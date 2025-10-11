Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Lực lượng CSGT Công an TP.HCM ra quân xử lý nồng độ cồn, ma túy

Đăng Khôi Thứ bảy, ngày 11/10/2025 09:24 GMT+7
Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, lực lượng CSGT sẽ kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy.
Sáng 11/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM (Phòng PC08) đã tổ chức lễ ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy trên địa bàn.

Tại buổi lễ, thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy có xu hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM phát biểu. Ảnh: Đăng Khôi.

Chính vì lý do trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức ra quân triển khai kế hoạch huy động lực lượng xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

Lãnh đạo Phòng PC08 nhấn mạnh, mục tiêu của đợt ra quân lần này là quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn địa bàn, nhất là tai nạn liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và ma túy, không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt. Tinh thần xử lý vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng CSGT sẽ hóa trang, kết hợp với kiểm tra tại các điểm.
Lực lượng CSGT ra quân xử lý nồng độ cồn, ma túy.

Từng cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện, chứng minh được tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh, tính nghiêm minh, liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT.

Sau lễ ra quân, các tổ, các đội sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác tuần tra, khép kín. Kiểm tra tại điểm, kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các giờ cao điểm.

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra tập trung vào buổi tối, cuối tuần, dịp lễ, thời điểm công nhân nhận lương, những giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.

Khi kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được ghi hình toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn ở chế độ định lượng, quản lý phương tiện qua định vị GPS để đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực và sai phạm.

