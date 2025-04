Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An; tài xế ô tô chở rác) về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".