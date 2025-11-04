Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 04/11/2025 15:46 GMT+7

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ

Xuân Huy Thứ ba, ngày 04/11/2025 15:46 GMT+7
Viện Kiểm sát đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại King Club. Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc hơn 100 tỷ đồng và đối mặt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Ngày 4/11, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng, cùng hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà) là một trong 141 bị cáo bị TAND TP Hà Nội xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman (Hà Nội). Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị đề nghị 3 đến 3 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc.

Diễn biến phiên tòa thể hiện, Vũ Hà được một người bạn Việt kiều Úc mở thẻ giúp để vào King Club chơi Slot và Roulette. Từ tháng 4/2022, anh mở thẻ mang tên "Mr Baret", tham gia đánh bạc 1 lần với tổng số tiền 2.600 USD và thua hơn 199 USD. Vũ Hà khai dùng tiền cá nhân, khoảng 5-10 triệu đồng, để chơi và thừa nhận hành vi sai phạm.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman Hà Nội. Ảnh: X.H.

Cơ quan tố tụng nhận định Vũ Hà có nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, quê Quảng Ngãi), từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, bị cáo buộc tham gia đánh bạc 116 lần tại King Club với tổng số tiền hơn 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng).

Thế Vũ khai do có bạn bè nước ngoài thường xuyên vào casino chơi nên đi theo "xem thử" rồi được cho thẻ dưới tên "Mr Troy" để tham gia. Anh cho biết nhà gần King Club nên "thường sang chơi mà không để ý pháp luật".

Theo dữ liệu truy xuất, lần chơi nhiều nhất của Thế Vũ lên tới gần 163.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua khoảng 82.000 USD (gần 2 tỷ đồng). Bị cáo khai toàn bộ tiền đánh bạc là "tiết kiệm cá nhân tích góp nhiều năm".

Ngoài 2 ca sĩ, Viện Kiểm sát còn đề nghị mức án với nhiều cựu cán bộ và quan chức như Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Huệ, Đỗ Quang Hưng, Đỗ Anh Tuấn và Tô Thị Thu Hương.

Trong số 141 bị cáo, có nhiều người là công chức, doanh nhân, bác sĩ, luật sư... bị truy tố với mức độ và hình thức xử lý khác nhau, tùy hành vi và số tiền tham gia đánh bạc.

