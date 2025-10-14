Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả

Ngày 14/10, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra, làm việc với những người có liên quan trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện.

Khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98

Liên quan đến vụ án trên, tối 13/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, Công an phường Cát Lái khám xét nơi ở của Ngân 98.

Cảnh sát khám xét căn hộ của Ngân 98. Ảnh: A.X.

Căn hộ của Ngân 98 đang sinh sống, rộng khoảng 300m², tọa lạc tại tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp trên địa bàn phường Cát Lái.

Ghi nhận, trong một phòng lớn trong căn hộ được sử dụng làm nơi chứa quần áo đi diễn của vợ chồng Ngân 98, phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật.

Ngoài ra, căn hộ còn chứa nhiều thiết bị và máy móc phục vụ công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng Ngân 98. Cảnh sát đã niêm phong một két sắt cùng đưa nhiều hồ sơ, giấy tờ về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nơi làm việc của 2 vợ chồng Ngân 98.

Két sắt được cảnh sát niêm phong.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật.

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra, năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “Viên rau củ collagen”.

Ngân 98 thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Qua điều tra, “Viên rau củ collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của Zubu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4-15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.