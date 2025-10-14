Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bạn đọc
Thứ ba, ngày 14/10/2025 09:48 GMT+7

Thượng tá công an giải mã chiêu “hàng tặng kèm, không bán” tinh vi của Ngân 98

+ aA -
Đình Việt Thứ ba, ngày 14/10/2025 09:48 GMT+7
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo chuyên gia tội phạm học, đối tượng có thủ đoạn tinh vi lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để hợp thức hóa việc phân phối sản phẩm không phép mang tên “viên rau củ Collagen”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngân 98 bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân - người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ngân 98 vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân, người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ngân 98 – để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Dưới danh nghĩa “người đại diện hình ảnh”, cô thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo cho những sản phẩm được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Bên cạnh đó, một sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen” cũng được đưa ra thị trường. Loại viên uống này không có trong danh mục sản phẩm được cấp phép, không có hồ sơ công bố theo quy định, nhưng vẫn được đóng gói và dán nhãn thương hiệu giống với các sản phẩm hợp pháp.

Để tránh sự chú ý của cơ quan quản lý, bao bì sản phẩm ghi rõ đây là “hàng tặng kèm, không bán”. Tuy nhiên, sản phẩm này được phân phối đồng thời với các dòng chính trong một liệu trình hoàn chỉnh, được khuyến khích sử dụng kết hợp để tăng hiệu quả giảm cân.

Các gói sản phẩm được rao bán trên mạng xã hội với giá từ 870.000 đến hơn 1,1 triệu đồng, thông qua livestream và tư vấn trực tuyến. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên của Ngân nhằm che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của cô.

Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023–2024, doanh thu từ hoạt động này ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngân 98: Chuỗi hành vi có dấu hiệu phạm tội tinh vi dưới vỏ bọc danh tiếng

Trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho biết, Ngân 98 không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trước đó, một số người nổi tiếng khác – trong đó có cả hoa hậu, người mẫu và các KOL đình đám, cũng từng bị nhắc tên trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm không đủ điều kiện lưu hành.

Sau Ngân 98, những cái tên mới tiếp tục xuất hiện, tạo thành một chuỗi dây chuyền nguy hiểm, nơi danh tiếng bị biến thành “lá bùa hộ mệnh” cho hành vi vi phạm.

Trong mô hình này, người có ảnh hưởng đứng đầu chuỗi, tạo dựng uy tín giả tạo cho sản phẩm; phía sau là các doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý, tiếp đến là hệ thống phân phối qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, nơi hàng hóa di chuyển nhanh, giao dịch ẩn danh và khó kiểm soát.

“Khi danh tiếng được dùng để che giấu hàng giả, tội phạm kinh tế khoác áo hợp pháp, khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn bao giờ hết,” ông Hiếu nhận định.

Theo ông, chiêu “hàng tặng kèm, không bán” trong vụ Ngân 98 là minh chứng cho sự tinh vi của tội phạm kinh tế hiện đại. Trên giấy tờ, sản phẩm chỉ được tặng kèm trong combo giảm cân, nhưng trên thực tế, giá bán đã bao gồm khoản lợi nhuận từ chính món “tặng” ấy.

Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu. Ảnh: Hải Nam.

Cách hợp thức hóa này không chỉ nhằm tránh bị kiểm tra, mà còn tạo cảm giác hào phóng và thân thiện với người tiêu dùng.

“Đó không còn là hành vi lách luật ngẫu hứng, mà là một mô hình tội phạm có tổ chức, vận hành nhịp nhàng giữa nhà sản xuất – người quảng cáo – hệ thống bán hàng trực tuyến,” Thượng tá Hiếu phân tích.

Trong khi người tiêu dùng tin rằng họ đang mua “liệu trình thần tốc”, thực chất họ đã trở thành mắt xích cuối cùng trong chuỗi lợi nhuận của hàng giả.

Nhìn lại hành trình của Ngân 98, có thể thấy một quá trình lệch chuẩn điển hình trong tội phạm học. Những hành vi gây sốc, phản cảm ban đầu – như ăn mặc khiêu khích, phát ngôn ngông cuồng hay ồn ào tình cảm – chỉ là cách để thu hút sự chú ý.

Nhưng khi xã hội “thưởng” cho điều đó bằng lượt xem, tương tác và tiền quảng cáo, người gây sốc sẽ tin rằng vi phạm là một cách kiếm sống.

Từ việc coi thường chuẩn mực đạo đức, họ dễ dàng trượt sang xem nhẹ pháp luật. Trong thế giới ảo, nơi ranh giới thật, giả bị xóa nhòa, sự nổi tiếng trở thành chiếc mặt nạ, còn lòng tham ẩn sau ánh đèn livestream.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, sau khi vụ án bị khởi tố, dư luận xã hội đã phản ứng mạnh mẽ. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ vì hành vi lợi dụng niềm tin công chúng và sức khỏe người tiêu dùng để làm giàu.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, chính dư luận từng góp phần nuôi dưỡng hiện tượng Ngân 98. Mỗi lần công chúng chia sẻ, chế giễu hay bình luận giận dữ, là một lần thuật toán mạng xã hội đẩy hình ảnh của cô ta lên cao hơn.

“Trong nền kinh tế của sự chú ý, mọi tương tác – dù tiêu cực – đều tạo ra lợi nhuận,” ông nói.

Vì vậy, dư luận cần được tổ chức lại theo hướng trí tuệ và có định hướng. Khi người dùng mạng biết phân biệt tin thật – giả, biết tố giác vi phạm đúng kênh, và khi báo chí điều tra khách quan thay vì giật tít, dư luận mới thật sự trở thành công cụ kiểm soát xã hội phi chính thức hiệu quả, chứ không phải là động cơ đẩy scandal leo thang.

Vụ Ngân 98 không chỉ khiến một cá nhân phải trả giá, mà còn để lại vết nứt trong lòng tin xã hội. Khi người nổi tiếng có thể thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ sản phẩm không rõ nguồn gốc, còn người tiêu dùng trở thành nạn nhân, lòng tin vào pháp luật và thị trường khó tránh khỏi tổn thương.

Thuốc giảm cân mà Ngân 98 bán là tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM.

Doanh nghiệp làm ăn chân chính bị ảnh hưởng, sản phẩm tốt bị nghi ngờ, còn thị trường nhiễu loạn bởi vô số “liệu trình kỳ diệu” được hợp thức bằng tiếng cười và biểu tượng cơ thể.

Khi niềm tin lung lay, hậu quả không chỉ nằm ở thiệt hại kinh tế, mà còn là sự xói mòn nền tảng đạo đức và pháp lý, nơi con người không còn biết nên tin vào ai.

Bởi vậy, muốn ngăn chặn những “Ngân 98 kế tiếp”, không thể chỉ trông chờ vào xử lý sau cùng. Cần một chiến lược tổng thể kết nối văn hóa – giáo dục – truyền thông – pháp luật, như bốn trụ cột phục hồi hệ miễn dịch đạo đức của xã hội.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nhấn mạnh: “Tên công ty ‘ZuBu’ có thể khiến nhiều người bật cười, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là một bi kịch xã hội. Đó là bi kịch của thời đại khi sự nổi tiếng không còn dựa trên tri thức hay giá trị, mà dựa trên khả năng gây chú ý bằng mọi giá.

Đó cũng là lời nhắc nhở rằng quyền lực ảo không thể thay thế phẩm giá thật. Khi danh tiếng không còn là nền tảng của uy tín mà trở thành công cụ trục lợi, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vụ Ngân 98 chính là minh chứng rõ nhất cho sự thật ấy, một tấm gương soi nghiêng để xã hội nhìn lại mình, giữa ánh đèn hào nhoáng của mạng và bóng tối của lòng người.”

Tham khảo thêm

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân

Ngân 98: Từng dương tính với chất cấm, bị cấm diễn, tự cho mình là nạn nhân

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm

Zubu, công ty của Ngân 98 chỉ là địa chỉ thuê, không có hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ

Clip vụ bắt Ngân 98: Thủ đoạn tinh vi, doanh thu hàng trăm tỷ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng

Tại cuộc họp báo quý III/2025, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin Báo Dân Việt phản ánh sai phạm trong phiên đấu giá tài sản của Công ty Thái Dương là đúng sự thật. Cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty đấu giá Hợp danh Thanh Bình, yêu cầu thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá.

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc
Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Nhân ái
Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền

Bạn đọc
Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Hà Nội hôm nay
Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Đọc thêm

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang
Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang

Gia đình

Giữa tháng 10, vận trình tài chính của nhiều con giáp sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn khó khăn.

Chồng 'cắm sừng' vợ suốt 16 năm, bị phạt tù
Xã hội

Chồng "cắm sừng" vợ suốt 16 năm, bị phạt tù

Xã hội

Một người phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đã phanh phui mối quan hệ ngoài luồng suốt 16 năm của chồng sau khi phát hiện tình nhân của ông ta mặc đồ tang, xuất hiện tại đám tang cha chồng và cư xử như thể là người trong gia đình.

Yến Nhi gặp khó khăn
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi gặp khó khăn

Văn hóa - Giải trí

Ở Miss Grand International 2025, Yến Nhi không phải thí sinh nổi trội. Cô còn gặp bất lợi trong các phần trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa
Media

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Media

Ở vùng biên Dân Hóa (Quảng Trị), bao đời nay đồng bào Vân Kiều, Pa Cô gắn bó với núi rừng Trường Sơn nhưng thiếu nước sạch vẫn là nỗi lo lớn. Nay, với sự đồng hành của các dự án giảm nghèo và hỗ trợ quốc tế, dòng nước trong đã về bản – mang theo niềm vui, sức khỏe và hi vọng thoát nghèo bền vững.

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần, hoàng hậu chốn hậu cung quả thật khiến người đời sau rùng mình.

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn ở Hà Nội. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Các tỉnh gồm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to...

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Ngân, tên thường gọi là Ngân 98 đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng mua thực phẩm giảm cân giả, Ngân cho rằng vì quá tin tưởng nhà sản xuất, không kiểm tra nên sai phạm.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức

Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, nhưng chuyên môn của cán bộ phụ trách giải quyết chưa đáp ứng; hiện trạng số hóa hồ sơ và dữ liệu điện tử còn hạn chế… là những nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Ngãi.

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam
Tin tức

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Tin tức

Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
21

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh bức xúc lên tiếng về tin đồn chia tay, khẳng định sẽ nhờ tới công an nếu bị xâm phạm đời tư.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Nhà nông

LIVE
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Nhà nông

Sáng nay 14/10, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 14/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

'Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối', một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky
Điểm nóng

"Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối", một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Điểm nóng

Hơn một triệu người Ukraine đang gặp khó khăn. Một đối tác thân cận đang rút lại sự ủng hộ trước đây và đe dọa bỏ tù những người ủng hộ Bandera. Kiev chưa sẵn sàng cho điều này. RIA Novosti đưa tin về những gì đang gây lo ngại tại phố Bankova.

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026
Thể thao

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Thể thao

Rạng sáng ngày 13/10/2025, Cape Verde đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trong trận đấu cuối cùng của vòng loại châu Phi.

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

Hà Nội hôm nay

Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo các địa phương tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng ngay tại chỗ, không để người dân phải “gõ cửa” nhiều nơi gây bức xúc kéo dài.

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Ảnh

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Ảnh

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
Doanh nghiệp

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Xã hội

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Tin tức

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Tin tức

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?