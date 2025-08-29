Danh mục các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2026

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công khai hồ sơ thẩm định dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là nhiều trường hợp công trình sẽ được miễn giấy phép xây dựng.

Trong dự thảo, giấy phép xây dựng được chia thành 3 loại: Giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn.

Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp xây dựng nhà được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, các công trình được Bộ Xây dựng đề xuất nằm trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng kể từ năm 2026 là: Công trình bí mật nhà nước, công trình khẩn cấp, công trình thuộc dự án đầu tư công hoặc dự án đầu tư theo thủ tục đặc biệt, cùng công trình xây dựng tạm;

Công trình trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, công trình theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn hoặc quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt;

Công trình trên biển thuộc dự án đã được giao khu vực biển để thực hiện; công trình tại cảng hàng không, công trình bảo đảm hoạt động bay ngoài cảng hàng không;

Công trình quảng cáo không thuộc diện cấp phép theo Luật Quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo Luật Viễn thông;

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Nhà ở riêng lẻ thuộc dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt;

Cuối cùng là công trình cấp 4, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng xây dựng tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo.

Dự thảo cũng quy định, với các công trình thuộc diện miễn giấy phép (trừ nhà ở riêng lẻ cấp 4, dưới 7 tầng tại nông thôn, miền núi, hải đảo), chủ đầu tư vẫn phải gửi thông báo về thời điểm khởi công kèm hồ sơ theo quy định đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi và quản lý.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng phạm vi thí điểm miễn phép xây dựng. Ảnh: Diệu Bình

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có công điện yêu cầu Bộ Xây dựng cùng TP. HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng với người dân tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Bộ Xây dựng cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn thủ tục này, báo cáo Chính phủ trong quý 4.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, phản ứng linh hoạt với thực tiễn, thay đổi tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục không cần thiết để tháo gỡ các điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển.

