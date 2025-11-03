Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 03/11/2025 16:15 GMT+7

Bưởi Tết TP.HCM: Bí quyết giữ “chất VIP” của nhà vườn Vũ Đình Tứ

+ aA -
Trần Đáng Thứ hai, ngày 03/11/2025 16:15 GMT+7
Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi Nguyễn Văn Của, hiện các hộ nông dân trồng bưởi da xanh ở vùng Bình Chánh (TP.HCM) đang tất bật chuẩn bị vụ bưởi Tết da xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Riêng ông Vũ Đình Tứ, xã Phạm Văn Hai (TP.HCM) lại chọn hướng làm bưởi “VIP” dành riêng cho thờ cúng – vừa giữ được giá, vừa khẳng định thương hiệu bưởi da xanh Bình Chánh trên thị trường Tết.

Mùa làm bưởi Tết, tập trung bưởi cúng – hướng đi khác biệt của nhà vườn Vũ Đình Tứ

Ông Vũ Đình Tứ (áo xanh) làm bưởi Tết với hướng đi khác biệt. Ảnh: T.Đ

Giữa lúc nhiều nhà vườn lo đầu ra, ông Vũ Đình Tứ vẫn giữ vững thu nhập nhờ chọn hướng đi riêng: trồng bưởi da xanh cúng lễ. Với hơn 6 ha bưởi, ông chỉ sản xuất dòng bưởi chất lượng cao phục vụ dịp rằm và mồng 1 âm lịch, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

“Tôi chỉ làm hàng VIP để bà con thờ cúng. Cách này không sợ ‘đụng chợ’ hay được mùa mất giá”, ông Tứ chia sẻ.

Bưởi Tết có đặc điểm trái to, vỏ mịn, múi hồng, da xanh bóng.Ảnh: T.Đ

Để có bưởi đẹp phục vụ thờ cúng, ông Tứ chọn lọc kỹ từng trái. Mỗi cây chỉ giữ lại 15–20 trái đạt chuẩn, những trái còn lại bị hái bỏ. “Như vậy trái mới to, vỏ mịn, múi hồng, da xanh bóng, nhìn đẹp để chưng”, ông nói.

Với quy trình kỹ lưỡng, bưởi da xanh của ông Tứ được thương lái đặt mua toàn bộ tại vườn.

Bưởi Tết Bình Chánh - niềm tin cho người tiêu dùng dịp Tết.

Không chỉ dừng ở sản xuất, sản phẩm bưởi da xanh của ông Vũ Đình Tứ đã được TP.HCM công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là bước khẳng định vị thế của nông sản Bình Chánh trên thị trường thành phố, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng dịp Tết.

“Phân khúc bưởi thờ cúng rất ổn định, tôi chưa bao giờ bị dội chợ hay mất giá”, ông Tứ khẳng định.

Nông dân vùng Bình Chánh trồng bưởi Tết. Ảnh: T.Đ

Hiện mô hình làm bưởi Tết “VIP” của ông đang được nhiều nông hộ tại Bình Chánh học hỏi. Trong tương lai, địa phương định hướng nhân rộng mô hình này, kết hợp sản xuất sạch, xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Bình Chánh” phục vụ thị trường Tết và xuất khẩu.

Ghi nhận vùng Bình Chánh cho thấy, hiện tại đây mô hình trồng bưởi da xanh có diện tích gần 70 ha.

Tham khảo thêm

Anh Tài ở TP.HCM trồng bưởi sạch, thương lái tận thủ phủ bưởi miền Tây kéo lên mua để xuất khẩu

Anh Tài ở TP.HCM trồng bưởi sạch, thương lái tận thủ phủ bưởi miền Tây kéo lên mua để xuất khẩu

Khai mạc phiên chợ nông sản đặc sản 2025 tại Hà Nội, một nông dân Cư Jút bán 2 tạ sầu riêng chỉ trong buổi sáng

Khai mạc phiên chợ nông sản đặc sản 2025 tại Hà Nội, một nông dân Cư Jút bán 2 tạ sầu riêng chỉ trong buổi sáng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghi bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng, sinh viên năm cuối nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử

Thanh niên 22 tuổi đã để lại xe máy, đôi dép trên cầu Thủ Thiêm 1, nghi nhảy cầu tự tử. Trước đó, nam sinh này bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng.

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy

Chuyển động Sài Gòn
Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy

Giá vàng cuối tuần tại TP.HCM: Chuyện lạ cả tuần mới thấy ở các tiệm vàng

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng cuối tuần tại TP.HCM: Chuyện lạ cả tuần mới thấy ở các tiệm vàng

Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành "người gác cổng" đáng tin cậy

Chuyển động Sài Gòn
Y tế cơ sở TP.HCM chuyển mình thành 'người gác cổng' đáng tin cậy

Học sinh TP.HCM cùng khám phá AI, định hướng tương lai nghề nghiệp

Chuyển động Sài Gòn
Học sinh TP.HCM cùng khám phá AI, định hướng tương lai nghề nghiệp

Đọc thêm

Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Trong buổi tập mới nhất của Thép xanh Nam Định, Nguyễn Xuân Son cho thấy sự hứng khởi trong từng bước chạy. Rõ ràng, tiền đạo 28 tuổi này đã rất sẵn sàng cho ngày tái xuất chính thức.

Đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Tình trạng đất ao, vườn xen kẹt trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở đang khá phổ biến ở các địa phương. Người dân có nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở để được cấp sổ đỏ, song không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện. Luật Đất đai 2024 cùng Nghị định hướng dẫn mới đã quy định rõ hơn về vấn đề này.

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinh tế

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Kinh tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là yêu cầu lớn.

'Chết đứng' vì bạn gái tiêu hết 3,5 tỷ đồng vào phẫu thuật thẩm mỹ
Xã hội

"Chết đứng" vì bạn gái tiêu hết 3,5 tỷ đồng vào phẫu thuật thẩm mỹ

Xã hội

Một người đàn ông Trung Quốc đã “chết đứng” khi phát hiện hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD, tương đương 3,5 tỷ đồng) mà anh giao cho bạn gái giữ hộ trong nhiều năm đã bị cô dùng hết cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Thị trường đỏ lửa, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bất ngờ “bốc đầu” tăng kịch trần
Nhà đất

Thị trường đỏ lửa, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bất ngờ “bốc đầu” tăng kịch trần

Nhà đất

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 11 trong sắc đỏ bao trùm, khi hàng loạt cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc. Giữa bức tranh ảm đạm đó, Quốc Cường Gia Lai gây bất ngờ khi tăng kịch trần, trở thành điểm sáng hiếm hoi của phiên.

Dòng chảy của tiền hôm nay 3/11: Sắc đỏ bao trùm, lực bán áp đảo kéo VN-Index mất hơn 22 điểm
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay 3/11: Sắc đỏ bao trùm, lực bán áp đảo kéo VN-Index mất hơn 22 điểm

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy tâm lý thận trọng leo thang, lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường rung lắc mạnh. Tâm lý phòng thủ rõ rệt khi nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài, chờ đợi các yếu tố vĩ mô mới và thông tin lãi suất toàn cầu.

Giám đốc tình báo Mỹ tuyên bố chiến lược 'thay đổi chế độ' của Mỹ đã chấm dứt
Thế giới

Giám đốc tình báo Mỹ tuyên bố chiến lược "thay đổi chế độ" của Mỹ đã chấm dứt

Thế giới

Giám đốc tình báo Mỹ Tulsi Gabbard thừa nhận lịch sử can thiệp thay đổi chế độ của Washington, nhưng nói rằng điều đó đã kết thúc dưới thời Tổng thống Donald Trump – bất chấp những phát ngôn gần đây của ông về Iran cũng như các cáo buộc liên quan đến Venezuela.

Ngọc Khuê lên tiếng “bênh” vợ chồng Hoa hậu H’hen Niê
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Khuê lên tiếng “bênh” vợ chồng Hoa hậu H’hen Niê

Văn hóa - Giải trí

Trước sự việc vợ chồng H'hen Niê trở thành "tâm điểm" chỉ trích của dư luận vì vụ clip "nghịch dại", ca sĩ Ngọc Khuê mong muốn mọi người có cái nhìn thấu cảm hơn.

Loại rau tưởng cứng như đá lại non mềm, càng giá lạnh càng giòn ngọt, ăn một miếng vơi mệt mỏi
Gia đình

Loại rau tưởng cứng như đá lại non mềm, càng giá lạnh càng giòn ngọt, ăn một miếng vơi mệt mỏi

Gia đình

Hãy ăn loại rau này suốt mùa đông nhé! Nó tốt cho tiêu hóa, bổ sung năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Bạn sẽ hối tiếc nếu không biết đến nó đấy!

Nông thôn Tây Bắc: Xã Mường Thàng vượt khó, thu ngân sách đạt gần 95% kế hoạch
Hòa Bình thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Xã Mường Thàng vượt khó, thu ngân sách đạt gần 95% kế hoạch

Hòa Bình thi đua yêu nước

Vừa đi vào hoạt động ổn định sau khi sáp nhập từ bốn xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong và Tây Phong (thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ), xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ có nhiều điểm sáng trong phục hồi kinh tế, đáng chú ý nhất là thu ngân sách nhà nước đã đạt gần 95% dự toán tỉnh giao.

Giá vàng hôm nay mới nhất (3/11) tăng trở lại: Nhà vàng tăng số lượng bán, người mua bất ngờ vắng lạ thường
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (3/11) tăng trở lại: Nhà vàng tăng số lượng bán, người mua bất ngờ vắng lạ thường

Thị trường

Giá vàng hôm nay 3/11 bất ngờ tăng trở lại với cả vàng SJC và nhẫn. Lượng người mua xếp hàng vắng lạ thường khi nhà vàng tăng số lượng vàng bán ra.

Hành trình lột xác của Ánh Viên thu hút 1,5 triệu người xem
Văn hóa - Giải trí

Hành trình lột xác của Ánh Viên thu hút 1,5 triệu người xem

Văn hóa - Giải trí

Ánh Viên đã chia sẻ hành trình lột xác ấn tượng, từ cô gái tự ti trở thành biểu tượng tự tin. Hành trình này thu hút hơn 1,5 triệu người xem, truyền cảm hứng cho nhiều người.

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?
Nhà nông

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nhà nông

Lần đầu tiên, Philippines, nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới và là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng nhất của Việt Nam lập kỷ lục mới về sản lượng lúa gạo thu được trong 6 tháng đầu năm 2025, với 9,07 triệu tấn lúa.

Bảng xếp hạng sau vòng 9 V.League 2025/2026: Phả hơi nóng vào ngôi đầu
Thể thao

Bảng xếp hạng sau vòng 9 V.League 2025/2026: Phả hơi nóng vào ngôi đầu

Thể thao

Việc đội đầu bảng Ninh Bình FC bị Becamex TP.HCM cầm chân ngay trên sân nhà ở vòng 9 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) đã giúp CLB CAHN áp sát vị trí số một của CLB tân binh giải chuyên nghiệp với chỉ 1 điểm kém hơn.

Cơ sở tự xưng “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động không phép bị đề nghị xử phạt bao nhiêu tiền?
Xã hội

Cơ sở tự xưng “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ở Hà Nội ngang nhiên hoạt động không phép bị đề nghị xử phạt bao nhiêu tiền?

Xã hội

Đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội phường Hà Đông, Hà Nội thông tin, đã đề xuất xử phạt, đình chỉ hoạt động cơ sở làm đẹp có tên DMANH Beauty ở KĐT Mộ Lao (phường Hà Đông, Hà Nội) tự phong là “Phòng khám thẩm mỹ nội khoa” ngang nhiên thực hiện hàng loạt thủ thuật tiêm truyền không phép.

Video: 'Thót tim' cứu học sinh lớp 11 ở tỉnh Gia Lai, nhảy đập dâng Phú Phong tự tử
Tin tức

Video: "Thót tim" cứu học sinh lớp 11 ở tỉnh Gia Lai, nhảy đập dâng Phú Phong tự tử

Tin tức

Ngày 3/11, tại đập dâng Phú Phong trên sông Côn thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ), một học sinh lớp 11 đã nhảy xuống sông tự tử nhưng được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Ở TP.HCM không có khái niệm 'phong sát', song nghệ sĩ lệch chuẩn khó thoát án phạt
Văn hóa - Giải trí

Ở TP.HCM không có khái niệm "phong sát", song nghệ sĩ lệch chuẩn khó thoát án phạt

Văn hóa - Giải trí

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng – Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế để phát hiện xử lý các hành vi lệch chuẩn của các nghệ sĩ.

Bão Kalmaegi: Gia Lai lên kịch bản sơ tán 128.000 dân, hơn 1.000 người và 6 xe thiết giáp của quân đội sẵn sàng chờ lệnh
Tin tức

Bão Kalmaegi: Gia Lai lên kịch bản sơ tán 128.000 dân, hơn 1.000 người và 6 xe thiết giáp của quân đội sẵn sàng chờ lệnh

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi trên Biển Đông, tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng kích hoạt kịch bản sơ tán 128.000 người dân tại các khu vực nguy cơ cao, nhằm chủ động ứng phó với bão số 13 - bão Kalmaegi.

Hình ảnh cuối của Tạ Hữu Tâm trước khi tử vong trong bồn tắm
Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh cuối của Tạ Hữu Tâm trước khi tử vong trong bồn tắm

Văn hóa - Giải trí

Sự ra đi đột ngột của Tạ Hữu Tâm khiến đồng nghiệp bàng hoàng. Mới đây, đoạn video phỏng vấn cuối cùng của cô được công bố.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân: Doanh nghiệp có 13 nông trường, 2 trung tâm sơ chế chia sẻ quan điểm liên kết với nông dân
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân: Doanh nghiệp có 13 nông trường, 2 trung tâm sơ chế chia sẻ quan điểm liên kết với nông dân

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, đại diện Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp WinEco, một thành viên của Tập đoàn Masan đã có những ý kiến đóng góp để thúc đẩy chương trình liên kết, đồng hành với nông dân trong sản xuất.

Nước lại tràn về khiến người dân phố cổ Hội An 'mếu mặt' dọn đồ, nhiều di tích ở Huế dừng đón khách tham quan
Xã hội

Nước lại tràn về khiến người dân phố cổ Hội An "mếu mặt" dọn đồ, nhiều di tích ở Huế dừng đón khách tham quan

Xã hội

Chỉ trong một tuần, người dân phố cổ Hội An, TP.Đà Nẵng lại mếu mặt dọn đồ, chạy lũ khi nước sông Hoài dâng cao, gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm và khiến sinh hoạt, du lịch bị đình trệ. Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ra thông báo, từ 10h ngày 3/11 tạm dừng đón khách tham quan.

Video người Bru - Vân Kiều đổi đời nhờ nuôi gà ri lai trên đỉnh Trường Sơn
Video

Video người Bru - Vân Kiều đổi đời nhờ nuôi gà ri lai trên đỉnh Trường Sơn

Video

Tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, những đàn gà ri lai đang mang lại sinh kế mới cho bà con Bru – Vân Kiều. Từ vài trăm con giống ban đầu, đến nay đàn gà của các hộ đã phát triển tốt, ít dịch bệnh, trọng lượng đạt hơn 2 kg mỗi con. Nhờ nuôi thả tự nhiên, tận dụng thức ăn sẵn có, gà có chất lượng thịt thơm ngon, được tiêu thụ tại các điểm du lịch và trong các sự kiện trên địa bàn mở ra hướng giảm nghèo bền vững nơi đây.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã tăng cấp, vẫn tiếp tục mạnh lên, khi trở thành cơn bão số 13 sẽ đạt cấp nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã tăng cấp, vẫn tiếp tục mạnh lên, khi trở thành cơn bão số 13 sẽ đạt cấp nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI đã tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Hiện, bão vẫn di chuyển với tốc độ nhanh, dự báo, sau khi đổ bộ vào biển Đông sẽ thành cơn bão số 13, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Cựu quan chức quân sự Ukraine kêu gọi rút quân ngay để tránh thảm họa
Thế giới

Cựu quan chức quân sự Ukraine kêu gọi rút quân ngay để tránh thảm họa

Thế giới

Theo cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaliy Deynega, các lực lượng vũ trang Ukraine cần rút khỏi hai thành phố Pokrovsk và Mirnograd thuộc tỉnh Donetsk, vì chúng "trên thực tế đã mất".

13 vua nhà Nguyễn, ông vua 'áp chót' này có lăng mộ bí ẩn, xây dựng suốt một thập kỷ, vị trí thi hài đã hé lộ?
Nhà nông

13 vua nhà Nguyễn, ông vua "áp chót" này có lăng mộ bí ẩn, xây dựng suốt một thập kỷ, vị trí thi hài đã hé lộ?

Nhà nông

Nằm lặng lẽ giữa núi Châu Chữ (TP Huế), Lăng Khải Định không chỉ là nơi an nghỉ của ông vua thứ 12 trong số 13 vua nhà Nguyễn mà còn là công trình cổ xưa mang trong mình vô vàn câu chuyện lịch sử và dấu ấn kiến trúc độc đáo. Xây dựng lăng tẩm vua Khải Định kéo dài suốt hơn một thập kỷ, với sự công phu, tốn kém bậc nhất trong lịch sử triều nhà Nguyễn...

Bà chúa Đồn Trang Nguyễn Thị Ngọc Đô là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Bà chúa Đồn Trang Nguyễn Thị Ngọc Đô là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nổi tiếng xinh đẹp lại thông minh, tài giỏi, giúp dân làng khai khẩn đất đai, làm ăn sinh sống đồng thời giúp chúa Trịnh Tùng tổ chức hậu cần trong thời kỳ phò Lê diệt Mạc - bà chính là Nguyễn Thị Ngọc Đô - thứ phi của Bình An vương Trịnh Tùng.

Mưa lớn ở Quảng Trị: Người dân đưa xe lên cầu, chở lợn đi tránh lũ
Tin tức

Mưa lớn ở Quảng Trị: Người dân đưa xe lên cầu, chở lợn đi tránh lũ

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Trị) dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực, chia cắt cục bộ các vùng trũng thấp. Nhiều tuyến đường giao thông, trường học và khu dân cư bị ngập sâu, hàng nghìn học sinh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương: “Liều thuốc” ngăn ngừa cục bộ và lợi ích nhóm
Tin tức

Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương: “Liều thuốc” ngăn ngừa cục bộ và lợi ích nhóm

Tin tức

Sau khi thực hiện 100% Bí thư tỉnh, thành không là người địa phương, Bộ Chính trị yêu cầu bố trí 100% Chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh lãnh đạo khác không phải là người địa phương. Đây là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo liêm chính, khách quan, minh bạch; khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, “cả họ làm quan” và khơi thông động lực phát triển cho các địa phương.

Đưa An Giang trở thành tỉnh giàu mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
Tin tức

Đưa An Giang trở thành tỉnh giàu mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Tin tức

Sáng 3/11, tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Đây là Đại hội thi đua yêu nước đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh An Giang - Kiên Giang. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.

Từ nghị quyết đến đời sống: Dấu ấn chương trình 04 trên hành trình 'làm mới' nông thôn Hà Nội
Nhà nông

Từ nghị quyết đến đời sống: Dấu ấn chương trình 04 trên hành trình "làm mới" nông thôn Hà Nội

Nhà nông

Chương trình số 04-CTr/TU đã và đang tạo nên những thay đổi sâu sắc từ đồng ruộng, làng nghề đến từng nếp sống của người dân Thủ đô. Đằng sau những con số ấn tượng là câu chuyện của niềm tin, của sự đồng lòng và khát vọng vươn lên một hành trình phát triển mang dấu ấn “ý Đảng – lòng dân”.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

5

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện
6

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện