Trong số này, đảo lớn nhất là hòn Cù Lao (hay còn gọi là hòn Lao), bên cạnh các đảo nhỏ như hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Lá, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Tai và hòn Ông. Trên đảo hiện có khoảng 3.000 cư dân sinh sống.



Du khách khám phá vẻ đẹp của bãi biển Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng. Trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Miếu tổ nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm hơn 150 năm tuổi, được nhiều thế hệ người dân gìn giữ.

Cung đường đến Bãi Bấc vào buổi chiều.

Eo Gió được bao bọc bởi núi non xanh biếc và biển trời mênh mông. Đây là địa điểm lý tưởng để đón bình minh lên hoặc ngắm hoàng hôn buông xuống.

Nhịp sống của ngư dân tại Bãi Hương hiện lên mộc mạc, với hình ảnh những đôi tay cần mẫn vá lưới, chuẩn bị cho chuyến biển hôm sau.

Hòn Nhờn, một hòn đảo nhỏ, 1 trong 8 hòn đảo thuộc Cù Lao Chàm, nổi tiếng với khung cảnh đẹp và là địa điểm checkin được nhiều du khách yêu thích khi đến tham quan Bãi Làng.

Ca nô đưa du khách tham quan khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng.

Cộng đồng cư dân tại các đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển.

Bãi Xếp ở đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng, xã Tân Hiệp là xã đảo thuộc TP Hội An) là một địa danh du lịch được nhiều du khách biết tới bởi cảnh sắc thiên nhiên biển cả hoang sơ.

Theo: Báo Đà Nẵng