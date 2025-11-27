Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Thể thao
Thứ năm, ngày 27/11/2025 17:10 GMT+7

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?

+ aA -
Tùng Lâm Thứ năm, ngày 27/11/2025 17:10 GMT+7
Thép xanh Nam Định được cho là đang liên hệ với một HLV thủ môn ngoại. Một số nguồn tin cho rằng, đó là Roberto Abbondanzieri - người từng khoác áo ĐT Argentina từ năm 2004-2008 (ra sân 46 lần). Thế nhưng, nhiều khả năng cái tên thực tế mà đội bóng thành Nam nhắm tới là Asmir Somun.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?

Cách đây ít ngày, xuất hiện thông tin 1 CLB miền Bắc đang liên hệ để chiêu mộ HLV thủ môn Roberto Abbondanzieri. Rất nhanh chóng, những đồn đoán liền hướng vào Thép xanh Nam Định bởi HLV thủ môn Bùi Quang Huy vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo đội bóng thành Nam.

HLV Roberto Abbondanzieri từng khoác áo ĐT Argentina từ năm 2004-2008 (ra sân 46 lần), gắn bó với 1 số CLB nổi tiếng như Boca Juniors, Getafe. Mùa giải 2006/07, cựu sao 53 tuổi từng giành danh hiệu Găng tay vàng La Liga trong màu áo Getafe. Ngoài ra, ông cũng đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2003.

HLV thủ môn Asmir Somun khi ký hợp đồng với Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Tuy vậy, nguồn tin từ Vietnam Football - VFF cho hay, nhiều khả năng vị HLV thủ môn mà Thép xanh Nam Định nhắm tới là Asmir Somun, chứ không phải Roberto Abbondanzieri.

HLV thủ môn Asmir Somun bắt đầu sự nghiệp cầu thủ với nhiều vị trí khác nhau. Năm 2014 ông quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để chuyển sang công tác đào tạo. Ông Asmir Somun có kinh nghiệm làm việc tại các nền bóng đá ở châu Á và châu Phi như Kuwait, Trung Quốc và gần đây nhất là Ma-Rốc.

Hồi tháng 1 vừa qua, HLV thủ môn Asmir Somun ký hợp đồng với Hà Nội FC để thay cho cựu thủ môn ĐT Việt Nam - Nguyễn Thế Anh. Hai bên hợp tác khoảng 7 tháng, tới tháng 8/2025 thì chia tay khi ông Asmir Somun quyết định để trở về quê nhà làm việc cho FK Sarajevo tại giải VĐQG Bosnia & Herzegovina. Hiện tại, HLV thủ môn 41 tuổi này là người đang tự do.

Mùa này, Thép xanh Nam Định chinh chiến ở 4 mặt trận, gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League và Cúp các CLB Đông Nam Á. Trong đội hình của họ, ngoài 3 thủ môn nội, còn có 1 thủ môn người Brazil cao 1m98 là Caique. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đội bóng này muốn có một HLV thủ môn ngoại dày dạn kinh nghiệm.

Tham khảo thêm

Nguyễn Xuân Son tái xuất, Thép xanh Nam Định thắng Long An tại Cúp Quốc gia

Nguyễn Xuân Son tái xuất, Thép xanh Nam Định thắng Long An tại Cúp Quốc gia
6

Nguyễn Xuân Son tuyên bố thẳng 1 điều tại Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tuyên bố thẳng 1 điều tại Thép xanh Nam Định

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?; Công Vinh hoàn thành khoá học bằng HLV hạng B; HLV Martinez lên tiếng về vai trò của Ronaldo ở World Cup 2026; nhiều cầu thủ Real chống đối HLV Alonso; Barca đàm phán mua Julian Alvarez.

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Thể thao
Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Thể thao
SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao
Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công

Thể thao
PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công

Đọc thêm

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sơn và búp bê Thanh Thảo suốt 3 thập kỷ
Văn hóa - Giải trí

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sơn và búp bê Thanh Thảo suốt 3 thập kỷ

Văn hóa - Giải trí

Khám phá mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Sơn và Thanh Thảo trong âm nhạc Việt. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính, trang thiết bị gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Thế giới

Cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính, trang thiết bị gần 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Thế giới

Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng với các nhu yếu phẩm, các trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và các tổ chức quốc tế với giá trị ước tính đến thời điểm này là gần 16 triệu USD

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm chính thức Vụ trưởng Vụ Giám Sát và thẩm định đầu tư
Kinh tế

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm chính thức Vụ trưởng Vụ Giám Sát và thẩm định đầu tư

Kinh tế

Tại Quyết định số 3959/QĐ-BTC ngày 24/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đoàn Đức Thành chính thức được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, kể từ ngày 24/11/2025.

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vụ tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng
Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo vụ tranh chấp di sản thừa kế với mẹ chồng

Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo, không đồng ý phán quyết chia thừa kế cho mẹ chồng, tiếp tục vụ kiện phân chia quyền lợi liên quan đến di sản của chồng.

2 người đi xe máy tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

2 người đi xe máy tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 27/11, nguồn tin từ phường Hàm Thắng và xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ TNGT khiến 2 người tử vong.

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi và hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm ở Bắc Ninh
Bạn đọc

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi và hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm ở Bắc Ninh

Bạn đọc

Khẩn trương tiêu hủy 50,5 tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi hôi thối, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xem xét xử lý cơ sở vi phạm là Hợp tác xã Nông sản Dược liệu Minh Đức. Thông tin trên được lãnh đạo xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) cho biết khi trao đổi với PV Dân Việt chiều 27/11.

Chuyện ít biết về cao thủ sáng lập phái Côn Lôn
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện ít biết về cao thủ sáng lập phái Côn Lôn

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức tranh võ lâm rộng lớn của nhà văn Kim Dung, bên cạnh những nhân vật chính sáng chói, có những nhân vật phụ thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn khó phai như Hà Túc Đạo của phái Côn Lôn.

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên
Giao thông - Xây dựng

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giao thông - Xây dựng

Ban QLDA ĐTXD số 02, tỉnh Hưng Yên vừa đăng tải quyết định phê duyệt lựa chọn chỉ định thầu gói thi công tuyến đường song hành giai đoạn 1 (không bao gồm cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu).

Phát triển bền vững: Bài toán 'xanh – số' và những quan tâm lớn của doanh nghiệp
Kinh tế

Phát triển bền vững: Bài toán "xanh – số" và những quan tâm lớn của doanh nghiệp

Kinh tế

Với cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero), Việt Nam đã chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn và phát triển bền vững. Tuy vậy, trong "cuộc chơi" này, doanh nghiệp phải vượt qua nhiều thách thức: hành lang pháp lý, chi phí chuyển đổi cao và khả năng tiếp cận vốn, công nghệ còn hạn chế.

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu
Đại đoàn kết dân tộc

Quân khu 9 khánh thành cầu, bàn giao nhà dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 27/11, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình giao thông và nhà ở trên địa bàn Khu căn cứ Quân khu 9 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Đông Hưng, tỉnh An Giang.

Tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải “bài toán” đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng”
Video

Tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải “bài toán” đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng”

Video

TP. Hải Phòng hiện đang là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao phó. Theo kế hoạch năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 10.775 căn hộ, vượt qua chỉ tiêu 10.694 căn được Chính phủ giao.

Hàng trăm tấn hàng hóa từ TP.HCM đã sẵn sàng lăn bánh ra 'khúc ruột' miền Trung
Video

Hàng trăm tấn hàng hóa từ TP.HCM đã sẵn sàng lăn bánh ra "khúc ruột" miền Trung

Video

Hàng trăm sinh viên các trường trên địa bàn TP.HCM cấp tập ngày đêm phân loại sắp xếp, đóng gói nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân để đưa lên những chuyến xe mang đến giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”
Xã hội

Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”

Xã hội

Cùng đồng nghiệp có mặt ở rốn lũ (nơi đặc biệt nguy hiểm) để ghi lại những câu chuyện chân thực gửi tới độc giả, nam phóng viên 25 tuổi đã nhiều lần rơi nước mắt vì những gì đang diễn ra.

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
Tin tức

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Tin tức

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.

“Mega hub” ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: “Ngọn hải đăng” dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc
Nhà đất

“Mega hub” ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: “Ngọn hải đăng” dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc

Nhà đất

Tại Clarke Quay (Singapore), ánh sáng, âm nhạc và những dòng người không dứt đã biến nơi đây thành “cỗ máy in tiền về đêm” của châu Á. Tới đây, nhịp sống ấy sẽ được tái hiện ở cấp độ và quy mô lớn hơn tại Cosmo Bay - “mega hub” ăn chơi, giải trí 24/7 hàng đầu châu Á giữa lòng khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP.HCM).

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Tin tức

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Tin tức

6 ô tô cùng chiều lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây đã va chạm liên hoàn tại địa phận thuộc tỉnh Tây Ninh dẫn đến ùn tắc dài hơn 5 km, nguyên nhân đang được CSGT làm rõ.

Đại biểu Trần Khánh Thu: Dùng AI chuẩn đoán bệnh, mẹ bị đột quỵ, con cho uống thuốc suýt mất mạng
Kinh tế

Đại biểu Trần Khánh Thu: Dùng AI chuẩn đoán bệnh, mẹ bị đột quỵ, con cho uống thuốc suýt mất mạng

Kinh tế

Đồng tình với những ứng dụng rất lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi mặt đời sống, đặc biệt là lĩnh vực y tế, nhưng đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) yêu cầu không lệ thuộc và dùng AI vào chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc dựa trên các thông tin chuẩn đoán chung chung.

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Doanh nghiệp

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Doanh nghiệp

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tạo động lực cho việc tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Campuchia bắt giữ người Việt vượt ngục
Thế giới

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Campuchia bắt giữ người Việt vượt ngục

Thế giới

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân cần thiết với những người Việt liên quan đến vụ bỏ trốn khỏi nhà tù.

Tin chiều 27/11: Nguyễn Xuân Son “mất' 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng
Thể thao

Tin chiều 27/11: Nguyễn Xuân Son “mất" 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng

Thể thao

Nguyễn Xuân Son “mất" 3 tỷ đồng, Văn Toàn “mất” 1,5 tỷ đồng; Chủ tịch Atletico Madrid dằn mặt Barcelona vụ Julian Alvarez; Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực rèn luyện để cạnh tranh suất dự SEA Games 33; Modric tiết lộ lý do hủy kế hoạch giải nghệ ở Real Madrid; Ronaldo mở club hội viên tại Madrid, phí 15.000 euro.

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?
Văn hóa - Giải trí

Nam tài tử chưa từng nhận danh hiệu NSƯT, NSND nhưng được trả cát xê 60 cây vàng: Giờ cuộc sống ra sao?

Văn hóa - Giải trí

Lý Hùng – cái tên gắn liền với thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt thập niên 1990, dù chưa được phong tặng danh hiệu như cha mình (NSND Lý Huỳnh), anh lại là người giữ kỷ lục cát-xê đỉnh cao. Ở tuổi U60, cuộc sống riêng của anh vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Clip 'nữ quái' xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình
Media

Clip "nữ quái" xyanua khóc nghẹn van xin được sống, tòa tuyên tử hình

Media

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hồng Bích – người dùng xyanua đầu độc nhiều người thân. Khi Chủ tọa tuyên mức án tử hình, bị cáo đã bật khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ sau chuỗi ngày lạnh lùng gây ra cái chết của ba nạn nhân.

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Thế giới

Việt Nam chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Thế giới

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong Ma Cao, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa
Nhà nông

Loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được phát hiện trong một khu rừng của tỉnh Thanh Hóa

Nhà nông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sinh vật “bí ẩn”, trong đó gây chú ý nhất là một loài ếch có hình dáng kỳ lạ vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt
Doanh nghiệp

Công nghệ làm lạnh nhanh – Giữ nguyên độ tươi như mới thu hoạch cùng Brandt

Doanh nghiệp

Trong nhịp sống hiện đại, tủ lạnh không chỉ đơn thuần là nơi bảo quản thực phẩm. Nó trở thành "người gác cổng" cho sức khỏe, sự tiện lợi và cả chất lượng bữa ăn mỗi ngày. Và giữa muôn vàn tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh – từ dung tích, thiết kế, đến khả năng tiết kiệm điện – có một yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng thông minh quan tâm: công nghệ làm lạnh nhanh.

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11): Tập trung vào GEE, MSB và nhóm bất động sản

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (27/11) ghi nhận sự tập trung mạnh vào GEE, MSB và nhóm bất động sản, tạo lực đỡ giúp VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ dù nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm. Thanh khoản ổn định cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, nhưng nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng và chọn lọc.

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ
Tin tức

Phát Đạt ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lũ

Tin tức

Chiều ngày 26/11/2025, tại trụ sở Báo Thanh Niên, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã đại diện doanh nghiệp, trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau đợt bão lũ vừa qua.

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon
Gia đình

Loại củ dân dã tràn đầy hương vị tuổi thơ, giúp dưỡng phổi, lợi ruột, đừng luộc, mùa đông hầm thịt cực ngon

Gia đình

Loại củ dân dã này được mệnh danh là "rau tiêu đờm", nuôi dưỡng âm, làm ẩm cổ họng khô, giảm đờm và dưỡng ẩm phổi, đặc biệt tốt cho bạn vào mùa đông.

Sử dụng hệ thống số hóa quản lý nghiên cứu khoa học ở Việt Nam
Kinh tế

Sử dụng hệ thống số hóa quản lý nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

Kinh tế

Sáng 27/11, diễn ra lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, đây là nền tảng công nghệ mới giúp đổi mới mô hình quản lý, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn vận hành dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

3

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

4

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

5

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”