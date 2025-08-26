Các trường xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025: Loạt trường này lấy từ 15 điểm

Các trường xét tuyển đợt 2 năm 2025: 15 điểm là trúng tuyển

Trường Đại học Hải Dương năm 2025 xét tuyển bổ sung theo 3 phương thức là xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét tuyển theo kết quả thi THPT, xét tuyển kết hợp.

Đối với nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn hình thức đào tạo chính quy mức điểm nhận hồ sơ đã quy đổi theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.

Trường Đại học Đồng Tháp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2025 theo 5 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ), xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2025, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM.

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt từ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT trở lên.





Thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Lê Tiến

Có điểm xét tuyển từ bằng trở lên so với điểm trúng tuyển tại thông báo số 5483/TB-ĐHĐT-HĐTS ngày 22/8/2025 về điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2025 của nhà trường.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt bổ sung năm 2025 theo 2 phương thức: Xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối với xét bằng học bạ THPT, nhà trường yêu cầu xét theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12

Điểm xét tuyển = Điểm TB lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển như sau:

Các ngành >= 16 (trừ khối sức khỏe).

Ngành Dược học: >=20 và lớp 12 học lực giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8,0.

Ngành Điều dưỡng: >= 18 và lớp 12 học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6,5.

Chương trình Cử nhân tài năng điểm xét tuyển từ 18 trở lên.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm nhận hồ sơ các ngành từ 15 điểm trở lên.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh bổ sung 13 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2025 với hai phương thức là xét học bạ THPT - tổng điểm 3 môn lớp 12 từ 18 điểm trở lên và xét kết quả thi THPT 2025 - tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên.

Từ ngày 23-31/8/2025, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ đợt xét tuyển bổ sung vào 59 ngành đào tạo đại học hệ chính quy với 5 phương thức tuyển sinh: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM), xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) như sau:

Trường Đại học Hòa Bình thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học hệ chính quy năm 2025 với 2 phương thức là xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều ngành của trường lấy điểm nhận hồ sơ từ 15.





Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mở cổng xét tuyển bổ sung năm 2025 cho 73 ngành học với tất cả các phương thức tuyển sinh. Thời gian nhận hồ sơ từ 25/8/2025. Điểm trúng tuyển chỉ từ 15 điểm đối với nhiều ngành, cụ thể:





Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội thông báo nhận hồ sơ đợt xét tuyển bổ sung năm 2025. Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 24/8-2025 đến ngày 31/8/2025, xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT), xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Các tổ hợp xét tuyển gồm có A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí; C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử; C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý; C14: Toán, Ngữ văn, Giáo dục - Kinh tế - Pháp luật; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; X03: Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp; X04: Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp; X23: Toán, Địa lý, Công nghệ công nghiệp; X24: Toán, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp; V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật; V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật; V05: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu 1 (Vẽ mỹ thuật); H00: Ngữ văn, vẽ mỹ thuật, vẽ Bố cục; H06: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu 1 (Vẽ mỹ thuật); H08: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 (Vẽ mỹ thuật); H09: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu 1 (Vẽ mỹ thuật)