng tôi là thế! Mỗi khi Tổ quốc cần cả dân tộc sẵn sàng đứng lên!

Xã hội

Hãy để sự biết ơn và lòng tự hào dân tộc của dịp Đại lễ A80 hướng tới công cuộc phát triển đất nước. Hãy để những lời ca khúc “Việt Nam Quê hương tôi”, “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”... vang mãi như khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; chém người trọng thương rồi ôm súng kíp trốn vào rừng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; chém người trọng thương rồi ôm súng kíp trốn vào rừng

Pháp luật

Nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; chém người trọng thương rồi ôm súng kíp bỏ trốn vào rừng; cảnh sát khám xét nhà Mạnh "gỗ" - một dân anh chị có tiếng ở Thanh Hóa... là những tin nóng 24 giờ qua.

Đà Nẵng mở bán 305 căn nhà ở xã hội giá dưới 1,2 tỷ đồng/căn
Nhà đất

Đà Nẵng mở bán 305 căn nhà ở xã hội giá dưới 1,2 tỷ đồng/căn

Nhà đất

Đà Nẵng mở bán 305 căn nhà ở xã hội với diện tích từ 44 - 70 m2. Giá bán dự kiến từ hơn 700 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/căn (đã bao gồm VAT, chưa tính 2% phí bảo trì).

Truyền thông đưa tin ông Zelensky hoảng sợ trước đề xuất của ông Putin
Thế giới

Truyền thông đưa tin ông Zelensky hoảng sợ trước đề xuất của ông Putin

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky e ngại một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vì ông đã quen với việc chỉ là quân cờ trong tay phương Tây, nhà nghiên cứu kinh tế Ahmed Adel ở Cairo viết trong một bài báo cho InfoBRICS.

Chính phủ chỉ đạo sớm thống nhất khung giá đất sau sáp nhập
Nhà đất

Chính phủ chỉ đạo sớm thống nhất khung giá đất sau sáp nhập

Nhà đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội.

Tội danh Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị truy tố có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị truy tố có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam bị truy tố tội buôn lậu với trốn thuế với cáo buộc thông qua hai công ty nhập hàng điện tử từ nước ngoài và mua linh kiện gia công lắp ráp rồi bán thành phẩm không xuất hóa đơn.

“Mưa đỏ” đạt 537 tỷ đồng trở thành top 1 phòng vé, số tiền được chia ra sao?
Văn hóa - Giải trí

“Mưa đỏ” đạt 537 tỷ đồng trở thành top 1 phòng vé, số tiền được chia ra sao?

Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" lập kỷ lục phòng vé với 537 tỷ đồng để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Số tiền sẽ được chia như thế nào?

Trẻ sơ sinh đã có khối u lớn bít toàn bộ vòm họng, suy hô hấp, không bú được
Xã hội

Trẻ sơ sinh đã có khối u lớn bít toàn bộ vòm họng, suy hô hấp, không bú được

Xã hội

Trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng đột ngột suy hô cấp, tím tái, không bú được, các bác sĩ đã phát hiện khối u lớn vùng đáy lưỡi, chèn ép đường thở.

Ninh Bình quyết liệt xử lý vi phạm IUU, gỡ “thẻ vàng” của EC
Nhà nông

Ninh Bình quyết liệt xử lý vi phạm IUU, gỡ “thẻ vàng” của EC

Nhà nông

Nhằm thực hiện quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành một kế hoạch đồng bộ và quyết liệt, đặc biệt tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong khai thác thủy sản.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Quảng Trị từng trắng tay vì ‘vàng trắng’ nay là tỷ phú nhờ cây ăn quả
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Quảng Trị từng trắng tay vì ‘vàng trắng’ nay là tỷ phú nhờ cây ăn quả

Nhà nông

Từ một người từng “trắng tay” vì cây cao su – loại cây từng được gọi là “vàng trắng”, ông Bế Văn Mai, dân tộc Nùng, quê gốc Cao Bằng, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nay là xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) nay là tỷ phú trồng cây ăn quả và được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao con mình như người 'đa nhân cách', rất nhiều đứa trẻ đều đang trong tình trạng này
Gia đình

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao con mình như người "đa nhân cách", rất nhiều đứa trẻ đều đang trong tình trạng này

Gia đình

Tôi cảm thấy mình đã thấu hiểu con hơn đồng thời cũng cần để ý hơn trong việc nuôi dạy con.

Chuyện tình éo le nhất sử Việt: Danh thần nhà Lê vướng lưới tình đào nương
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện tình éo le nhất sử Việt: Danh thần nhà Lê vướng lưới tình đào nương

Đông Tây - Kim Cổ

Vị danh thần nhà Lê – Tiến sĩ Vũ Khâm Lân không chỉ nổi tiếng hay chữ, mà còn được biết đến bởi câu chuyện tình vô cùng lãng mạn với cô đào xinh đẹp.

Ai sinh đúng 3 khung giờ Âm lịch này, cả đời rực rỡ, trung niên phát tài đổi vận
Gia đình

Ai sinh đúng 3 khung giờ Âm lịch này, cả đời rực rỡ, trung niên phát tài đổi vận

Gia đình

Những ai sinh vào 3 khung giờ "vàng" theo giờ Âm lịch này thường được trời ban phúc khí, tài lộc dồi dào, cuộc sống ít phải lo toan.

Tại sao Tượng tinh là món ăn mà Từ Hi Thái hậu tâm đắc nhất?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Tượng tinh là món ăn mà Từ Hi Thái hậu tâm đắc nhất?

Đông Tây - Kim Cổ

Đưa tượng tinh vào bữa tiệc của mình, Từ Hi thái hậu mong muốn những thực khách tham dự bữa ăn này cũng có thể luôn luôn được “khỏe như voi”, đồng thời ngầm gửi đi thông điệp rằng, nhà Thanh sở hữu nguồn sinh lực mạnh mẽ, có thể trường tồn trước mọi biến động.

EVN lỗ gần 45.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương đề xuất hai phương án “đưa vào giá điện”
Kinh tế

EVN lỗ gần 45.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương đề xuất hai phương án “đưa vào giá điện”

Kinh tế

Sau hai năm thua lỗ nặng nề, lũy kế hơn 50.000 tỷ đồng, đến cuối năm 2024 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn còn âm vốn gần 45.000 tỷ đồng, làm suy giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trước tình thế này, Bộ Công Thương đã trình hai phương án xử lý khoản lỗ, trong đó có đề xuất đưa chi phí chưa bù đắp vào giá bán lẻ điện bình quân.

Công an Tây Ninh giải cứu thiếu nữ bị nhóm lừa đảo bắt cóc, đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc
Pháp luật

Công an Tây Ninh giải cứu thiếu nữ bị nhóm lừa đảo bắt cóc, đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc

Pháp luật

Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đã giải cứu thành công một thiếu nữ bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”, đưa về sum họp gia đình

U23 Việt Nam lại thắng, nhưng vì sao người hâm mộ vẫn lo?
Thể thao

U23 Việt Nam lại thắng, nhưng vì sao người hâm mộ vẫn lo?

Thể thao

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Singapore 1-0 trong lượt trận thứ hai bảng C thuộc vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng rất lớn về một hạn chế của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiến trường Ukraine biến thành 'trò chơi' tàn khốc: Giết chóc tính điểm đổi vũ khí như game
Thế giới

Chiến trường Ukraine biến thành 'trò chơi' tàn khốc: Giết chóc tính điểm đổi vũ khí như game

Thế giới

Rubik, một người điều khiển drone của quân đội Ukraine, đã theo dõi từng cử động của một binh sĩ Nga suốt nhiều tuần liền, với kỳ vọng kiếm được ít nhất 6 điểm khi hạ sát anh ta thành công.

Văn Thuận toả sáng, U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U23 Singapore
Thể thao

Văn Thuận toả sáng, U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U23 Singapore

Thể thao

Tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thi đấu lấn lướt và xuất sắc đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Văn Thuận ở phút 79.

Hơn 1000 vận động viên chinh phục giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025
Thể thao

Hơn 1000 vận động viên chinh phục giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025

Thể thao

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 là một sự kiện văn hóa, thể thao cộng đồng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tin đọc nhiều

1

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

2

Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng" về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Ngân hàng Nhà nước thông tin 'nóng' về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

3

Chuyên gia Việt Nam đầu tiên sang Cuba trồng lúa: Vỡ òa hạnh phúc khi Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa

Chuyên gia Việt Nam đầu tiên sang Cuba trồng lúa: Vỡ òa hạnh phúc khi Cuba chính thức công nhận 5 giống lúa

4

Park Min Young gây tranh cãi vì ngoại hình khác lạ

Park Min Young gây tranh cãi vì ngoại hình khác lạ

5

Giữa lúc cao tốc miền Tây chậm tiến độ, doanh nghiệp muốn trả mỏ cát: Chủ tịch Cần Thơ lên tiếng

Giữa lúc cao tốc miền Tây chậm tiến độ, doanh nghiệp muốn trả mỏ cát: Chủ tịch Cần Thơ lên tiếng