Cảnh sát hình sự 4 tỉnh miền Tây hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm tại địa bàn giáp ranh

Chiều 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và TP.Cần Thơ. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và TP.Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Tiến Tầm

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Đội thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và TP.Cần Thơ.

Thời gian qua, công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự tại địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh và thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng hình sự Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và TP.Cần Thơ, đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp để phòng ngừa và đấu tranh.

Theo đó, lực lượng hình sự Công an các tỉnh, thành phố phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý chặn các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; thường xuyên trao đổi thông tin, diễn biến tình hình về an ninh, trật tự để kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, đặc biệt là các thông tin liên quan số đối tượng hoạt động phạm tội lưu động, liên tuyến, liên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tiến Tầm

Phối hợp trong giải quyết xử lý các vụ việc, vụ án gây phức tạp về an ninh, trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra ở khu vực địa bàn giáp ranh…

Thông qua công tác phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nhanh chóng các loại tội phạm, các tụ điểm, ổ nhóm tiến tới làm trong sạch địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, đưa ra những biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, tội phạm hoạt động trên địa bàn giáp ranh nói riêng trong thời gian tới.



Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thống nhất với những ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự 4 đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xoá các băng nhóm tội phạm, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự tại bàn giáp ranh.

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Tiến Tầm

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đề nghị khi tổ chức sơ kết công tác phối hợp, lực lực hình sự Công an 4 tỉnh, thành phố kết hợp tổ chức hội thảo nghiệp vụ để cán bộ, chiến sĩ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.