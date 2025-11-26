Kết quả Chelsea vs Barcelona: “The Blues” tạo nên thành tích đáng nể

Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2025/26, Chelsea được thi đấu hơn người khi trung vệ Ronald Araujo của Barcelona bị truất quyền thi đấu ở phút 44. Nhờ đó, “The Blues” dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ pha phản lưới nhà của Jules Kounde (27') cùng 2 pha lập công của Estevao Willian (55'), Liam Delap (73').

Chiến thắng này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH Champions League 2025/26 với 10 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Bayern Munich 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Barcelona đứng thứ 15 khi chỉ 7 điể qua 5 trận.



Ảnh: ChatGPT.

Kết quả Chelsea vs Barcelona: Theo thống kê của hãng Opta, Barcelona trở thành CLB thứ 3 vừa phản lưới nhà vừa nhận thẻ đỏ trong hiệp một của một trận đấuở Champions League, sau trận Kaiserslautern (gặp Bayern Munich, tháng 3/1999) và trận AC Milan (gặp Barcelona, tháng 11/2011).

Chelsea có chiến thắng với cách biệt lớn nhất trước Barcelona tại Champions League. Đồng thời, “The Blues” là CLB thứ ba đánh bại Barcelona ít nhất 5 lần tại giải đấu này sau Bayern Munich (10 lần) và PSG (6 lần).

Thẻ đỏ của Ronald Araujo cũng là thẻ đỏ thứ sáu trong các trận đấu giữa Barcelona và Chelsea tại Champions League. Chỉ có một trận đấu chứng kiến nhiều cầu thủ bị truất quyền thi đấu hơn (Juventus gặp Real Madrid, 8 thẻ).

Estevao Willian trở thành cầu thủ trẻ thứ hai (18 tuổi 215 ngày) ghi bàn trong cả ba lần ra sân đầu tiên tại Champions League, sau Kylian Mbappe (18 tuổi 113 ngày).

Không cầu thủ nào của Chelsea đóng góp nhiều bàn thắng hơn Enzo Fernendez trên mọi đấu trường kể từ FIFA Club World Cup (5 bàn thắng, 2 pha kiến tạo).

Kết quả Chelsea vs Barcelona: Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, HLV Hansi Flick không thể chứng kiến đội bóng của mình ghi bàn trong 1 trận đấu tại Champions League.

Đây mới là trận thua thứ 3 của Barca trên sân khách trước 1 CLB Anh ở Champions League kể từ mùa giải 2013/14. Trước đó, họ từng thua 1-3 trước Manr City (2016) và 0-4 trước Liverpool (2019).



Kết quả các trận vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay. Ảnh: 24h.