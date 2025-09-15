Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 15/09/2025 15:07 GMT+7

Chưa đủ tuổi, không có bằng nhưng vẫn lái xe đến trường, học sinh mếu máo khi bị CSGT xử lý

Đăng Khôi Thứ hai, ngày 15/09/2025 15:07 GMT+7
Mặc dù chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng nhiều học sinh vẫn lái xe máy trên 50 phân khối đến trường và bị Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện, lập biên bản.
Ngày 15/9, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tuần tra, kiểm soát và xử lý các học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường mà đơn vị đảm trách.

Đội CSGT Hàng Xanh xử lý nhiều học sinh chạy xe máy đến trường

Khoảng 10h30 cùng ngày, phát hiện một nam sinh lái xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 phân khối trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông nên tổ công tác đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Lái xe máy của gia đình đi đến trường, nam sinh Y bị CSGT xử lý. Ảnh: Đăng Khôi.
Chở theo nam sinh bỏ chạy, cả 2 đều bị CSGT lập biên bản. Ảnh: Đăng Khôi.

Tại đây, nam sinh B.V.T.Y (SN 2008, ngụ quận Gò Vấp cũ), học tại một trường THPT cho biết, do gia đình đi làm nên phải tự chạy xe máy đi học và bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Y cho biết, trước đó nam sinh cũng được nhà trường nhiều lần tuyên truyền về việc chưa đủ tuổi lái xe máy trên 50 phân khối.

“Tuy nhiên, do việc đi xe buýt thường thất thường và dễ bị trễ giờ đến trường nên đã tự lái xe máy của gia đình đến trường. Trong khi đó, giá xe ôm công nghệ thì cao nên không có khả năng”, Y trình bày.

Nam sinh tên Q bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý. Ảnh: Đăng Khôi.

Thấy CSGT đang xử lý Y, em G.K (học sinh lớp 12) chở bạn không đội mũ bảo hiểm trên xe máy trên 50 phân khối đã rẻ vào hẻm để bỏ chạy đã bị CSGT đuổi theo và mời vào lề kiểm tra, lập biên bản.

K thừa nhận chưa có giấy phép lái xe và xe máy được gia đình giao cho đi học. Theo K, do thấy CSGT xử lý nên sợ bị bắt nên đã rẽ vào hẻm để bỏ chạy, tránh CSGT.

Làm việc với CSGT, K cho biết bản thân cũng được nhà trường tuyên truyền nhiều lần, tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện mua xe máy dưới 50 phân khối nên vi phạm.

Nam sinh mếu máo và xin CSGT bỏ qua nhưng không thành. Ảnh: Đăng Khôi.

Ngoài ra, nam sinh ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm cũng bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.

Tương tự, nam sinh B.A.Q (học lớp 12) lái xe máy trên 50 phân khối của gia đình chạy trên đường Thống Nhất cũng bị tổ tuần tra kiểm tra và lập biên bản.

Q cho biết, do cha mẹ đi làm xa nên không có ai đưa đón đến trường. Mặc dù biết việc lái xe máy trên 50 phân khối, chưa có giấy phép lái xe là vi phạm pháp luật nhưng vẫn đánh liều.

Bị lập biên bản, nam sinh mếu máo và năn nỉ lực lượng CSGT bỏ ra nhưng không thành.

Trong sáng 15/9, Đội CSGT Hàng Xanh xử lý 4 trường hợp vi phạm, lập 7 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 xe máy do các học sinh vi phạm.

Một cán bộ CSGT cho hay, các học sinh vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng tạm giữ xe máy và lập biên bản vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện xe máy giao xe cho các học sinh điều khiển sẽ được CSGT mời làm việc và lập biên bản, xử phạt sau đó. Ngoài ra, CSGT sẽ gửi thông báo đến nhà trường với các học sinh vi phạm trật tự giao thông nhằm cảnh báo, răn đe các học sinh vi phạm.


