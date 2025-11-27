Ratchaburi đấu với Thép xanh Nam Định: Đội bóng thành Nam có nguy cơ bị loại

Đội hình xuất phát:

Ratchaburi: Kampol Pathomakkakul, Njiva, Khemdee, Gabriel, Sidcley, Thossawat, Jesse, Thanawat, Negueba, Scott, Denilson.

Thép xanh Nam Định: Caique, Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh, Lucas Alves, Walber Mota, Caio Cersa, Percy Tau, Romulo, Normann, Brenner.

Ghi bàn: Sidcley (90+2'), Ikhsan Fandi (90+5').

Ảnh: Vietnamnet.

Ratchaburi đấu với Thép xanh Nam Định: Với quyết tâm giành chiến thắng, Thép xanh Nam Định đã nhập cuộc với lối chơi tấn công. Phút thứ 5, Percy Tau thực hiện đường chuyền từ cánh phải vào trong vòng cấm để Kristoffer Normann bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích.

Trải qua ít phút chơi lép vế, Ratchaburi đã dần giành lại quyền kiểm soát thế trận và thi đấu cân bằng với Thép xanh Nam Định. Phút thứ 9, thủ môn Caique dâng cao. Denilson quan sát thấy và dứt điểm từ giữa sân nhưng Caique đã kịp lùi về ôm gọn bóng.

Phút thứ 10, Percy Tau bứt tốc bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm cho Lucas Alves bật cao đánh đầu khiến thủ thành Kampol Pathomakkakul phải trổ tài cản phá.

Ảnh: Vietnamnet.

Quãng thời gian tiếp theo, Ratchaburi thi đấu chặt chẽ khiến Thép xanh Nam Định gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 34, Perci Tau thực hiện pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Kampol Pathomakkakul.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đôi bên không tạo ra tình huống đáng chú ý về phía khung thành của nhau nên tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến giờ giải lao.

Ratchaburi đấu với Thép xanh Nam Định: Sang hiệp hai, Thép xanh Nam Định tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 49, hậu vệ Ratchaburi đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát. Romulo khống chế một nhịp rồi vuốt bóng chân phải khiến thủ thành Kampol Pathomakkakul phải trổ tài cản phá.

Ảnh: Vietnamnet.

Sau đó, Ratchaburi chủ động dâng cao đội hình để tấn công và ép sân Thép xanh Nam Định. Phút 54, Thanawat Suengchitthawon có bóng ngay sát vòng cấm. Cầu thủ 25 tuổi thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc nhằm vào góc cao khiến thủ thành Caique phải đổ người hết cỡ để cản phá.

Phút 58, Njiva Rakotoharimalala kiến tạo cơ hội cho Negueba bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Caique. 1 phút sau, Negueb dẫn bóng từ cánh phải xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc khiến Caique phải đẩy bóng giải nguy cho Thép xanh Nam Định.

Trước sức ép của Ratchaburi, Thép xanh Nam Định buộc phải chơi phòng ngự, phản công. Phút 81, Tuấn Anh đánh đầu chuyền bóng thuận lợi trong vòng cấm nhưng Brenner lại dứt điểm ra ngoài dù không bị ai theo kèm.

Ảnh: Vietnamnet.

Phút 90+2, thủ thành Caique mắc sai lầm khi bắt bọng hụt giúp Sidcley dễ dàng dứt điểm tung lưới Thép xanh Nam Định, mở tỷ số cho Ratchaburi.

Bàn thắng này giúp Ratchaburi thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 90+5, Chotipat Poomkaew thực hiện đường chuyền để Ikhsan Fandi đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Caique, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Thất bại này khiến Thép xanh Nam Định tụt xuống vị trí thứ 3 bảng F khi chỉ có 6 điểm sau 5 trận, kém Ratchaburi 3 điểm. Gamba Osaka dẫn đầu với 5 trận toàn thắng.