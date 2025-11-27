Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Bosnia & Herzegovina?

Cách đây ít ngày, xuất hiện thông tin 1 CLB miền Bắc đang liên hệ để chiêu mộ HLV thủ môn Roberto Abbondanzieri. Rất nhanh chóng, những đồn đoán liền hướng vào Thép xanh Nam Định bởi HLV thủ môn Bùi Quang Huy vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo đội bóng thành Nam.

HLV Roberto Abbondanzieri từng khoác áo ĐT Argentina từ năm 2004-2008 (ra sân 46 lần), gắn bó với 1 số CLB nổi tiếng như Boca Juniors, Getafe. Mùa giải 2006/07, cựu sao 53 tuổi từng giành danh hiệu Găng tay vàng La Liga trong màu áo Getafe. Ngoài ra, ông cũng đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2003.

HLV thủ môn Asmir Somun khi ký hợp đồng với Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Tuy vậy, nguồn tin từ Vietnam Football - VFF cho hay, nhiều khả năng vị HLV thủ môn mà Thép xanh Nam Định nhắm tới là Asmir Somun, chứ không phải Roberto Abbondanzieri.

HLV thủ môn Asmir Somun bắt đầu sự nghiệp cầu thủ với nhiều vị trí khác nhau. Năm 2014 ông quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để chuyển sang công tác đào tạo. Ông Asmir Somun có kinh nghiệm làm việc tại các nền bóng đá ở châu Á và châu Phi như Kuwait, Trung Quốc và gần đây nhất là Ma-Rốc.

Hồi tháng 1 vừa qua, HLV thủ môn Asmir Somun ký hợp đồng với Hà Nội FC để thay cho cựu thủ môn ĐT Việt Nam - Nguyễn Thế Anh. Hai bên hợp tác khoảng 7 tháng, tới tháng 8/2025 thì chia tay khi ông Asmir Somun quyết định để trở về quê nhà làm việc cho FK Sarajevo tại giải VĐQG Bosnia & Herzegovina. Hiện tại, HLV thủ môn 41 tuổi này là người đang tự do.

Mùa này, Thép xanh Nam Định chinh chiến ở 4 mặt trận, gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League và Cúp các CLB Đông Nam Á. Trong đội hình của họ, ngoài 3 thủ môn nội, còn có 1 thủ môn người Brazil cao 1m98 là Caique. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đội bóng này muốn có một HLV thủ môn ngoại dày dạn kinh nghiệm.