Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm

Ngày 13/10, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng loạt trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Vừa bị phạt về nồng độ cồn, lại bị CSGT xử lý về độ cồn tiếp

Đêm 12/10, tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Thủ Khoa Huân (địa bàn tỉnh Bình Dương cũ).

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Đăng Khôi.

Theo ghi nhận của Dân Việt, chỉ trong vài giờ kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhiều trường hợp xin xỏ CSGT bỏ qua nhưng không thành.

Đi chở sầu riêng về cho vợ bán, sẵn tiện làm vài ly bia với bạn, anh L.X.Q (quê Hà Tĩnh) trên đường về nhà đã bị lực lượng CSGT mời kiểm tra.

Qua kiểm tra, anh Q. cho kết quả 0.221mg/lít khí thở, tổ công tác đã lập biên bản với anh Q. Tuy nhiên khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, anh Q. liên tục gây khó dễ với nhiều lý do.

Lực lượng CSGT tuần tra, khép kín địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Một người vi phạm độ cồn ở mức khủng.

Người vi phạm xuất trình VNEID cho CSGT xử lý.

Sau nhiều lần gọi điện cho người thân để phàn nàn, người vi phạm mới đồng ý ký biên bản vi phạm. Với lỗi vi phạm trên, anh Q. sẽ bị phạt số tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Tương tự, anh T.V.T ngồi rầu rĩ, vò đầu bức tóc vì trước đó đã bị lực lượng CSGT xử lý về nồng độ cồn, bị trừ 4 điểm trên GPLX, nay tiếp tục lại bị CSGT kiểm tra và phát hiện có cồn.

Anh T cho biết anh làm việc tại một công trình xây dựng gần đó và có uống vài lon bia với đồng nghiệp, trên đường về thì bị CSGT kiểm tra.

Chở bạn đi mua thuốc, anh N.H.K (32 tuổi) bị CSGT mời kiểm tra, người này cho kết quả 0.623 mg/l khí thở. Anh K. liên tục năn nỉ xin tha vì trước đó đã bị vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ giấy phép lái và phương tiện.

“Cách đây vài tháng, tôi đã bị CSGT xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn rồi, nay lại bị xử phạt tiếp, không biết lấy phương tiện đâu đi làm.

Nhà tôi gần đây, mới lấy xe đi mua thuốc về để ngày mai mang đi làm, trên đường về thì bị CSGT kiểm tra”, anh K. liên tục xin CSGT bỏ qua vi phạm.

Trong đêm 12/10, lực lượng CSGT cũng lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác. Ngoài điểm chốt cố định tại giao lộ trên, lực lượng CSGT còn tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

2 ngày ra quân cao điểm, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy, thời gian bắt đầu từ 11/10.

Chỉ sau 2 ngày ra quân, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính hơn 3.000 trường hợp vi phạm các lỗi.

Nhiều trường hợp vi phạm bị CSGT xử lý.

Riêng trong ngày 12/10, lực lượng CSGT đã lập biên bản với 571 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 2 trường hợp dương tính với ma túy, gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh với gần 250 trường hợp cho chủ phương tiện và người vi phạm.

Tại buổi ra quân hôm 11/10, thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy có xu hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chính vì lý do trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức ra quân triển khai kế hoạch huy động lực lượng xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

Lãnh đạo Phòng PC08 nhấn mạnh, mục tiêu của đợt ra quân lần này là quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn địa bàn, nhất là tai nạn liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và ma túy, không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt. Tinh thần xử lý vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sau lễ ra quân, các tổ, các đội sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác tuần tra, khép kín. Kiểm tra tại điểm, kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các giờ cao điểm.

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra tập trung vào buổi tối, cuối tuần, dịp lễ, thời điểm công nhân nhận lương, những giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.