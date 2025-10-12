Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Làng du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp đầu tiên mà tỉnh Đồng Nai xây dựng là làng nào?

Sỹ Tuyên Chủ nhật, ngày 12/10/2025 06:12 GMT+7
Xây dựng Làng Văn hóa-Du lịch Tân Triều trở thành mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân, nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai (địa bàn xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu trước đây).
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Đồng Nai lần đầu tiên xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch Tân Triều với hạ tầng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; kết hợp chặt chẽ việc khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch; giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Làng du lịch nhằm tăng cường sự tương tác trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt giữa du khách và người dân địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù thể hiện bản sắc địa phương, mang tính cạnh tranh và góp phần thu hút du khách đến với Đồng Nai.

“Kế hoạch được triển khai trên cơ sở phát huy tối đa sự tham gia của người dân và cộng đồng; do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn” - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, đồng thời cho biết, việc xây dựng mô hình Làng Văn hóa - Du lịch Tân Triều không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không xây dựng các công trình kiên cố.

Dự án chỉ chỉnh trang nhà cửa đang có thành không gian đón khách và chủ yếu dựa vào tập quán sản xuất và yếu tố văn hóa bản địa để khai thác phát triển du lịch.

Tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thí điểm Làng Văn hóa - Du lịch Tân Triều trong hai năm 2025 và 2026; UBND tỉnh Đồng Nai là đơn vị chỉ đạo thực hiện; chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển các chuỗi sản phẩm du lịch gắn với điểm đến hình thành tuyến du lịch Tân Triều gồm: phát triển điểm đến sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; sản phẩm du lịch nghề truyền thống gắn hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; điểm đến sản phẩm du lịch sức khỏe thảo dược gắn với hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; sản phẩm du lịch ẩm thực gắn với hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; du lịch tâm linh gắn với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cộng đồng; du lịch gắn với hoạt động dịch vụ vận chuyển trải nghiệm tuyến; du lịch mua sắm gắn với mặt hàng đạt sao OCOP và đặc sản tại cộng đồng.

Tài liệu ghi lại, làng bưởi Tân Triều, Đồng Nai có lịch sử hình thành từ năm 1869, khi một người Pháp mang hai cây bưởi xuất xứ từ Brazil đến trồng ở cù lao Tân Triều.

Nhờ thổ nhưỡng phù sa, cây bưởi phát triển mạnh mẽ, được người dân nhân giống và lan rộng khắp vùng, trở thành đặc sản và điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với một vùng chuyên canh bưởi bao quanh là sông Đồng Nai.

Làng bưởi Tân Triều có diện tích gần 400 ha, chủ yếu trồng 2 giống bưởi chính là bưởi đường lá cam và bưởi da xanh.

Năm 2012, bưởi Tân Triều được cấp chỉ dẫn địa lý với 2 dòng bưởi gồm bưởi đường lá cam và bưởi ổi. Bưởi Tân Triều hiện là một trong những loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân vùng đất Tân Triều

Theo: TTXVN
Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ghép thận tự thân chữa phình động mạch thận khổng lồ
Xã hội

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ghép thận tự thân chữa phình động mạch thận khổng lồ

Xã hội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, để chữa khối phình khổng lồ của động mạch thận, các bác sĩ cắt thận, tái tạo động mạch thận ở bên ngoài cơ thể và sau đó ghép thận trở lại.

Nuôi thủy sản làm giàu, ở ĐBSCL ngày càng xuất hiện thêm các tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao, nuôi cá xuất khẩu
Nhà nông

Nuôi thủy sản làm giàu, ở ĐBSCL ngày càng xuất hiện thêm các tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao, nuôi cá xuất khẩu

Nhà nông

Nuôi thủy sản làm giàu, ở ĐBSCL ngày càng xuất hiện thêm các tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao, nuôi cá xuất khẩu. Tuy nhiên, tại buổi họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam (Aquaculture Vietnam 2026) và Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm năm 2026 (VietShrimp Asia 2026) tổ chức tại TPHCM, ngày 10/10, các chuyên gia cho biết ngành nuôi thủy sản vẫn đối diện nhiều thách thức.

Chuyện lạ Nghệ An, có 2 ông nông dân đem thứ quả giòn, ngọt này ngâm rượu, mong 'rinh' sao OCOP
Nhà nông

Chuyện lạ Nghệ An, có 2 ông nông dân đem thứ quả giòn, ngọt này ngâm rượu, mong "rinh" sao OCOP

Nhà nông

Từ hạt gạo nếp, quả hồng, nước khe suối, dưới chân ngọn núi thiêng-ngọn núi Đại Huệ, hai anh nông dân ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An ủ ra loại rượu thơm phức, dịu, êm, ai thử một lần đều khen thơm. Anh Đàn và anh Trung cũng đang xây dựng thương hiệu để rượu hồng Đại Huệ thành sản phẩm đạt sao OCOP mang đậm hồn quê mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.

Tiết lộ đòn giáng mà Thủ tướng Đức Merz phải chịu vì Nga.
Điểm nóng

Tiết lộ đòn giáng mà Thủ tướng Đức Merz phải chịu vì Nga.

Điểm nóng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã phải chịu một đòn giáng mạnh sau những bình luận của ông về Nga, Florian Philippot, lãnh đạo đảng cánh hữu "Những người Yêu nước" của Pháp, viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Áp dụng cảm biến IoT để chọn tạo ra giống gà kháng bệnh tốt, lớn nhanh, tiêu tốn ít thức ăn
Nhà nông

Áp dụng cảm biến IoT để chọn tạo ra giống gà kháng bệnh tốt, lớn nhanh, tiêu tốn ít thức ăn

Nhà nông

Công ty MTV Gà giống Dabaco là doanh nghiệp tiên phong áp dụng thiết bị cảm biến IoT (Internet of Things) trong theo dõi và chọn lọc chỉ số di truyền cá thể. Công nghệ này không chỉ giúp nâng cao năng suất, sức khoẻ, giảm thức ăn chăn nuôi mà còn đảm bảo an toàn sinh học cho đàn gà giống.

Xem phim, tôi phải xuýt xoa vì câu này: Càng nghe càng thấy thấm, phải lấy giấy bút ra chép lại để dạy dỗ con!
Gia đình

Xem phim, tôi phải xuýt xoa vì câu này: Càng nghe càng thấy thấm, phải lấy giấy bút ra chép lại để dạy dỗ con!

Gia đình

Đứa trẻ nào cũng cần nên nghe câu này!

Thường Ngộ Xuân - Góp công lớn giúp Chu Nguyên Chương dựng bá nghiệp, chết đột ngột ở tuổi 40
Đông Tây - Kim Cổ

Thường Ngộ Xuân - Góp công lớn giúp Chu Nguyên Chương dựng bá nghiệp, chết đột ngột ở tuổi 40

Đông Tây - Kim Cổ

Từ một người dân bình thường, Thường Ngộ Xuân từng bước trở thành đại tướng quân, được phong Ngạc Quốc Công, truy phong Khai Bình Vương, thụy Trung Vũ. Cái chết đột ngột của ông ở tuổi 40 không chỉ khiến Chu Nguyên Chương đau tiếc, mà còn khiến lịch sử để lại một khoảng trống lớn trong hàng ngũ công thần khai quốc nhà Minh.

Vì sao đế chế Hung Nô thất bại dưới tay Hán Vũ Đế?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao đế chế Hung Nô thất bại dưới tay Hán Vũ Đế?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù từng chinh phạt và chiến thắng Hung Nô ở nhiều thời điểm sau này, song nhà Hán, kể cả trong thời kỳ cực thịnh, vẫn không thể xóa sổ và sáp nhập hoàn toàn đế chế phương bắc vào lãnh thổ của mình.

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, tài năng, đức hạnh, cuối tháng 8 Âm có lộc trời cho
Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, tài năng, đức hạnh, cuối tháng 8 Âm có lộc trời cho

Gia đình

Những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này vốn tài năng, có đức hạnh, chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội, cuối tháng 8 Âm lịch, nhận được những khoản lộc trời ban.

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định
Thể thao

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Thể thao

Trên trang fanpage, CLB Thép xanh Nam Định xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại sân cỏ. Tiền đạo 28 tuổi vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu giữa Thép Xanh Nam Định vs Trẻ PVF CAND, đánh dấu sự trở lại sau 10 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Những 'Thùng tiếp sức' của Báo Dân Việt đến với người dân Thái Nguyên
Video

Những "Thùng tiếp sức" của Báo Dân Việt đến với người dân Thái Nguyên

Video

Giữa những lớp bùn đất còn ngổn ngang sau trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên, những "Thùng tiếp sức" chứa đầy yêu thương của Báo Dân Việt đã được trao tận tay các hộ dân. Không chỉ là chiếc chổi, đôi ủng để dọn dẹp nhà cửa, mỗi phần quà còn là một lời nhắn nhủ ấm áp từ bạn đọc cả nước, rằng bà con không hề đơn độc trong hành trình khó khăn này.

Tin tối (11/10): Leo Artur muốn khoác áo ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (11/10): Leo Artur muốn khoác áo ĐT Việt Nam?

Thể thao

Leo Artur muốn khoác áo ĐT Việt Nam?; HLV Cklamovski sắp nhận án phạt từ FAM?; Inter Miami muốn chiêu mộ Neymar; Bruno Fernandes cam kết tương lai với M.U; Robert Sanchez sở hữu bộ sưu tập xe trị giá 1 triệu bảng.

Nhà phân phối xe máy điện VinFast: Dư địa thị trường rất lớn, mục tiêu 1,5 triệu xe khả thi
Kinh tế

Nhà phân phối xe máy điện VinFast: Dư địa thị trường rất lớn, mục tiêu 1,5 triệu xe khả thi

Kinh tế

Các đại lý xe máy điện VinFast trên toàn quốc tin tưởng vào mục tiêu bán 1,5 triệu xe trong năm 2026 nhờ những chính sách của hãng cũng như nhiều sản phẩm mới được khách hàng tin dùng.

VinFast lập kỷ lục Việt Nam - cán mốc 100.000 ô tô bán ra trong 3 quý đầu năm
Kinh tế

VinFast lập kỷ lục Việt Nam - cán mốc 100.000 ô tô bán ra trong 3 quý đầu năm

Kinh tế

Ngày 11/10- VinFast đã chính thức trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên tại thị trường Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm. Đây là kết quả tất yếu sau 11 tháng liên tục “bán chạy nhất Việt Nam” với thị phần ngày càng tăng, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast tại thị trường nội địa.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị nhận niềm vinh dự lớn
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị nhận niềm vinh dự lớn

Thể thao

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Tờ trình số 429/TTr-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân về thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Indonesia.

10 tuổi đã bị bệnh tế nhị, cha mẹ không ngờ thói quen xấu tưởng vô hại lại nguy hiểm vậy
Xã hội

10 tuổi đã bị bệnh tế nhị, cha mẹ không ngờ thói quen xấu tưởng vô hại lại nguy hiểm vậy

Xã hội

Nếu như trước đây, người mắc bệnh trĩ thường trên 40 tuổi, thì gần đây, số bệnh nhân trẻ khá nhiều, thậm chí ở độ tuổi 15-20, thậm chí có bệnh nhân hơn 10 tuổi.

Chuyên gia cảnh báo: 'Chỉ cần mình đứng im thôi đã là tụt hậu rồi'
Xã hội

Chuyên gia cảnh báo: "Chỉ cần mình đứng im thôi đã là tụt hậu rồi"

Xã hội

"Đừng chờ đợi sự hoàn hảo, hãy bắt đầu thử nghiệm tối thiểu, những điều đơn giản nhất để tạo thương hiệu cá nhân", PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Khoa Khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội nhắn nhủ với sinh viên.

Ông Stoltenberg tiết lộ điều bí mật về Tổng thống Ukraine
Thế giới

Ông Stoltenberg tiết lộ điều bí mật về Tổng thống Ukraine

Thế giới

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden từng gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky là “kẻ phiền phức”.

Xem trực tiếp Indonesia vs Iraq trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Indonesia vs Iraq trên kênh nào?

Thể thao

Trận đấu giữa Indonesia và Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ tư World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 02h30 ngày 12/10. Vậy kênh nào trực tiếp trận đấu này?

Cao Pendant Quang Vinh: 'ĐT Việt Nam sắp tới sẽ có thêm nhiều Việt kiều'
Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh: "ĐT Việt Nam sắp tới sẽ có thêm nhiều Việt kiều"

Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cho biết trong tương lai sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều về ĐT Việt Nam, giúp đội mạnh hơn và giành nhiều chiến thắng.

Dự án bất động sản TP.HCM khan hiếm, khu Đông lên ngôi hút vốn đầu tư
Chuyển động Sài Gòn

Dự án bất động sản TP.HCM khan hiếm, khu Đông lên ngôi hút vốn đầu tư

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian qua, thị trường bất động sản trung tâm TP.HCM đang ở giai đoạn khan hiếm nghiêm trọng. Các dự án được mở bán mới đếm trên đầu ngón tay, khiến giá trị các tài sản hiện hữu liên tục được đẩy lên cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An

Tin tức

Chiều 11/10, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi, trao quà hỗ trợ nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi, trao quà hỗ trợ nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân và các lực lượng chức năng tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Cựu Thủ tướng Malaysia: 'Rõ ràng FAM đã nói dối'
Thể thao

Cựu Thủ tướng Malaysia: "Rõ ràng FAM đã nói dối"

Thể thao

Cựu Thủ tướng Malaysia - Mahathir Mohamad vừa lên tiếng chỉ trích hành vi gian lận của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong việc nhập tịch cầu thủ.

Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9
Tin tức

Đà Nẵng: Bùng cháy lớn phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9

Tin tức

Khoảng 17h40 ngày 11/10, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), khiến khói lửa bao trùm nhiều phương tiện và khu vực lân cận.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón nhận may mắn và phước lành, tạm biệt khó khăn, công việc thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón nhận may mắn và phước lành, tạm biệt khó khăn, công việc thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ đón nhận may mắn và phước lành từ sau ngày 11/10, sự nghiệp, tài lộc và vận mệnh của họ sẽ nâng tầm toàn diện.

Chuyên gia Nguyễn Trần Lâm (IFAD): 'Giảm nghèo thông tin – chiếc chìa khóa giúp người dân tự mở cánh cửa thoát nghèo'
Giảm nghèo nông thôn

Chuyên gia Nguyễn Trần Lâm (IFAD): "Giảm nghèo thông tin – chiếc chìa khóa giúp người dân tự mở cánh cửa thoát nghèo"

Giảm nghèo nông thôn

Sau hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở thu nhập mà cả trong tri thức. Theo chuyên gia Nguyễn Trần Lâm (IFAD), “giảm nghèo về thông tin” chính là chìa khóa giúp người dân tự tin nắm bắt cơ hội, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Hai ngôi sao quan trọng chấn thương, HLV Kim Sang-sik kém vui
Thể thao

Hai ngôi sao quan trọng chấn thương, HLV Kim Sang-sik kém vui

Thể thao

Việc Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong buổi tập chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Nepal vào ngày 14/10 sắp tới khiến HLV Kim Sang-sik ngổn ngang mối lo.

Cú sốc của Victoria Beckham
Văn hóa - Giải trí

Cú sốc của Victoria Beckham

Văn hóa - Giải trí

Với ba tập phim tài liệu, Victoria Beckham cho công chúng thấy rõ để đạt đến thành công ngày hôm nay, cô phải trải qua hơn 20 năm đấu tranh tìm kiếm bản sắc và kiên trì đến cùng với mục tiêu đặt ra. Giới phê bình chấm phim ở mức trung bình - khá.

