Cách bắn nào của bộ đội Việt Nam làm cho địch nghe tiếng đạn đã phải kiêng dè?

Nghệ thuật Quân sự của quân đội Việt Nam kế thừa tinh hoa quân sự từ các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, từ chiến lược phát huy sức mạnh toàn dân, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, từ tinh thần đoàn kết dân tộc, đến các chiến thuật quân sự lấy yếu đánh mạnh, các phương thức tiến hành chiến tranh du kích được cho là uyển chuyển và hiệu quả nhất thế giới.

Giống như trong mọi cuộc kháng chiến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội ta không chỉ đúc kết, rút kinh nghiệm về mặt chiến thuật quân sự qua mỗi trận đánh, mà các sáng kiến, kỹ năng chiến đấu mới, phù hợp, hiệu quả của mỗi đơn vị, mỗi chiến sỹ cũng được đúc kết, lưu truyền để trở thành kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu chung của toàn quân. Điển hình rộng rãi nhất trong các kỹ năng đó là cách bắn điểm xạ 2 phát một, của các chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội ta nhận được viện trợ quân sự to lớn từ các nước anh em. Dễ thấy nhất trong số những thiết bị quân sự đó chính là những khẩu AK47 huyền thoại, loại súng mà ngày nay chúng ta thấy vẫn được sử dụng rộng rãi trong các cuộc đụng độ quân sự trên khắp thế giới. Tiểu liên AK47 là loại súng tự động trang bị cho bộ binh, có chế độ bắn phát một và bắn liên thanh. Trong các cuộc cận chiến, AK47 thường được để chế độ bắn liên thanh, bắn loạt, tức là súng sẽ tự động bắn liên tục cho tới lúc hết đạn trong hộp tiếp đạn khi chiến binh vẫn còn bóp tay cò.

AK47 rất bền, ít phải bảo dưỡng, sức sát thương cao với cỡ đạn 7,62 và nòng rãnh xoắn, rất tin cậy vì có thể hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt của chiến trường. Điểm yếu của AK47 chính là do cơ chế hoạt động đặc thù của bộ tiếp đạn, dẫn đến súng bị giật mạnh sau mỗi phát bắn. Điều này làm cho khi cần ngắm bắn chính xác, thì thường chỉ có viên đạn đầu tiên của loạt bắn đi trúng mục tiêu, các viên sau đó của loạt sẽ không chính xác do súng bị nảy lên. Như vậy, cho dù loạt bắn đó có nhiều viên đạn thì giá trị cũng chỉ ở viên bắn đầu tiên. Do vậy, với AK47, để tiết kiệm đạn, trong điều kiện duy trì chế độ bắn liên thanh do yêu cầu cận chiến, khi cần ngắm bắn chính xác, số lượng đạn bắn tối ưu của binh sỹ sẽ là 2 viên cho mỗi loạt bắn. Kỹ năng bắn 2 viên mỗi loạt bắn này được gọi là bắn điểm xạ.

Việc bắn điểm xạ không chỉ giúp chiến sỹ tiết kiệm đạn trong trận đánh đó, mà còn giúp tiết kiệm đạn cho cả chiến trường, giảm áp lực lên công tác hậu cần quân đội. Chính vì vậy, kỹ năng bắn điểm xạ đã trở thành nội dung huấn luyện cơ bản trong công tác huấn luyện tân binh của QĐND Việt Nam cho tới ngày nay. Toàn bộ kỹ năng đó được gói gọn trong “khẩu quyết”: “Bóp vào, thả ngay, da tay dính cò”. Nếu thực hiện đúng như thế, AK47 sẽ chỉ nhả 2 viên đạn cho loạt bắn đó. Nếu thả ngón tay cò vội vàng, sẽ chỉ có 1 viên đạn được bắn ra. Việc thả vội ngón tay cò có nguy cơ ảnh hưởng đến độ ổn định của đường bắn và lỗi kỹ thuật mà các tân binh non kinh nghiệm hay gặp phải này được gọi là bắn "tắc cú".

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, lính Mỹ truyền nhau kinh nghiệm, rằng khi đối đầu với bộ đội chủ lực của ta, nếu cứ nghe thấy AK47 của đối phương gõ 2 phát một kiểu “pằng, pằng” đĩnh đạc, thì có nghĩa là phải hết sức cẩn thận, vì chỉ những chiến binh kinh nghiệm mới bắn được như thế. Đó là thực tế, vì việc học và thực hiện kỹ năng nơi thao trường, trong đó có kỹ năng bắn điểm xạ dễ dàng hơn nhiều việc thực hiện nó trong môi trường khốc liệt của chiến đấu thực tế. Và chỉ có những chiến binh dày dạn mới có thể bình tĩnh sử dụng các kỹ năng mà mình được trang bị.

Ngày nay, sau 50 năm kết thúc cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, để bảo vệ hòa bình, QĐND Việt Nam vẫn luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Các thế hệ chiến sỹ tiếp tục thay nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, đó là nhập ngũ để bảo vệ Tổ Quốc. Và tại đó, họ lại được học các kỹ năng chiến đấu, trong đó có kỹ năng bắn “điểm xạ” độc đáo, đã trở thành huyền thoại chiến đấu của các chiến sỹ QDND Việt Nam.