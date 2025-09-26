Bứt phá tốc độ – XGSPON vượt xa chuẩn kết nối cũ

Nếu như công nghệ GPON đã từng là tiêu chuẩn phổ biến trong nhiều năm với tốc độ 1Gbps upload và 2,5 Gbps download, thì nay XGSPON xuất hiện như một “đường cao tốc 10 làn”, nâng tốc độ lên tới 10 Gbps đối xứng - nhanh gấp 10 lần so với GPON truyền thống. Sự khác biệt này không chỉ thể hiện trên con số lý thuyết, mà được chứng minh rõ ràng trong trải nghiệm thực tế. Với XGSPON, việc xem phim chuẩn 8K – vốn yêu cầu băng thông cực lớn – trở nên dễ dàng và mượt mà, hình ảnh hiển thị sắc nét đến từng chi tiết, không hề gián đoạn ngay cả khi nhiều thiết bị trong gia đình cùng truy cập. Trong môi trường làm việc, các cuộc họp trực tuyến với hàng chục thành viên cùng mở camera cũng vận hành trơn tru, âm thanh và hình ảnh rõ ràng, không còn cảnh “đứng hình” hay mất kết nối.

Internet công nghệ XGSPON siêu tốc độ, siêu ổn định, sẵn sàng phục vụ nhu cầu kết nối của DN trong kỷ nguyên số.

Đặc biệt, đối với những người bán hàng trực tuyến, livestream đang trở thành kênh tiếp cận khách hàng quan trọng nhất. Sự ổn định của đường truyền chính là yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người xem và tỷ lệ chốt đơn. XGSPON mang lại khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh chất lượng cao đến hàng nghìn khách hàng cùng lúc, giúp chủ shop tự tin giao tiếp, quảng bá sản phẩm và gia tăng doanh thu. Ở một khía cạnh khác, những doanh nghiệp cần xử lý dữ liệu khổng lồ, chẳng hạn các studio sản xuất phim, công ty thiết kế, hay doanh nghiệp công nghệ giờ đây có thể tải lên các file dung lượng hàng chục GB chỉ trong tích tắc. Điều này rút ngắn đáng kể thời gian làm việc, tăng hiệu suất và tiết kiệm chi phí vận hành.

Có thể nói, XGSPON không chỉ đơn giản là nhanh hơn, mà thực sự xóa bỏ mọi giới hạn kết nối vốn tồn tại trước đây. Nó mở ra một giai đoạn mới của Internet: siêu tốc, siêu ổn định và sẵn sàng phục vụ những nhu cầu phức tạp nhất trong kỷ nguyên số.

VNPT – Tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng tốc độ

Với hệ thống hạ tầng cáp quang hiện đại phủ khắp cả nước, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ dày dạn kinh nghiệm cùng tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số đã giúp VNPT trở thành đơn vị đầu tiên triển khai XGSPON tại Việt Nam.

VNPT không chỉ mang đến tốc độ vượt trội, mà còn cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Với hộ gia đình, XGSPON mang lại những trải nghiệm giải trí trọn vẹn, học tập trực tuyến ổn định và kết nối gia đình đa thiết bị mượt mà. Với doanh nghiệp, đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng suất, cải thiện hiệu quả vận hành và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hạ tầng Internet siêu tốc chính là nền móng để các doanh nghiệp Việt bứt phá mạnh mẽ hơn trên thị trường trong và ngoài nước.

Trên thế giới, xu hướng Internet siêu tốc đã và đang trở thành tiêu chuẩn tất yếu. Những quốc gia đi đầu về công nghệ đều tập trung phát triển hạ tầng băng rộng mới nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế số. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế ấy. Sự tiên phong của VNPT trong việc triển khai XGSPON không chỉ đơn thuần là đầu tư công nghệ, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược: đưa người dùng Việt Nam tiếp cận sớm hơn với những chuẩn kết nối của tương lai, để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Cuộc cách mạng tốc độ đã bắt đầu, và XGSPON chính là lời khẳng định rằng Internet không còn chỉ là một phương tiện, mà là nền tảng để mọi ý tưởng, mọi công việc và mọi kết nối được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn. Với XGSPON, VNPT sẵn sàng mang đến cho bạn trải nghiệm Internet của tương lai ngay hôm nay.

Để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm dịch vụ Internet băng rộng cáp quang XGSPON thế hệ mới, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001166 để được phục vụ.