Dương Hoàng Yến lên tiếng vụ bị xếp diễu hành cùng khối Thiếu nhi trong lễ Sơ duyệt A80 tối 27/8

Dương Hoàng Yến cảm thấy khó hiểu khi bị xếp đi diễu hành cùng khối Thiếu nhi

Tối qua (27/8), buổi Sơ duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Dương Hoàng Yến hào hứng check-in trước giờ sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành chiều tối 27/8. Ảnh: FBNV

Trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa – Thể thao, ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt từ rất sớm tại điểm tập kết trên đường Quán Thánh (Hà Nội) theo quy định để chờ đến lượt diễu hành. Tuy nhiên, khi đang ở khối Văn hóa – Thể thao thì Dương Hoàng Yến cùng hai đồng nghiệp khác bị tách ra khỏi đội hình để đi diễu hành cùng khối Thiếu nhi.

“Tôi đang ở khối Văn hoá - Thể thao cùng các cô chú nghệ sĩ gạo cội, các bạn ca sĩ và diễn viên trẻ, tôi được chọn đi hàng đầu nhưng khi tiến tới sân khấu chính để chuẩn bị ra biểu diễn thì không hiểu sao bị tách đi cùng khối Thiếu nhi. Việc này khiến tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Tối qua tôi nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn hỏi vì sao lại thế mà tôi không biết trả lời thế nào”, ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ với Dân Việt.

Cảnh Dương Hoàng Yến ngơ ngác khi bị xếp đi cùng khối Thiếu nhi trong buổi Sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80. Clip: THHN

Trước đó, khi được cư dân mạng “réo” tên quá nhiều, Dương Hoàng Yến đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân: “Tôi cũng đang ngơ ngác không biết tại sao đi lạc vào khối Thiếu nhi nữa”.

Chia sẻ với Dân Việt trước đó, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết: "Các nghệ sĩ tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành với khí thế hừng hực. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Dương Hoàng Yến, Tăng Duy Tân, Lâm Vĩ Dạ... cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm.

Tất cả đều mong muốn được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tới. Tất cả mọi người đều chung một lòng muốn đóp góp chút nhỏ bé cho ngày lễ trọng đại".

Cho đến bây giờ, Dương Hoàng Yến vẫn cảm thấy khó hiểu không biết vì sao mình lại bị xếp vào khối diễu hành Thiếu nhi. Ảnh chụp màn hình Facebook

Ngoài ca sĩ Dương Hoàng Yến, trong đội hình diễu hành của khối Văn hóa - Nghệ thuật dịp A80 còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới âm nhạc như: Anh Tú, Hoàng Thùy Linh, rapper Đen Vâu, Mono, Tăng Duy Tân...

Phía hoa hậu cũng có Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hà Trúc Linh, Lương Thùy Linh; Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi; Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan (bìa trái), Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương...

Theo lịch trình quy định, Khối diễu hành quần chúng, Văn hóa - Thể thao sẽ tập trung chuẩn bị và xuất phát từ đường Quán Thánh. Khối sẽ từ đường Quán Thánh tiến vào khu vực Lễ đài là Quảng trường Ba Đình và diễu hành trên trục đường chính như các khối khác.

Cụ thể, phần người đi bộ sẽ đi thẳng vào ngõ Hàng Cháo để về điểm tập kết cuối cùng là sân vận động Hàng Đẫy. Các xe chở mô hình, biểu tượng của khối sẽ rẽ phải vào đường Nguyễn Thái Học và tập kết tại phố Trịnh Hoài Đức.

Dương Hoàng Yến sinh 1991 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến qua các cuộc thi như: Sao mai Điểm hẹn 2008, Theo Voice 2013... Và từng là giảng viên khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô được nhạc sĩ Dương Thụ, Quốc Trung đánh giá là giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt.



Mới đây, cô là ca sĩ Việt Nam duy nhất được mời biểu diễn trong chuyến lưu diễn tại TP HCM và Hà Nội của dàn nhạc Giao hưởng Evergreen (ESO) đến từ Đài Loan (Trung Quốc).





