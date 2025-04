Sở Giao thông công chánh (GTCC) TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, qua công tác kiểm tra, theo dõi tình hình giao thông, tình hình quản lý trật tự đô thị và phản ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay, trên địa bàn TP còn tồn tại một số bất cập trong công tác tác quản lý trật tự lòng đường, hè phố trong thời gian qua.

Cụ thể là tình trạng buôn bán, kinh doanh tự phát, dừng đỗ xe không đúng quy định xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Cạnh đó, vỉa hè trên một số tuyến đường sau khi cải tạo, sửa chữa không bảo đảm cho người bộ hành lưu thông thông suốt, an toàn, bị cản trở bởi hệ thống hạ tầng như cây xanh, trụ điện.

Nhiều vỉa hè tại TP.HCM đang được nâng cấp, cải tạo. Ảnh: D.B

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị, Sở GTCC đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình quản lý trật tự lòng đường, hè phố trên các tuyến đường trên địa bàn; kịp thời phát hiện các bất cập được nêu như trên để có giải pháp khắc phục kịp thời và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, hiện nay tình trạng xe 2 bánh lưu thông trên vỉa hè không còn diễn ra thường xuyên; đa phần người điều khiển phương tiện đã ý thức được hành vi lưu thông trên vỉa hè là vi phạm pháp luật; hè phố trên các tuyến đường đã trở nên thông thoáng cho người đi bộ lưu thông an toàn. Do đó, Sở GTCC giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các vỉa hè đang tồn tại các thanh chắn (ngăn xe 2 bánh lưu thông lên vỉa hè) để thu hồi nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho lưu thông bộ hành và mỹ quan đô thị.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã có chỉ đạo tăng cường mỹ quan đô thị trên địa bàn TP trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự xã hội trên địa bàn quản lý.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngay các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép. Đồng thời, sửa chữa kịp thời các vị trí hạ tầng bị hư hỏng; vệ sinh sạch sẽ lòng đường, vỉa hè, nhất là các khu vực tập trung đông người…