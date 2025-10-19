Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 21:10 GMT+7

"Bữa tiệc ung thư vú" gây phẫn nộ ở Hàn Quốc

+ aA -
Thủy Dương Chủ nhật, ngày 19/10/2025 21:10 GMT+7
Sự kiện nâng cao nhận thức ung thư vú của W Korea bị chỉ trích dữ dội khi trở thành sàn diễn của người nổi tiếng, từ màn trình diễn ca khúc gợi dục đến rượu vang, tiệc tùng xa hoa.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Karina (aespa) bị chỉ trích vì trang phục gợi cảm, thực hiện thử thách nhảy không liên quan ở sự kiện nâng cao nhận thức ưng thư vú.


Tối 15/10, buổi gala kỷ niệm 20 năm chiến dịch này được tổ chức tại khách sạn 5 sao Four Seasons Hotel Seoul, quy tụ dàn sao đình đám: V (BTS), Taeyang (BigBang), Karina (aespa), Jang Won-young (IVE), Byeon Woo-seok cùng nhiều tên tuổi lớn của Kpop và thời trang, phim ảnh Hàn.

Tuy nhiên, thay vì không khí trang nghiêm và giàu ý nghĩa, mạng xã hội tràn ngập clip khách mời nâng ly rượu vang, vui chơi và tham gia các thử thách lan truyền, gần như không có bất kỳ hoạt động nào gắn với chủ đề ung thư vú, theo The Korea HeraldJoongAng Daily.

Màn trình diễn gây sốc

Tâm điểm gây phẫn nộ là màn trình diễn ca khúc Mommae của Jay Park, với lời hát có câu “twin sisters hanging on your chest” (tạm dịch: “cặp song sinh treo trên ngực em”). Nhiều cư dân mạng gọi đây là “cú tát” vào mặt bệnh nhân ung thư vú.

Jay Park sau đó đăng lời xin lỗi trên Instagram: “Tôi biểu diễn theo thói quen và không có ý xúc phạm. Nếu có ai cảm thấy tổn thương, tôi thành thật xin lỗi”. Nhưng làn sóng chỉ trích không hề giảm nhiệt.

Trên trang Instagram chính thức của W Korea, hàng loạt video cho thấy khách mời cười nói, nhảy múa, cụng ly champagne. Các bài đăng hoàn toàn không đề cập đến chiến dịch nâng cao nhận thức, mà tập trung khoe hình ảnh người nổi tiếng lộng lẫy trên thảm đỏ.

ung thu vu anh 1
W Korea liên tục chia sẻ ảnh các ngôi sao tiệc tùng, ăn diện lộng lẫy ở sự kiện trên Instagram.

Một clip ghi lại cảnh hai thành viên Le Sserafim - Kim Chaewon và Kazuha - cầm ly rượu tạo dáng, khiến dư luận càng dậy sóng. Trong khi đó, Giselle (aespa) cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị bắt gặp loạng choạng rời khỏi sự kiện. Các mỹ nhân khác của aespa như Karina hay Ningning cũng bị chế giễu vì diện trang phục gợi cảm, không liên quan đến chủ đề sự kiện.

W Korea càng “đổ thêm dầu vào lửa” khi đăng bài với tiêu đề “Inside W Korea’s Breast Cancer Party” (Bên trong bữa tiệc ung thư vú), khiến nhiều người phẫn nộ vì ngôn từ bị đánh giá là “thiếu tôn trọng và phản cảm”.

Tranh cãi về khoản quyên góp

Đến ngày 19/10, W Korea mới chính thức lên tiếng xin lỗi trên Instagram: “Chúng tôi xin lỗi vì đã không cân nhắc cảm xúc của bệnh nhân ung thư vú và gia đình, gây ra sự tổn thương và thất vọng”.

Tạp chí khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện sau vụ việc và tiếp tục hợp tác với Korea Breast Cancer Foundation, đối tác của họ suốt gần 20 năm.

Một chi tiết gây tranh luận khác là số tiền W Korea quyên góp sau 20 năm tổ chức chiến dịch. Theo tài liệu từ Ministry of Health and Welfare (South Korea), tổng số tiền mà tạp chí chuyển đến Quỹ Ung thư vú Hàn Quốc từ năm 2007 đến nay chỉ khoảng 315,69 triệu won (tương đương 222.000 USD).

ung thu vu anh 2
Từ trái sang phải, Jang Won-young, Karina và Sullyoon tại sự kiện.

Con số này bị cho là “quá thấp” so với quy mô hoành tráng và lượng ngôi sao tham dự. Sau đó, W Korea phản hồi rằng tổng số quyên góp thực tế từ 2006 đến 2024 lên tới 960 triệu won, và năm nay dự kiến thêm 150 triệu won, nâng tổng mức quyên góp lên khoảng 1,1 tỷ won (khoảng 805.000 USD).

Tạp chí cũng cho biết từ 2007 đến 2009, họ đã quyên góp khoảng 130 triệu won cho Planned Population Federation of Korea.

Khác với các chiến dịch nâng cao nhận thức ung thư vú trên toàn cầu, nơi bệnh nhân và chuyên gia y tế thường được mời phát biểu, đeo ruy băng hồng - biểu tượng toàn cầu, thì sự kiện năm nay của W Korea hoàn toàn vắng bóng yếu tố này.

Một bình luận nổi bật trên mạng xã hội: “Họ có thể quyên góp tiền, nhưng biến một chiến dịch chống ung thư thành buổi tiệc rượu xa hoa thì thật khó chấp nhận”.

Theo: znews.vn
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand International 2025

Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp đêm Chung kết Miss Grand International 2025, sự kiện diễn ra vào tối nay (18/10) tại Thái Lan.

Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi hy vọng mình có vị trí ấn tượng tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025"

Văn hóa - Giải trí
Hoa hậu Yến Nhi: 'Tôi hy vọng mình có vị trí ấn tượng tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025'

Nguyễn Thị Yến Nhi bị loại sớm ở Chung kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí
Nguyễn Thị Yến Nhi bị loại sớm ở Chung kết Miss Grand International 2025

Khán giả tranh cãi bởi ca từ phản cảm trong ca khúc mới của Jack

Văn hóa - Giải trí
Khán giả tranh cãi bởi ca từ phản cảm trong ca khúc mới của Jack

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

Đọc thêm

Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già
Xã hội

Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già

Xã hội

Mới đây, một khu du lịch ở TP. Ninh Hương, Hồ Nam, Trung Quốc đã đăng tin tuyển dụng đặc biệt, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người cao tuổi.

Du kích Ukraine âm thầm xâm nhập, đánh phá trung tâm chỉ huy Nga gần Bryansk
Thế giới

Du kích Ukraine âm thầm xâm nhập, đánh phá trung tâm chỉ huy Nga gần Bryansk

Thế giới

Một nhóm du kích Ukraine hôm Chủ nhật (19/10) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch phá hoại nhằm vào trung tâm chỉ huy của Nga ở vùng Bryansk, khu vực chiến lược nằm cách biên giới Ukraine khoảng 100km, khiến hoạt động liên lạc quân sự của Moscow bị tê liệt tạm thời.

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên
Thể thao

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên; chuyên gia sợ bóng đá Malaysia sụp đổ sau án phạt; Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS; nhóm tỷ phú UAE muốn mua lại M.U; Garnacho “hốt bạc” nhờ kiểu tóc ấn tượng.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, 19/10, bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 do lũ.

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Muội Hỉ, Bao Tự, Tô Đát Kỷ, Trần Viên Viên, Hạ Cơ, Ngu Cơ, Triệu Cơ và Tây Thi dù trực tiếp hay gián tiếp đã gây họa cho sự sụp đổ của một triều đại trong lịch sử Trung Hoa.

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26
Thể thao

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Lạch Tray ở vòng 7 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu bế tắc và phải nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, được thực hiện đúng quy định, quy trình.

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá
Xã hội

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá

Xã hội

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, hành lá còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hợp chất allicin - hoạt chất có khả năng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng
Thế giới

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng

Thế giới

Quyết định không cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang châm ngòi tranh cãi tại Washington, khi nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Putin đang thành công trong việc thao túng Nhà Trắng để kéo dài cuộc chiến.

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone
Tin tức

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Tin tức

Chiều 19/10, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân, phong cấp bậc hàm cho 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất
Bạn đọc

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Theo luật sư, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà
Gia đình

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà

Gia đình

Loại rau này là một trong những loại thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và có tác dụng như một vị thuốc, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị 'tự nuôi mình'
Chuyển động Sài Gòn

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị "tự nuôi mình"

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, bền vững. Việc phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng giúp đô thị “tự nuôi mình” thông qua khai thác giá trị đất quanh các tuyến metro, tạo nguồn lực cho hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cuộc làm việc với đối tác Anh với thế mạnh vượt trội về dịch vụ tài chính đến lễ ký kết mới đây với sàn Nasdaq ở New York, TP.HCM đang mở rộng bước tiến trên bản đồ tài chính thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính năng động của châu Á.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Nhà nông

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Nhà nông

Từ sáng đến chiều nay (16/10) trên địa ban TP Đà Nẵng có mưa kéo dài, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM
Nhà nông

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông

Trồng hoa, chăm sóc các tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp như phim, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế...là những mô hình, hoạt động mà huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM, Bình Dương). Xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hình thành làng quê đáng sống...

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội 'gọi', Sở GDĐT bao giờ trả lời?
Xã hội

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội "gọi", Sở GDĐT bao giờ trả lời?

Xã hội

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ, khi thấy TP.HCM nhanh chóng công bố và lựa chọn môn thi vào lớp 10 phù hợp với mong muốn của học sinh, họ không khỏi "chạnh lòng" và ao ước Hà Nội cũng sớm có quyết định tương tự.

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn
Văn hóa - Giải trí

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc và Thùy Dương từng kết hôn ở tuổi 19. Điểm chung ở 3 mỹ nhân này là nghị lực mạnh mẽ sau đổ vỡ, xây dựng cuộc sống độc lập và tự chủ như hiện tại.

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt
Điểm nóng

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Điểm nóng

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thay đổi rõ rệt giọng điệu trong các tuyên bố liên quan đến xung đột tại Ukraine — theo nhận định của nhà phân tích Zoltan Koskovics từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đăng trên mạng xã hội X.

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?
Nhà nông

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?

Nhà nông

Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) đang gặp khó khăn lớn do nợ thuế và tiền phạt truy thu giai đoạn 2007–2011 với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ xem xét hỗ trợ, cho phép xử lý tài sản để trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục duy trì sản xuất và ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân trong vùng nông trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra tỉnh, thanh tra bộ và cơ quan công an thanh tra, kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát phục vụ các dự án cao tốc.

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật 'khổng lồ' 2.300 tuổi này
Nhà nông

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Nhà nông

Năm 1997, khi tu sửa bờ mương và đào ao ở gần làng, nhân dân thôn Động Xá (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tình cờ đụng trúng, phát hiện trong lòng đất 1 trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu 2,5m so với mặt ruộng. Chiếc trống đồng phát hiện ở Động Xá (gọi là trống đồng Động Xá) là chiếc trống đồng rất độc đáo.

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật
Nhà nông

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật

Nhà nông

Anh Nguyễn Trung Thành, nông dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang (vùng Bảy Núi, địa bàn TX Tịnh Biên trước đây) đã phát triển mô hình nuôi ong dú thành công. Với người dân vùng Bảy Núi, con ong dú (ong tầng) là loài động vật hoang dã, loài côn trùng không xa lạ. Loài ong dú xuất hiện ở bụi hoa dại ven đường, trong những vườn cây xanh mát...

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày
Xã hội

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày

Xã hội

Nước chiếm từ 45-75% trọng lượng cơ thể con người và đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống - từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng đến duy trì chức năng não và tim mạch. Tuy nhiên, câu hỏi “Có nên uống 3 lít nước mỗi ngày?” vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém
Kinh tế

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém

Kinh tế

Báo cáo gửi tới Quốc hội chỉ ra rằng, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều vướng mắc về pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức tham gia xử lý/nhận chuyển giao bắt buộc.

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình có những yêu cầu đặc biệt về bữa ăn cuối hay nói lời trăn trối khác người...

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam
Kinh tế

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam

Kinh tế

Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng uy tín Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế giới”.

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, 'sát thủ trên không' Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng
Thế giới

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, "sát thủ trên không" Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng

Thế giới

Một “mẹo” cũ kỹ từ thời chiến tranh cổ đại – tận dụng thời tiết để che giấu chuyển động quân sự – đang được Nga hồi sinh tại Ukraine, và hiệu quả của nó khiến giới phân tích phương Tây phải chú ý trong khi Kiev "đứng ngồi không yên", theo National Interest.

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Thể thao

Hậu vệ cánh trái Võ Minh Trọng là cầu thủ thuộc biên chế Becamex TP.HCM, từng khoác áo U23 Việt Nam.

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?
Xã hội

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Xã hội

Do nhu cầu mua hoa tươi tặng người thân, bạn bè, đối tác tăng cao, cộng thêm với tình trạng khan hiếm hoa bởi ảnh hưởng của mấy trận bão lớn vừa qua… nên giá hoa dịp 20/10 tại Hà Nội tăng mạnh, thậm chí có loại hoa đội giá gấp đôi, gấp ba.

Tin đọc nhiều

1

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

2

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

3

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

4

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi