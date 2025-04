Nghỉ lễ 30/4-1/5: Tràn ngập hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và ngày Quốc tế lao động 1/5, ngành du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn, gia tăng sức hút với du khách nhằm thu hút và chuẩn bị cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội trong 5 ngày nghỉ lễ.

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại phố cổ Hà Nội (từ ngày 1/4 đến hết tháng 5).

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm diễn ra các hoạt động Trưng bày nghề mây tre đan với chủ đề “Made of Tre”, trưng bày giới thiệu nghề khảm trai Chuyên Mỹ và tổ chức các buổi workshop trải nghiệm….

Trưng bày triển lãm với chủ đề “Con đường thống nhất” và biểu diễn múa rối nước miễn phí phục vụ du khách diễn ra từ ngày 29/4 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Lễ hội Cowboy Town 2025 sẽ diễn ra tại Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (từ ngày 30/4 đến ngày 4/5).

Sự kiện “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” diễn ra từ ngày 1/4 - 4/5 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Thời gian hoạt động của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, các tuyến phố đi bộ khu phố cổ được kéo dài từ 19h ngày 30/4 đến 24h ngày 4/5.

Lễ hội Tình yêu năm 2025 diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 30/4 tại Khu du lịch Hồng Vân, xã Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội…

Tấp nấp du khách có mặt tại cà phê đường tàu. (Ảnh: K.C)

Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú để đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách, cụ thể như: Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hào khí Việt Nam” tại Khu nghỉ dưỡng Làng Mô Retreat; Chương trình du lịch độc đáo “Khám phá bản sắc Ba Vì” với nhiều trải nghiệm độc đáo: văn hóa thờ cúng của người Mường; thực hành nông cụ, nông nghiệp Mường; vẽ nghệ thuật trên trứng đà điểu; trị liệu dưỡng sinh lá thuốc người Dao…

Các khách sạn từ 4 sao, 5 sao trên địa bàn Thành phố đã có nhiều hình thức thu hút và đón khách đến lưu trú trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như: khuyến mại, giảm giá lên tới 50% tặng kèm một số dịch vụ khi lưu trú tại cơ sở.

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Lăng tổ chức hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ Nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” và Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” tại khu vực đường đua F1, quận Nam Từ Liêm và khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.

Du khách chen chân đón giao thừa 2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: H.H)

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan như chủ động kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch.

Có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ).