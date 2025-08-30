Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Bằng Kiều lên tiếng về những ồn ào liên quan đến clip con trai biểu diễn âm nhạc tại Mỹ

Cách đây không câu, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh con trai biểu diễn trong một chương trình âm nhạc tại Mỹ. Anh đồng thời cũng kêu gọi khán giả ủng hộ màn trình diễn của con trai. Tuy nhiên, vô tình, đoạn clip này lại gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Ngay khi phát hiện có những tranh cãi trên mạng, nam ca sĩ đã nhanh chóng ẩn clip này.

Bằng Kiều cũng đã chọn giải pháp im lặng trước những ồn ào bủa vây.

Bằng Kiều với 3 con trai tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Mới đây, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về điều này. Anh nói: “Với tôi, con trai và âm nhạc luôn là tình yêu niềm tự hào lớn nhất. Những gì tôi chia sẻ chỉ đơn giản xuất phát từ tình yêu ấy, tuyệt đối không mang theo bất kỳ mục đích nào khác. Tôi thành thật xin lỗi đã phiền lòng một số khán giả và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Mong khán giả luôn thấu hiểu và tiếp tục yêu thương.

Nhiều người khuyên tôi nên tiếp tục im lặng, bởi một số người sẽ chỉ nghe những điều họ muốn nghe, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải lên tiếng”.

Ca sĩ Bằng Kiều giải thích thêm rằng, anh cũng giống như bất kỳ người cha nào trên thế giới này, luôn tự hào khi thấy các con trưởng thành và tự tin theo đuổi đam mê nghệ thuật. Và anh luôn muốn động viên, cổ vũ các con để các con vững bước hơn trên hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Bằng Kiều trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bằng Kiều cũng khẳng định: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng có bất kỳ phát ngôn hay hành động nào đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân. Tất cả những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác.

Xin cảm ơn tình cảm và niềm tin của khán giả dành cho tôi trong suốt chặng đường qua. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến, sống xứng đáng với tình yêu ấy và góp phần nhỏ bé giữ gìn, lan tỏa âm nhạc Việt Nam”.

Ca sĩ Bằng Kiều bộc bạch: “Tôi từng buồn nhiều, nhưng điều níu giữ tôi là tình yêu sân khấu, là ánh mắt, nụ cười và những tràng pháo tay của khán giả. Nhờ vậy, tôi không bỏ cuộc.

Bằng Kiều cho rằng, anh mong khán giả nhớ đến mình thông qua các sản phẩm nghệ thuật.

Nghệ sĩ nào cũng mong được nhớ đến vì sản phẩm nghệ thuật của họ, chứ không phải vì tin đồn. Tôi tin rằng sự thật thì không thể bị che mờ. Chỉ cần mình sống đúng, khán giả sẽ nhìn ra”.

Quà tặng đặc biệt đưa người dân “xuyên không” trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 của báo Nhân Dân

Ca sĩ Bằng Kiều về nước biểu diễn nghệ thuật sau một thời gian định cư ở Mỹ vào tháng 9/2012. Khi trở về, anh đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép thực hiện một liveshow kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012.

Trong thời gian qua, Bằng Kiều tham gia rất nhiều chương trình âm nhạc và game show truyền hình. Anh vẫn giữ vững phong độ của giọng nam cao hiếm có của làng nhạc Việt. Đặc biệt, nam ca sĩ đã gây nhiều ấn tượng khi tham gia chương trình “hot” nhất năm Anh trai vượt ngàn chông gai cùng loạt nghệ sĩ, ca sĩ trẻ của Việt Nam.