Một trường quân đội xét tuyển bổ sung năm 2025 hàng trăm chỉ tiêu, là trường nào?

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Theo đó, Học viện Hậu cần dự kiến tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ dân sự trình độ đại học, yêu cầu ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 18,0 điểm.
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, X06 (A0T).
Chỉ tiêu dự kiến tuyển bổ sung:
Ngành Tài chính – Ngân hàng: 37 chỉ tiêu.
Ngành Kế toán: 135 chỉ tiêu;
Ngành Kỹ thuật xây dựng: 69 chỉ tiêu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/9/2025 đến 30/9/2025, thí sinh gửi trực tiếp hồ sơ bản giấy về Học viện.
Trước đó, điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo hệ dân sự trình độ đại học năm 2025 đợt 1 của Học viện Hậu cần đối với 3 ngành trên đều là 18 điểm.
Đối với hệ quân sự, điểm chuẩn của trường dao động trong khoảng từ 26 - 28,33 điểm, cao nhất là điểm chuẩn dành cho thí sinh nữ khu vực miền Bắc.
Là người đã trực tiếp tham gia biên soạn sách giáo khoa, GS Lê Anh Vinh chia sẻ ý kiến về chủ trương thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.