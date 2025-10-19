"Bữa tiệc ung thư vú" gây phẫn nộ ở Hàn Quốc

Karina (aespa) bị chỉ trích vì trang phục gợi cảm, thực hiện thử thách nhảy không liên quan ở sự kiện nâng cao nhận thức ưng thư vú.





Tối 15/10, buổi gala kỷ niệm 20 năm chiến dịch này được tổ chức tại khách sạn 5 sao Four Seasons Hotel Seoul, quy tụ dàn sao đình đám: V (BTS), Taeyang (BigBang), Karina (aespa), Jang Won-young (IVE), Byeon Woo-seok cùng nhiều tên tuổi lớn của Kpop và thời trang, phim ảnh Hàn.

Tuy nhiên, thay vì không khí trang nghiêm và giàu ý nghĩa, mạng xã hội tràn ngập clip khách mời nâng ly rượu vang, vui chơi và tham gia các thử thách lan truyền, gần như không có bất kỳ hoạt động nào gắn với chủ đề ung thư vú, theo The Korea Herald và JoongAng Daily.

Màn trình diễn gây sốc

Tâm điểm gây phẫn nộ là màn trình diễn ca khúc Mommae của Jay Park, với lời hát có câu “twin sisters hanging on your chest” (tạm dịch: “cặp song sinh treo trên ngực em”). Nhiều cư dân mạng gọi đây là “cú tát” vào mặt bệnh nhân ung thư vú.

Jay Park sau đó đăng lời xin lỗi trên Instagram: “Tôi biểu diễn theo thói quen và không có ý xúc phạm. Nếu có ai cảm thấy tổn thương, tôi thành thật xin lỗi”. Nhưng làn sóng chỉ trích không hề giảm nhiệt.

Trên trang Instagram chính thức của W Korea, hàng loạt video cho thấy khách mời cười nói, nhảy múa, cụng ly champagne. Các bài đăng hoàn toàn không đề cập đến chiến dịch nâng cao nhận thức, mà tập trung khoe hình ảnh người nổi tiếng lộng lẫy trên thảm đỏ.

W Korea liên tục chia sẻ ảnh các ngôi sao tiệc tùng, ăn diện lộng lẫy ở sự kiện trên Instagram.

Một clip ghi lại cảnh hai thành viên Le Sserafim - Kim Chaewon và Kazuha - cầm ly rượu tạo dáng, khiến dư luận càng dậy sóng. Trong khi đó, Giselle (aespa) cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị bắt gặp loạng choạng rời khỏi sự kiện. Các mỹ nhân khác của aespa như Karina hay Ningning cũng bị chế giễu vì diện trang phục gợi cảm, không liên quan đến chủ đề sự kiện.

W Korea càng “đổ thêm dầu vào lửa” khi đăng bài với tiêu đề “Inside W Korea’s Breast Cancer Party” (Bên trong bữa tiệc ung thư vú), khiến nhiều người phẫn nộ vì ngôn từ bị đánh giá là “thiếu tôn trọng và phản cảm”.

Tranh cãi về khoản quyên góp

Đến ngày 19/10, W Korea mới chính thức lên tiếng xin lỗi trên Instagram: “Chúng tôi xin lỗi vì đã không cân nhắc cảm xúc của bệnh nhân ung thư vú và gia đình, gây ra sự tổn thương và thất vọng”.

Tạp chí khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện sau vụ việc và tiếp tục hợp tác với Korea Breast Cancer Foundation, đối tác của họ suốt gần 20 năm.

Một chi tiết gây tranh luận khác là số tiền W Korea quyên góp sau 20 năm tổ chức chiến dịch. Theo tài liệu từ Ministry of Health and Welfare (South Korea), tổng số tiền mà tạp chí chuyển đến Quỹ Ung thư vú Hàn Quốc từ năm 2007 đến nay chỉ khoảng 315,69 triệu won (tương đương 222.000 USD).

Từ trái sang phải, Jang Won-young, Karina và Sullyoon tại sự kiện.

Con số này bị cho là “quá thấp” so với quy mô hoành tráng và lượng ngôi sao tham dự. Sau đó, W Korea phản hồi rằng tổng số quyên góp thực tế từ 2006 đến 2024 lên tới 960 triệu won, và năm nay dự kiến thêm 150 triệu won, nâng tổng mức quyên góp lên khoảng 1,1 tỷ won (khoảng 805.000 USD).

Tạp chí cũng cho biết từ 2007 đến 2009, họ đã quyên góp khoảng 130 triệu won cho Planned Population Federation of Korea.

Khác với các chiến dịch nâng cao nhận thức ung thư vú trên toàn cầu, nơi bệnh nhân và chuyên gia y tế thường được mời phát biểu, đeo ruy băng hồng - biểu tượng toàn cầu, thì sự kiện năm nay của W Korea hoàn toàn vắng bóng yếu tố này.

Một bình luận nổi bật trên mạng xã hội: “Họ có thể quyên góp tiền, nhưng biến một chiến dịch chống ung thư thành buổi tiệc rượu xa hoa thì thật khó chấp nhận”.

Theo: znews.vn