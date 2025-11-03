Bưởi Tết TP.HCM: Bí quyết giữ “chất VIP” của nhà vườn Vũ Đình Tứ

Riêng ông Vũ Đình Tứ, xã Phạm Văn Hai (TP.HCM) lại chọn hướng làm bưởi “VIP” dành riêng cho thờ cúng – vừa giữ được giá, vừa khẳng định thương hiệu bưởi da xanh Bình Chánh trên thị trường Tết.

Mùa làm bưởi Tết, tập trung bưởi cúng – hướng đi khác biệt của nhà vườn Vũ Đình Tứ

Ông Vũ Đình Tứ (áo xanh) làm bưởi Tết với hướng đi khác biệt. Ảnh: T.Đ

Giữa lúc nhiều nhà vườn lo đầu ra, ông Vũ Đình Tứ vẫn giữ vững thu nhập nhờ chọn hướng đi riêng: trồng bưởi da xanh cúng lễ. Với hơn 6 ha bưởi, ông chỉ sản xuất dòng bưởi chất lượng cao phục vụ dịp rằm và mồng 1 âm lịch, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

“Tôi chỉ làm hàng VIP để bà con thờ cúng. Cách này không sợ ‘đụng chợ’ hay được mùa mất giá”, ông Tứ chia sẻ.

Bưởi Tết có đặc điểm trái to, vỏ mịn, múi hồng, da xanh bóng.Ảnh: T.Đ

Để có bưởi đẹp phục vụ thờ cúng, ông Tứ chọn lọc kỹ từng trái. Mỗi cây chỉ giữ lại 15–20 trái đạt chuẩn, những trái còn lại bị hái bỏ. “Như vậy trái mới to, vỏ mịn, múi hồng, da xanh bóng, nhìn đẹp để chưng”, ông nói.

Với quy trình kỹ lưỡng, bưởi da xanh của ông Tứ được thương lái đặt mua toàn bộ tại vườn.

Bưởi Tết Bình Chánh - niềm tin cho người tiêu dùng dịp Tết.

Không chỉ dừng ở sản xuất, sản phẩm bưởi da xanh của ông Vũ Đình Tứ đã được TP.HCM công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là bước khẳng định vị thế của nông sản Bình Chánh trên thị trường thành phố, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng dịp Tết.

“Phân khúc bưởi thờ cúng rất ổn định, tôi chưa bao giờ bị dội chợ hay mất giá”, ông Tứ khẳng định.

Nông dân vùng Bình Chánh trồng bưởi Tết. Ảnh: T.Đ

Hiện mô hình làm bưởi Tết “VIP” của ông đang được nhiều nông hộ tại Bình Chánh học hỏi. Trong tương lai, địa phương định hướng nhân rộng mô hình này, kết hợp sản xuất sạch, xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Bình Chánh” phục vụ thị trường Tết và xuất khẩu.

Ghi nhận vùng Bình Chánh cho thấy, hiện tại đây mô hình trồng bưởi da xanh có diện tích gần 70 ha.