"Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch"

Chiều 30/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Cấm phá hoại phương tiện cứu hộ, giám sát chặt chẽ cứu trợ

Góp ý về các hành vi bị nghiêm cấm trong tình trạng khẩn cấp, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) đề nghị bổ sung hành vi "chiếm đoạt, phá hoại trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn".

Theo bà, trong tình trạng khẩn cấp, các phương tiện như xe cứu thương, máy móc cứu hộ, xe chở lương thực có ý nghĩa quyết định để cứu người.

"Nếu để xảy ra hành vi chiếm đoạt, phá hoại những phương tiện này sẽ làm gián đoạn hoặc thất bại nỗ lực cứu người, làm tăng thiệt hại về người và tài sản", bà Tâm phân tích.



Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Media Quốc hội

Về huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ, đại biểu Nguyễn Minh Tâm cho biết, Luật mới chỉ quy định về thẩm quyền huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân.

"Đây là nội dung tôi cho rằng rất quan trọng nhưng cũng hết sức nhạy cảm và dễ gây ra những dư luận trong nhân dân nếu thiếu rõ ràng và minh bạch hoặc có biểu hiện hành vi trục lợi. Vì vậy, rất cần phải có các cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Theo đó, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về vai trò kiểm tra, rà soát của các cơ quan kiểm toán độc lập, các tổ chức xã hội và công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát do trục lợi, tham nhũng nguồn lực quan trọng này. Trong thời gian qua, những tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số địa phương", bà Tâm nói.



Khách mời dự Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Để đảm bảo tính công khai, tránh thất thoát, đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị bổ sung vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan kiểm toán độc lập và tổ chức xã hội; đồng thời công khai danh sách nhà tài trợ và người nhận cứu trợ.

Đại biểu cũng đề xuất dự thảo luật cần quy định rõ tiêu chí thống kê thiệt hại, thời hạn bồi thường và cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền lợi người bị thiệt hại.

"Chính phủ và UBND các cấp phải có trách nhiệm báo cáo công khai việc sử dụng nguồn lực cứu trợ trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng, kèm với trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền", bà Tâm nhấn mạnh.

Cân nhắc quy định hoạt động tố tụng để không ảnh hưởng quyền con người

Đại biểu Đỗ Đức Hiển (Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ĐBQH đoàn TP.HCM) bày tỏ băn khoăn về các quy định liên quan đến hoạt động tố tụng trong tình trạng khẩn cấp.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Hiển phân tích, dự thảo luật trình lần này đã mở rộng nội hàm, cho phép cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được "điều chỉnh các thời hạn cũng như thủ tục tố tụng". Ông cho rằng quy định này "khá chung chung" và cần "hết sức cân nhắc" vì liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những nội dung vốn thuộc thẩm quyền quy định của Quốc hội.

Đại biểu Hiển cũng lo ngại về quy định giao Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao và các Bộ trưởng ban hành văn bản quy định chi tiết về hoạt động tố tụng.

"Hoạt động tố tụng bao gồm cả những nguyên tắc, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, vốn do Quốc hội quy định trong các Bộ luật. Việc giao cho các cơ quan ban hành thông tư liên tịch để quy định nội dung này là một sự phân quyền lớn, cần rà soát lại để đưa những nội dung có thể điều chỉnh vào thẳng trong luật, đảm bảo tính khả thi và cụ thể", ông Hiển đề nghị.



Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 và được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý. So với dự thảo ban đầu, dự thảo luật trình tại hội nghị lần này đã giảm 6 điều, còn 36 điều. Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tập trung vào 5 vấn đề lớn: Quy định về tình trạng khẩn cấp; Các biện pháp áp dụng; Chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng; Cứu trợ, hỗ trợ; và Quản lý nhà nước về tình trạng khẩn cấp.

