Từ ngày 22 - 24/7/2025, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã tổ chức ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ tại trụ sở UBND xã Mường Xén và các hộ dân bị thiệt hại nặng. Mỗi ngày có 13 cán bộ tham gia trực tiếp dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa, hỗ trợ sinh hoạt cho người dân. Dự kiến tổng số hộ được hỗ trợ trong đợt này khoảng 10 hộ gia đình.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn đồng hành cùng nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngay trong thời điểm lũ lụt xảy ra, đơn vị đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho 5 hộ gia đình trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề bằng các phần quà thiết thực (mỗi hộ 1 thùng mì tôm và 20 chục trứng gà). Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt.

Ngay sau đợt lũ, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn đã trích 5 triệu đồng từ nguồn vận động đoàn viên để hỗ trợ trực tiếp thêm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện rõ tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị.

3 cán bộ đang công tác tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn cũng có nhà bị nước lũ tràn vào nhà, nhưng đã được hỗ trợ, ổn định nơi ở để tiếp tục cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ vì cộng đồng.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn Ngô Minh Tú chia sẻ: “Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thiên tai thường xuyên như ở vùng cao Kỳ Sơn, người dân vốn đã vất vả lại càng dễ bị tổn thương. Chúng tôi xác định đồng hành cùng người dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm và sứ mệnh của mình”.

Những thùng mỳ tôm, nhu yếu phẩm được cán bộ Ngân hàng CSXH trao tận tay cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn

Những hoạt động kịp thời, thiết thực của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn thời gian qua đã tạo được dấu ấn đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân địa phương. Đơn vị không chỉ là “bà đỡ” dẫn vốn về cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Tuy công việc vất vả, người lấm lem bùn đất nhưng các cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn vẫn quyết tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

Chia sẻ về những thiệt hại nặng sau lũ, chị Nguyễn Thị Lý ở bản Cầu Tám, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho biết: “Thực sự chúng tôi nghĩ đã hết cách, nhà nào nhà nấy đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ gây ra nên chẳng biết nhờ ai được. May mắn, được cán bộ Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn có mặt kịp thời giúp đỡ gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn trước mắt. Dù biết còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn đã phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn ưu đãi hiệu quả đến vùng đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các chương trình cho vay giải quyết việc làm, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xã hội, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn… đều được triển khai hiệu quả, tiếp cận đúng đối tượng và phát huy tác dụng rõ rệt.

Có thể nói, sự vào cuộc nhanh chóng, nghĩa tình trong đợt mưa lũ lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì dân phục vụ” của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kỳ Sơn - nơi không chỉ trao cơ hội đổi đời từ nguồn vốn chính sách mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.