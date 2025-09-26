VNPT – Tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng tốc độ

Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Doanh nghiệp
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 14:18 GMT+7

Cách mạng tốc độ XGSPON đang thay đổi cuộc chơi Internet

+ aA -
PV Thứ sáu, ngày 26/09/2025 14:18 GMT+7
Trong vài năm trở lại đây, Internet đã trở thành “hạ tầng của hạ tầng”, đóng vai trò cốt lõi trong mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến giải trí, thương mại điện tử và sản xuất công nghiệp. Điều đó đặt ra một yêu cầu cấp bách: công nghệ truyền dẫn Internet phải tiếp tục bứt phá, vượt qua những giới hạn vốn có của các chuẩn kết nối trước đây.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bứt phá tốc độ – XGSPON vượt xa chuẩn kết nối cũ

Nếu như công nghệ GPON đã từng là tiêu chuẩn phổ biến trong nhiều năm với tốc độ 1Gbps upload và 2,5 Gbps download, thì nay XGSPON xuất hiện như một “đường cao tốc 10 làn”, nâng tốc độ lên tới 10 Gbps đối xứng - nhanh gấp 10 lần so với GPON truyền thống. Sự khác biệt này không chỉ thể hiện trên con số lý thuyết, mà được chứng minh rõ ràng trong trải nghiệm thực tế. Với XGSPON, việc xem phim chuẩn 8K – vốn yêu cầu băng thông cực lớn – trở nên dễ dàng và mượt mà, hình ảnh hiển thị sắc nét đến từng chi tiết, không hề gián đoạn ngay cả khi nhiều thiết bị trong gia đình cùng truy cập. Trong môi trường làm việc, các cuộc họp trực tuyến với hàng chục thành viên cùng mở camera cũng vận hành trơn tru, âm thanh và hình ảnh rõ ràng, không còn cảnh “đứng hình” hay mất kết nối.

Internet công nghệ XGSPON siêu tốc độ, siêu ổn định, sẵn sàng phục vụ nhu cầu kết nối của DN trong kỷ nguyên số.

Đặc biệt, đối với những người bán hàng trực tuyến, livestream đang trở thành kênh tiếp cận khách hàng quan trọng nhất. Sự ổn định của đường truyền chính là yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người xem và tỷ lệ chốt đơn. XGSPON mang lại khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh chất lượng cao đến hàng nghìn khách hàng cùng lúc, giúp chủ shop tự tin giao tiếp, quảng bá sản phẩm và gia tăng doanh thu. Ở một khía cạnh khác, những doanh nghiệp cần xử lý dữ liệu khổng lồ, chẳng hạn các studio sản xuất phim, công ty thiết kế, hay doanh nghiệp công nghệ giờ đây có thể tải lên các file dung lượng hàng chục GB chỉ trong tích tắc. Điều này rút ngắn đáng kể thời gian làm việc, tăng hiệu suất và tiết kiệm chi phí vận hành.

Có thể nói, XGSPON không chỉ đơn giản là nhanh hơn, mà thực sự xóa bỏ mọi giới hạn kết nối vốn tồn tại trước đây. Nó mở ra một giai đoạn mới của Internet: siêu tốc, siêu ổn định và sẵn sàng phục vụ những nhu cầu phức tạp nhất trong kỷ nguyên số.

VNPT – Tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng tốc độ

Với hệ thống hạ tầng cáp quang hiện đại phủ khắp cả nước, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ dày dạn kinh nghiệm cùng tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số đã giúp VNPT trở thành đơn vị đầu tiên triển khai XGSPON tại Việt Nam.

VNPT không chỉ mang đến tốc độ vượt trội, mà còn cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Với hộ gia đình, XGSPON mang lại những trải nghiệm giải trí trọn vẹn, học tập trực tuyến ổn định và kết nối gia đình đa thiết bị mượt mà. Với doanh nghiệp, đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng suất, cải thiện hiệu quả vận hành và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hạ tầng Internet siêu tốc chính là nền móng để các doanh nghiệp Việt bứt phá mạnh mẽ hơn trên thị trường trong và ngoài nước.

Trên thế giới, xu hướng Internet siêu tốc đã và đang trở thành tiêu chuẩn tất yếu. Những quốc gia đi đầu về công nghệ đều tập trung phát triển hạ tầng băng rộng mới nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế số. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế ấy. Sự tiên phong của VNPT trong việc triển khai XGSPON không chỉ đơn thuần là đầu tư công nghệ, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược: đưa người dùng Việt Nam tiếp cận sớm hơn với những chuẩn kết nối của tương lai, để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Cuộc cách mạng tốc độ đã bắt đầu, và XGSPON chính là lời khẳng định rằng Internet không còn chỉ là một phương tiện, mà là nền tảng để mọi ý tưởng, mọi công việc và mọi kết nối được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn. Với XGSPON, VNPT sẵn sàng mang đến cho bạn trải nghiệm Internet của tương lai ngay hôm nay.

Để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm dịch vụ Internet băng rộng cáp quang XGSPON thế hệ mới, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001166 để được phục vụ.

Tham khảo thêm

Thanh niên Nhật 33 tuổi yêu mẹ của bạn, mua nhà 7 tỷ đồng để thuyết phục gia đình

Thanh niên Nhật 33 tuổi yêu mẹ của bạn, mua nhà 7 tỷ đồng để thuyết phục gia đình

Cổ phiếu thép dự kiến hưởng lợi quý 3/2025 nhờ tiêu thụ tăng và bất động sản, đầu tư công phục hồi

Cổ phiếu thép dự kiến hưởng lợi quý 3/2025 nhờ tiêu thụ tăng và bất động sản, đầu tư công phục hồi

Đà Nẵng: Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ

Đà Nẵng: Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gần 2.000 vận động viên tham gia “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức

Giải chạy thường niên “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra thành công trên cung đường ven Hồ Tây (Hà Nội), thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia, trong đó có 330 vận động viên khiếm thị.

Shinhan Life Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”

Doanh nghiệp
Shinhan Life Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”

Frey Việt Nam – Chuyên cung cấp phụ tùng Mercedes, BMW chất lượng cao

Doanh nghiệp
Frey Việt Nam – Chuyên cung cấp phụ tùng Mercedes, BMW chất lượng cao

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện

Doanh nghiệp
EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện

Đọc thêm

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?
Đông Tây - Kim Cổ

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?

Đông Tây - Kim Cổ

Triều đại này có tất cả 39 khoa thi. Tuy nhiên, sau hơn 13 đời vua Nguyễn, nước Việt vẫn chưa có ai đỗ Trạng nguyên.

'Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?'
Đông Tây - Kim Cổ

"Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?"

Đông Tây - Kim Cổ

Loạn Bát Vương là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa xảy ra vào cuối thời nhà Tây Tấn, còn được gọi là Bát Vương Chi Loạn, tức loạn do 8 vị Vương khác nhau của dòng họ Tư Mã gây ra.

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
Gia đình

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
4

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này thường trải qua nhiều thử thách trong tuổi trẻ, nhưng chính gian nan ấy lại trở thành bệ phóng cho thành công sau này.

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?
Thể thao

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

Thể thao

CLB CAHN của HLV Polking tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường. Sau trận, ông Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người
Nhà nông

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người

Nhà nông

Sau 4 ngày diễn ra, tối 28/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn
Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn

Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh, người vừa vô địch Giải cờ tướng thế giới tại Thượng Hải cho biết việc lên ngôi vô địch càng danh giá hơn khi đạt được ngay tại Trung Quốc.

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Tin tức

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tin tức

UBND TP Hà Hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Thể Công Viettel tiếp tục duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định khi giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 V.League 2025/2026 nhờ những khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh Lucao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác
Nhà nông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác

Nhà nông

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10, tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ
Thể thao

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Thể thao

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thừa nhận sai sót hành chính trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch lên FIFA.

Truyền thông đưa tin về 'thỏa thuận lớn' của ông Zelensky với ông Trump
Điểm nóng

Truyền thông đưa tin về "thỏa thuận lớn" của ông Zelensky với ông Trump

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang đàm phán một "thỏa thuận lớn" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Politico đưa tin.

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC
Thể thao

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Thể thao

Nhờ các pha lập công của Alan và Artur, CLB CAHN đã đánh bại Thép xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đội bóng thủ đô đã vươn lên cân bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?
Thể thao

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật? Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập; ĐT Việt Nam được FIFA cộng điểm nhiều hiếm thấy nếu Malaysia bị xử thua; Lamine Yamal tái xuất sau 4 trận vắng mặt; Liễu Quang Vinh định ngày tổ chức hôn lễ.

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Nhà nông

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 7345/SNNMT-TLPCTT về triển khai công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội.

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Nhà nông

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị, vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Chuyên gia cảnh báo, thời gian nguy hiểm nhất do bão số 10 là sau 9 giờ tối nay đến sáng sớm mai, 29/9.

Ninh Bình FC đứt mạch thắng
Thể thao

Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Thể thao

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã bị CLB Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 2-2 trên sân Lạch Tray.

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ
Điểm nóng

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Điểm nóng

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động chính trị của nam diễn viên Vijay ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại'
Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại"

Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của giảm nghèo càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động thái 'nóng' của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Kinh tế

Động thái "nóng" của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Kinh tế

Để đảm bảo khách quan, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức, do một Phó Thống đốc làm Chủ tịch, tham mưu cho Thống đốc trong việc phân bổ tổng hạn mức hàng năm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này có tính cách tốt nên được bạn bè yêu mến, quý nhân hỗ trợ, sang tháng 10 được trợ giúp, kiếm được kha khá tiền bạc.

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
Nhà nông

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
4

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học
Xã hội

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học

Xã hội

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế năm 2025. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân
Văn hóa - Giải trí

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã điển trai, là doanh nhân thành đạt trong ngành nhựa.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

3

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?