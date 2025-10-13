Nhập tịch cầu thủ nhìn từ Indonesia và Malaysia: Tính hiếu thắng và lòng tự tôn dân tộc
Không có đường tắt để phát triển bóng đá, và người hâm mộ bóng đá quốc gia đó có đáng để cảm thấy tự hào không, khi ĐTQG chiến thắng toàn nhờ người khác.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong số này, đảo lớn nhất là hòn Cù Lao (hay còn gọi là hòn Lao), bên cạnh các đảo nhỏ như hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Lá, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Tai và hòn Ông. Trên đảo hiện có khoảng 3.000 cư dân sinh sống.
Miếu tổ nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm hơn 150 năm tuổi, được nhiều thế hệ người dân gìn giữ.
Cung đường đến Bãi Bấc vào buổi chiều.
Eo Gió được bao bọc bởi núi non xanh biếc và biển trời mênh mông. Đây là địa điểm lý tưởng để đón bình minh lên hoặc ngắm hoàng hôn buông xuống.
Nhịp sống của ngư dân tại Bãi Hương hiện lên mộc mạc, với hình ảnh những đôi tay cần mẫn vá lưới, chuẩn bị cho chuyến biển hôm sau.
Ca nô đưa du khách tham quan khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng.
Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.