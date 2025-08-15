Bộ Y tế lên tiếng về văn bản giả mạo liên quan chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường

Chiều 15/8, Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện văn bản số 2830/2025/TT-BYT, ghi ngày 10/8/2025, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, với tiêu đề “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Văn bản giả mạo gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình

Qua rà soát, Bộ Y tế khẳng định không có văn bản nào như trên trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Đây là văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu nhằm phát tán thông tin sai sự thật.

Theo đại diện Bộ Y tế, hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước và có thể làm phát sinh những tác động tiêu cực đối với hoạt động của ngành y tế.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân chỉ sử dụng, trích dẫn văn bản chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời liên hệ với Bộ Y tế hoặc báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời tránh chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi giả mạo này theo quy định của pháp luật.