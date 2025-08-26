Một trường quân đội xét tuyển bổ sung năm 2025 hàng trăm chỉ tiêu, là trường nào?

Theo đó, Học viện Hậu cần dự kiến tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ dân sự trình độ đại học, yêu cầu ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 18,0 điểm.



Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, X06 (A0T).

Chỉ tiêu dự kiến tuyển bổ sung:

Ngành Tài chính – Ngân hàng: 37 chỉ tiêu.

Ngành Kế toán: 135 chỉ tiêu;

Ngành Kỹ thuật xây dựng: 69 chỉ tiêu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/9/2025 đến 30/9/2025, thí sinh gửi trực tiếp hồ sơ bản giấy về Học viện.

Trước đó, điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo hệ dân sự trình độ đại học năm 2025 đợt 1 của Học viện Hậu cần đối với 3 ngành trên đều là 18 điểm.

Đối với hệ quân sự, điểm chuẩn của trường dao động trong khoảng từ 26 - 28,33 điểm, cao nhất là điểm chuẩn dành cho thí sinh nữ khu vực miền Bắc.