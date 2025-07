Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng ngày 22/7, bão số 3 ở vào khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 107.2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Tây Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc, cách Ninh Bình khoảng 110 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà có gió mạnh cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; …

Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

6:55

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng 60km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6h ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 106.9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 60 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 50 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

6:57

Cảnh báo: Hà Nội sắp có mưa, dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa phát đi cảnh báo, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Đoài Phương, Yên Xuân, Hoà Lạc, Hương Sơn, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Ba Vì, Yên Bài của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

7:00

Đặc khu Cô Tô đã bình yên trong bão

Theo ghi nhận, sau khi bão số 3 quét qua, ở đặc khu Cô Tô - Vân Đồn, khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh, Móng Cái chưa có ghi nhận thiệt hại.

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại cột cờ chủ quyền trên đảo Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh.

"Từ tờ mờ sáng, các cán bộ đặc khu được phân công phụ trách địa bàn và các Bí thư, Trưởng thôn khu liên tục cập nhật, báo cáo tình hình ngắn gọn: địa bàn an toàn. Thật xúc động, khi cùng với các dòng thông tin đổ về, chúng tôi nhận được hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay tại cột cờ chủ quyền trên đảo Thanh Lân - hòn đảo nằm biệt lập với đảo Cô Tô lớn có gần 2.000 dân sinh sống", Bí thư đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Ngọc Hân viết trên trang cá nhân.

7:04

Thanh Hoá xuất hiện mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Lúc 6 giờ 45, ngày 22/7, theo ghi nhận của PV Dân Việt tại các xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Tiên, Hoằng Hải của huyện Hoằng Hoá (cũ) nay là xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá, do thuỷ triều xuống nên nước biển thấp.

7:08

Ninh Bình: Mưa lớn, gió thổi mạnh

7:09

Biển Đồng Châu, Hưng Yên: Mưa to, gió lớn

6h30 sáng 22/7, ghi nhận của Dân Việt tại khu vực biển Đồng Châu, Hưng Yên, phía biển trời quang, mây tạnh, thậm chí trời bắt đầu hửng nắng.

Ngược lại, phía trong đất liền mây đen bao trùm. Tại khu vực xã Đồng Châu, trời mưa to, gió lớn liên tục từ tối 21/7 đến rạng sáng 22/7 thì ngớt. Điện lưới tại khu vực bị cắt từ khoảng 19h30 phút tối ngày 21/7 đến hiện tại.

7:11

Nghệ An có mưa lớn

Từ rạng sáng 22/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

7:19

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia: Cảnh báo mưa lớn, trọng tâm mưa là Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, bão số 3 đã tiến sát đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta. Tính đến 6h sáng nay, vị trí tâm bão cách Hưng Yên - Ninh Bình khoảng 70km, cách Thanh Hóa khoảng 100km. Dự báo sau 10h sáng nay, bão số 3 sẽ đi vào đất liền, khu vực Nam Hải Phòng và Ninh Bình. Với cường độ khoảng cấp 9 giật cấp 10-11, sâu trong đất liền cường độ khoảng cấp 6-7 giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đã gây ra mưa rất lớn cho các tỉnh ven vịnh Bắc Bộ từ hôm qua, 21/7 đến hôm nay, với lượng mưa cục bộ có nơi lên đến trên 200mm. Dự báo, cường độ mưa tiếp tục tăng cường trong hôm nay và ngày mai, với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, một số nơi có thể trên 500mm. Trọng tâm mưa vẫn là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Các khu vực khác có thể mưa ít hơn nhưng lượng mưa cũng có thể lên đến 100-200mm. Ngoài nguy cơ mưa lớn gây ngập úng đô thị, chúng tôi còn cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

7:22

Mất điện, dân Hưng Yên đổ xô đi mua xăng

Sáng 22/7, tại xã Đồng Châu, Hưng Yên, do mất điện từ tối 21/7, sáng sớm nay nhiều người dân đã đổ xô đi mua xăng. Do mất điện, cây xăng cũng tích trữ trước xăng vào các can để bán cho người dân.

7:34

Tại Quảng Ninh sáng 22/7: Chưa có thiệt hại lớn, cây xanh bật gốc, gãy đổ, biển quảng cáo và một số hàng rào, mái tôn bị bay

Hiện tại, đặc khu Vân Đồn mưa và gió đã giảm, chưa ghi nhận thiệt hại lớn do bão số 3 gây. Một vài cây xanh, biển quảng cáo bị bật gốc, gãy đổ trên một số tuyến đường, khu dân cư do ảnh hưởng cơn mưa dông ngày hôm qua.

Tương tự tại phường Quảng Yên có mưa nhỏ rải rác, gió giật nhẹ. Tuy nhiên, đêm trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều đợt gió mạnh đã khiến một số cây nhỏ ven đường bị nghiêng, gãy đổ.

Cũng trong rạng sáng hôm nay sáng nay, trên địa bàn 3 phường Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử có lượng gió, mưa nhẹ. Mực nước tại các hồ, sông, suối thấp, dòng chảy thông suốt. Xảy ra một số điểm sạt lở nhỏ, phần lớn là tại những điểm sạt lở cũ do hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) từ năm 2024.

Theo dự báo, khoảng từ 13h chiều nay là thời điểm mực nước triều cường lên cao nhất. Tình trạng này có thể gây ra úng lụt cục bộ trên địa bàn 3 phường nếu từ sáng nay xuất hiện mưa lớn và kéo dài. Hiện lực lượng chức năng tại 3 phường đã lập chốt trực 24/24 đề phòng các hiện tượng thời tiết xấu xảy ra.

Các hàng rào, mái tôn trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy bị đổ sập trong đêm 21, rạng sáng 22/7.

Phường Bãi Cháy, do người dân, ngành chức năng đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên không ghi nhận thiệt hại lớn sau cơn mưa dông lớn ngày hôm qua (21/7). Trên một số tuyến đường xuất hiện tình trạng cây gãy, đổ, biển quảng cáo, hàng rào, mái tôn đổ sập do ảnh hưởng của cơn mưa dông.

Từ rạng sáng nay, ghi nhận mưa tại khu vực này đã giảm, tuy nhiên gió rất mạnh. Tại khu vực bờ biển Bãi Cháy, bến cảnh tàu quốc tế Hạ Long xuất hiện gió giật mạnh, sóng lớn dữ dội. Các phương tiện tàu thuyền đã được neo đậu an toàn từ trước đó.

Một số hình ảnh được PV Dân Việt ghi lại tại Quảng Ninh:

Một số biển hiệu quảng cáo, pano, áp phích bị nghiêng đổ

Dọc bờ biển Bãi Cháy, nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc, biển Bãi Cháy có gió giật mạnh, sóng to.

Hiện tại mưa ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đã giảm. Tuy nhiên, gió vẫn rất mạnh, ngoài các khu phố, chính quyền địa phương phát đi cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân hạn chế ra đường trên loa phóng thanh.

7:47

Hải Phòng: Sẵn sàng ứng trực, chủ động tuần tra đê điều, chưa ghi nhận thiệt hại lớn

Đến 7h sáng nay 22/7, tại Hải Phòng, chưa có sự cố lớn trên hệ thống đê điều, thủy lợi; hiện tại đang có 04 lực lượng với 165 nhân lực đang ứng trực, tuần tra trên các tuyến đê, có khoảng 35.000 nhân lực thuộc lực lượng xung kích cấp xã và 34.000 nhân lực thuộc lực lượng quân sự đã sẵn sàng để ứng trực, tham gia hỗ trợ xử lý các sự cố đê điều, thủy lợi.

Về cây xanh đô thị: Phía đông thành phố có khoảng 50.000 cây xanh, phía Tây thành phố Sở Xây dựng đang kiểm đếm, chưa có tổng số cây chính xác, tuy nhiên, kế hoạch cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão đã được duyệt). Từ đầu mùa mưa bão đến 17 giờ ngày 21/7/2025, đã cắt hạ 837 cây chết, cây sâu mục nguy hiểm; cắt tỉa, thu gọn tán 2.851 cây; chằng chống 4.412 cây.

Về các công trình, trụ sở: Ngay khi có tin bão, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp chằng chống bảo đảm an toàn chống bão.

Về thuỷ sản: Toàn thành phố hiện có khoảng 9.900 ô lồng nuôi trồng thủy sản và 07 giàn bè nuôi nhuyễn thể trên biển (Cát Bà). Nuôi lồng bè trên biển là trên 1.700 ô lồng (Cát Bà), nuôi lồng bè trên sông trên 8.150 ô lồng. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về thuỷ sản.

Về chăn nuôi: Tổng đàn bò hiện có ước đạt 20.964 con (trâu: 9.547 con; lợn 617.177 con; gia cầm 26,17 triệu con). Đã thông tin, tuyên truyền hộ dân chằng chống vườn trại chăn nuôi. Hiện chưa có thiệt hại về vật nuôi.

Về cây ăn quả: Toàn thành phố có 28.730ha, (trong đó, Nhãn: 2.490 ha, Chuối: 5.200 ha, Ổi: 2.800 ha, Bưởi: 1.170 ha, Thanh Long: 535 ha, …), đã chỉ đạo hạ thấp mực nước đệm đề phòng ngập úng. Hiện chưa có số liệu về thiệt hại.Về công trình của người dân: hiện chưa có số liệu thống kê thiệt hại.

Tại Hải Phòng, Công ty CP PTXD và TM số 909 báo cáo trực ĐBGT cơn bão số 3 (bão Wipha) trên các cầu Bính, Hoàng Văn Thụ.

7:51

Thanh Hóa: Các xã ven biển xuất hiện gió to, mưa nặng hạt

Đến 7h50, các xã ven biển ở Thanh Hoá bắt đầu xuất hiện gió to hơn, mưa ngày càng nặng hạt, nhiều diện tích lúa của bà con bị ngập. Nhiều người dân ở Thanh Hoá cho biết đây là một trong những cơn mưa kéo dài chưa từng có ở Thanh Hoá gần 15 tiếng đồng hồ.

7:54

Hà Nội: Vận động người dân đang sống ở chung cư thấp, nguy hiểm di dời đến nơi an toàn

Hà Nội di dời khẩn cấp cư dân chung cư nguy hiểm.

Trước ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (Wipha), đêm 21/7, toàn bộ cư dân sinh sống tại chung cư G6A Thành Công – một công trình được đánh giá nguy hiểm cấp độ D, đã được chính quyền địa phương khẩn trương vận động và tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Chung cư G6A thuộc quận Ba Đình cũ, gồm 3 khối nhà cao 5 tầng. Theo kết quả kiểm định từ năm 2016, hai khối trong số này được xác định ở cấp độ D – mức độ nguy hiểm cao nhất, cần di dời khẩn cấp để phá dỡ, tái thiết. Dù vậy, hàng chục hộ dân vẫn bám trụ suốt gần một thập kỷ qua, bất chấp việc khu vực đã được quây tôn và cảnh báo mất an toàn.

Ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, tổng cộng 18 nhân khẩu tại 8 căn hộ đã được đưa đến nơi lưu trú tạm thời, trong đó có 2 người trên 75 tuổi và 2 trẻ nhỏ. “Chính quyền sẽ đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm, an ninh trật tự, bố trí lực lượng dân quân chốt trực để bảo vệ tài sản cho người dân trong thời gian sơ tán”, ông Dũng thông tin.

7:57

Xã Kim Đông (tỉnh Ninh Bình): Xây dựng phương án hậu phương, di dân và tìm kiếm, cứu nạn vùng bãi bồi ven biển

Có mặt tại xã Kim Đông (sáp nhập từ các xã Kim Trung, Kim Đông và khu vực bãi bồi ven biển) tỉnh Ninh Bình, PV Dân Việt ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương phòng, chống bão số 3.

Là xã trọng điểm về phòng, chống lụt bão của tỉnh Ninh Bình với 17km đường bờ biển, xã Kim Đông đã xây dựng phương án hậu phương, di dân và tìm kiếm, cứu nạn vùng bãi bồi ven biển. Đồng thời, xây dựng 9 điểm chốt chặn xung yếu trên địa bàn, thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai.

Phóng viên Dân Việt có mặt tại điểm nóng xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình.

8:01

Tại khu vực các phường trung tâm của tỉnh Quảng Ninh như Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy… đang có mưa vừa kèm gió cấp 5-6, có lúc giật cấp 7. Một số khu vực mất điện trong đêm đã có trở lại, một số cây nhỏ bị bật gốc, nhiều hàng ăn sáng đóng cửa, đường phố thưa thớt người.

Cầu Bãi Cháy đã gỡ bỏ lệnh cấm, các phương tiện mô tô, xe thô sơ lưu thông hoạt động trở lại bình thường.

8:06

Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường đô thị bắt đầu ngập do ảnh hưởng bão số 3

Trên khắp địa bàn, trời nhiều mây, âm u, độ ẩm cao. Khu vực ven biển xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh khiến nhiều tuyến đường đô thị bắt đầu ngập cục. Một số địa phương như Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn có mưa to từ rạng sáng.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Thanh Hoá đêm hôm qua và sáng sớm nay (22/7), ở khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động từ 19 giờ 00 ngày 21/7 đến05 giờ 00 ngày 22/7 phổ biến từ 40-70mm, có nơi mưa lớn hơn 100mm, như Nga Thiện (xã Ba Đình) 149,4mm, xã Nga Sơn 109,2mm; Hồ Cánh Chim (phường Bỉm Sơn) 104,4mm.

Toàn tỉnh có mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa từ 07h00' ngày 21/7 đến 05h00' ngày 22/7 phổ biến từ 70-120mm, có nơi cao hơn như: KT Nga Sơn (xã Nga Sơn) 216,9mm, Nga Thiện (xã Ba Đình) 182,4mm, Sầm Sơn 136,2mm, Thạch Quảng 134mm, Như Xuân (xã Như Thanh) 122,6mm… Hiện ở các (phường trung tâm TP Thanh Hoá cũ) nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá mưa lớn đã làm gập một số tuyến đường.

Một số tuyến đường đô thị tại Thanh Hoá đã bị ngập do ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: V.T

8:49

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, thời điểm này trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại lớn.

Tại khu vực Bảo tàng Quảng Ninh và một số công trình trọng điểm của tỉnh, hiện chưa ghi nhận thiệt hại. Ảnh: B.M

Tuy nhiên, rào tôn ở một số khu vực vẫn bị đổ rạp do sức gió mạnh của bão số 3.

Rào tôn che chắn 1 dự án bỏ hoang trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn bị đổ rạp do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Bùi My

8:55

Nông dân nuôi tôm Thanh Hoá tìm cách chống chọi với mưa bão

Ngay lúc này, PV Dân Việt đang có mặt ở khu vực nuôi tôm xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá và chứng kiến cảnh bà con nông dân đang chạy đua với thời tiết nhằm bảo vệ đầm nuôi tôm.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thiện ở thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá đang khoắng và rắc vôi bột vào khu đầm tôm để dung hoà độ ngọt và mặn nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm, chống chọi với thời tiết mưa bão.

Khu vực nuôi tôm xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá đang có mưa lớn. Ảnh: Hữu Dụng

Theo ông Thiện, hiện gia đình ông đang nuôi 1ha tôm với khoảng 50.000 con. Hiện tôm của gia đình ông đang đạt tỷ lệ khoảng 80 con/kg nên gia đình rất lo lắng khi trời ngày càng mưa to.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thiện ở thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Thanh đang dầm mình trong mưa lớn để tìm cách bảo vệ đầm tôm. Clip: Hữu Dụng

9:04

Ven vịnh Hạ Long nước dâng cao, biển động

Ghi nhận của PV vào lúc 8h40, do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven vịnh Hạ Long nước dâng cao, biển động. Một số tàu cá và phương tiện thủy của bà con đang neo đậu tại khu vực ven bờ vẫn an toàn do được chằng neo kĩ càng. Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát, cắt tỉa và chằng chống các cây xanh yếu, có nguy cơ gãy đổ tại các tuyến đường.

Một số tàu cá và phương tiện thủy của bà con đang neo đậu tại khu vực ven bờ vẫn an toàn do được chằng neo kĩ càng. Ảnh: VP Đông Bắc

9:06

Miền Tây tỉnh Nghệ An mưa lớn, cầu tràn ở xã Tri Lễ bị ngập, giao thông chia cắt

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào khoảng 8h40 phút ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có mưa lớn, đặc biệt các xã vùng miền núi.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lớn kéo dài khiến suối Kèm Ải dâng cao, làm ngập cầu tràn bản Tân Thái, khiến giao thông bị chia cắt.

Hiện, địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu cầu, nghiêm cấm người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng khiến nước tràn đập thủy lợi Kèm Ải. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và lên phương án ứng phó nếu tình hình mưa lũ tiếp tục phức tạp.

Phú Thọ: Sơ tán gần 300 người dân vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), tỉnh Phú Thọ đồng loạt khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, trong đó ưu tiên hàng đầu là công tác kiểm tra, vận động và hỗ trợ người dân di dời sang nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV, do ảnh hưởng của bão số 3, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang có mưa nhỏ, gió giật; dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, ở địa hình đồi dốc trong tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro thiên tai khó lường.

Đến 8 giờ sáng nay, các địa phương trong tỉnh đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn trong di chuyển; triển khai phương án “4 tại chỗ”, phân công lực lượng bám nắm địa bàn, rà soát từng hộ dân, đặc biệt là các hộ còn sinh sống hoặc sản xuất tại khu vực cũ có nguy cơ sạt lở cao.

Cán bộ chiến sỹ công an phường Tân Hoà, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người dân sơ tán tránh ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ảnh: VP Đông Bắc

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra, tuyên truyền, vận động và kiên quyết yêu cầu di dời người vùng nguy cơ sạt lở cao và tài sản về nơi ở mới an toàn.

Đối với những gia đình khó khăn, đặc biệt là có người già, trẻ nhỏ, xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ di chuyển đến nơi tránh trú trước khi mưa lớn kéo dài, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chính quyền xã Xuân Đài hỗ trợ người dân vùng nguy cơ sạt lở cao di dời đến khu tái định cư mới Xóm Nhàng. Ảnh: VP Đông Bắc

Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã di dời gần 300 hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn đến các nhà văn hóa trên địa bàn phường đảm bảo an toàn, cung cấp đồ ăn, nơi ngủ nghỉ trong thời gian sơ tán cho toàn bộ người dân. Đồng thời đảm bảo nơi chứa tài sản, vật nuôi an toàn trong thời gian di dời để nhân dân yên tâm thực hiện phòng chống bão lũ.

9:12

Khu vực Bãi Cháy - Hạ Long: Nhiều cây xanh bị bật gốc

Thời điểm này tại khu vực Bãi Cháy, TP Hạ Long gió từ biển thổi vào khá lớn.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này đã có hàng chục cây xanh bị bật gốc, một số công trình phục vụ dân sinh cũng bị gió lớn quật đổ.

Do ảnh hưởng bão số 3, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, gãy đổ.

Nhiều hộ dân và hàng quán vẫn tiếp tục làm công tác gia cố nhà cửa. Đường phố khu vực Bãi Cháy rất vắng vẻ, người dân đã hạn chế ra đường.

Tại đảo Trần, thuộc đặc khu Cô Tô, ngay sau khi bão đi qua các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn đã ra quân triển khai công tác khắc phục bão số 3, tiến hành dọn dẹp cho người dân, bảo vệ tài sản và chăm sóc y tế cho quân và dân trên đảo.

Tại đảo Trần, thuộc đặc khu Cô Tô, ngay sau khi bão đi qua các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn đã ra quân triển khai công tác khắc phục bão số 3, tiến hành dọn dẹp cho người dân, bảo vệ tài sản và chăm sóc y tế cho quân và dân trên đảo. Ảnh: VP. Đông Bắc

Theo cập nhật của người dân ở các xã đảo Cái Chiên, Vĩnh Thực tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này chưa ghi nhận ảnh hưởng về người, cây trồng và tài sản. Chỉ có phường Hiệp Hoà có 2ha mạ mới gieo bị ảnh hưởng, ngập nước.

Lực lượng chức năng, đoàn viên Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) thu gom cành cây gãy trên đường, gia cố lại cây xanh bị nghiêng ngả trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: CTV Đông Bắc

9:24

Thanh Hoá: Còn 5 phương tiện đang hoạt động trên biển

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá, về kết quả thông tin, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, tính đến 5 giờ sáng ngày 22/7, có 6.550/6.555 phương tiện với 20.522/20.580 lao động đã vào neo đậu tại bến.

Còn 5 phương tiện với 58 lao động đang hoạt động trên biển (vùng biển Huế 1 phương tiện/8 lao động; Nam Biển Đông 4 phương tiện/50 lao động).

Toàn bộ các phương tiện hoạt động trên biến đã được tỉnh tổ chức kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Hiện nay, tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Các phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân đã được đưa lên bờ để tránh bão. Ảnh: Hữu Dụng

Ngoài ra, toàn tỉnh có 297 chòi canh ngao, lông bè nuôi trồng thủỷ sản. Thực hiện Công điện số 05/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS ngày 20/7/2025, tỉnh đã thực hiện cấm biển từ 8 giờ 00 ngày 21/7/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão. Theo báo cáo cúa các địa phương, hiện không còn người trên các lồng bè, chòi canh.

Mưa lớn kèm triều cường uy hiếp nhiều khu nuôi trồng thuỷ sản

Lúc 9h30 sáng nay, PV Dân Việt có mặt tại các xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ (của huyện Hoằng Hoá cũ), nay là xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá và nhận thấy mưa ngày càng to.

Tại các thôn Đông Tây Hải, thôn Xuân Phụ thuộc xã Hoằng Thanh mưa kèm với thuỷ triều đang lên uy hiếp nhiều khu nuôi trồng thuỷ sản của người dân sát bờ biển.

Mưa lớn kèm với thuỷ triều đang lên uy hiếp nhiều khu nuôi trồng thuỷ sản của người dân sát bờ biển xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hữu Dụng

Theo báo cáo của xã Hoằng Thanh, hiện địa bàn xã có 435,28 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 20ha đang nuôi tôm nhà bạt công nghệ cao. Trường hợp mưa liên tục nhiều ngày hoặc lượng mưa lớn sẽ làm chết tôm do bị ngộp nước.

Được biết, trên địa bàn xã có 326 tàu, thuyền, bè mảng cũng đã vào nơi neo đậu an toàn từ sáng ngày 21/7. Tại xã Hoằng Thanh cũng có 2 dự án kè đê biển đang thi công với chiều dài tổng cộng là 4.740.

Trước tình hình bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, UBND xã Hoằng Thanh đã chủ động lên phương án ứng phó 4 tại chỗ luôn sẵn sàng. Trong đó huy động lực lượng tại chỗ là 130 người, 4 xe vận tải,2 máy xúc, 2 máy cẩu, 1.800 cọc tre và các loại vật dụng khác để kịp thời xử lý khi có sự cố.

9:35

Tại biển Đồ Sơn (Hải Phòng) hiện đang có gió lớn và sóng mạnh, không có mưa, song nước biển đang dâng cao.

Khu vực biển Đồ Sơn đang có sóng mạnh, nước biển dâng cao, đục ngầu. Ảnh: Nguyễn Đại

UBND phường Đồ Sơn đã lập các chốt chặn, không cho người dân tiếp cận khu vực ven biển.

Theo đó, cấm người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên đường Van Hương đoạn từ nhà nghi Hải Hà (lối lên C54) đến khu nhà nghỉ Biệt Thy 21. Thời gian từ 17 giờ 30 phút ngày 21/7/2025 đến khi bão tan. Phân luồng cho người và các phương tiện tham gia giao thông lưu thông từ Khu 2 về Khu 1 qua đường Yết Kiêu và các đường lân cận.

Ở phường Kiến An, Hải Phòng, người dân đang tranh thủ tạnh mưa tiến hành cắt tỉa cành cây bị gãy đổ, tránh va đập vào mái nhà. Xe và công nhân viên của công ty công trình công cộng Hải Phòng đi thu vén, hỗ trợ khu vực cây cối bị ảnh hưởng. Ảnh: Trần Phượng

Ninh Bình: Nhiều diện tích hoa màu đang ngập sâu trong nước

Ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 9h30 phút sáng ngày 22/7, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang ngập sâu trong nước. Tại một số tuyến đường ra khu vực đê Bình Minh 2, 3, 4 (thuộc xã Kim Đông), lực lượng chức năng đang lập chốt chặn, đảm bảo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã lập các chốt chặn, biển cảnh báo đảm bảo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: Vũ Thượng

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Anh Khiêm - Chủ tịch UBND xã Phát Diệm cho biết: Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến nay khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Để xử lý tình trạng ngập cục bộ, chính quyền đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tiến hành khơi thông dòng chảy tại các kênh tiêu.

Một số diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang ngập sâu trong nước. Ảnh: Vũ Thượng

Theo ông Khiêm, cho đến hiện tại, nước cơ bản đã rút trong khu vực dân cư. "Vấn đề lo lắng nhất trong ở thời điểm này là nhiều diện tích lúa gieo cấy đang bị ngập úng, có nguy cơ thối rễ nếu nước không rút kịp. Trước mắt, chúng tôi đã bố trí nhân lực ứng trực 24/24h tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra", ông Khiêm nói.

9:45

Hưng Yên: Yêu cầu toàn bộ người dân rời khỏi tàu thuyền đang neo đậu

Đang đi kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 3 tại âu tàu cảng cá Cửa Lân (xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), Thiếu tá Nguyễn Nam Trung - Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết, đơn vị đang duy trì công tác tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt, sẵn sàng ứng phó khi bão số 3 đổ bộ.

Theo Thiếu tá Trung, với quan điểm đảm bảo an toàn cao nhất về người và phương tiện, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu toàn bộ người dân rời khỏi tàu thuyền đang neo đậu.

Tại cảng cá Cửa Lân, theo ghi nhận của Dân Việt, có khoảng hơn 150 tàu thuyền đang neo đậu tránh, trú bão tại đây. Điện lưới tại khu vực hiện vẫn đang được cắt để đảm bảo an toàn khi bão tới.

Tại khu vực biển Đồng Châu, xã Đồng Châu (tỉnh Hưng Yên), nước biển dâng cao, biển động, sóng lớn. Ảnh: Hoà Nguyễn

10:22

Nghệ An: Nước dâng cao, chảy xiết, hơn 200 hộ dân bị cô lập

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà (thuộc huyện Tương Dương cũ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn đang có mưa lớn khiến tuyến đường chính vào 2 bản Xộp Cốc, bản Tạt bị xói lở, đặc biệt là cầu tràn Xộp Cốc bị ngập sâu 1m. Hiện địa phương đã quyết định cấm đường, đồng thời giao lực lượng công an túc trực 24/24h để không cho người và phương tiện qua lại.

Đối với các trường hợp người dân 2 bản nói trên, nếu có công việc cần thiết phải qua suối thì sẽ có lực lượng đưa qua, đảm bảo sự an toàn.

Cũng theo ông Truyền, ngoài việc cấm đường qua cầu tràn Xộp Cốc, chính quyền xã còn huy động lực lượng trên địa bàn, di dời các hộ dân tại 2 bản này có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. UBND xã Yên Hòa cũng cử lực lượng thường xuyên kiểm tra những khu xung yếu, có nguy cơ sạt lở, để sớm có phương án di dời dân nhằm đảm bảo an toàn trong mưa bão.

Tại xã Quỳ Châu (thuộc huyện Quỳ Châu cũ, tỉnh Nghệ An), mưa lớn cũng khiến cầu tràn nối bản Thận Lập và khối Hoa Hải, cầu tràn bản Tằn, cầu Tràn bản Hội 3, bị ngập, nước dâng cao, chảy xiết, rất nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã lập rào chắn cảnh báo, đồng thời cử lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, quốc lộ 16 qua địa bàn xã Tri Lễ, Nghệ An (thuộc huyện Quế Phong cũ), xuất hiện vết nứt kéo dài có nguy cơ sụt lún nghiêm trọng tại nhiều vị trí.

Đoạn qua địa bàn xã Tri Lễ xuất hiện vết nứt dài trên mặt đường. Ảnh: Nguyễn Tình

Cụ thể, tại km298+180, đoạn qua bản của xã Tri Lễ, mặt đường bất ngờ xuất hiện vết nứt dài, sụt lún sâu, kéo dài khoảng 10 đến 15m. Mặt đường hư hỏng khiến các phương tiện di chuyển gặp khó khăn, nguy cơ tai nạn rất cao nếu không phát hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, dọc tuyến quốc lộ 16 qua xã Tri Lễ còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua tuyến trong thời điểm mưa lớn kéo dài, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý đường bộ sớm kiểm tra, gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

10:37

Thanh Hoá: Khẩn trương tổ chức di dời du khách vào sâu trong đất liền

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Minh Phúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa), cho biết hiện tại khu du lịch Hải Tiến vẫn còn khoảng 360 du khách lưu trú tại một số khách sạn ven biển.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ tổ chức di dời du khách vào sâu trong đất liền để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các hộ kinh doanh ven biển được yêu cầu đóng cửa tạm thời, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để theo dõi tình hình thời tiết, phát loa truyền thanh cảnh báo sóng to, gió lớn, sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) chia sẻ thông tin về bão số 3. Thực hiện: Hữu Dụng

Đáng chú ý, tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) đang có sóng lớn, mưa như trút nước tầm nhìn hạn chế. Từng đợt sóng lớn liên hồi táp vào mái đê ầm ào, mưa xối xả. Tất cả các khách sạn, nhà hành ở đây đều đóng cửa, một số đường phố ngập sâu, không một bóng người.

Các khu chợ dân sinh quanh vùng cũng ngừng hoạt động, điện lưới chưa bị cắt. Hiện chỉ còn một số cây xăng hay siêu thị lớn còn giao dịch. Tại đây đã có một số cây xanh, biển quảng cáo gãy, đổ. Một số đầm nuôi thủy sản nước sắp tràn bờ do mưa lớn nhiều giờ.

Tại khu vực cống Đồng Đền 2 (Hoằng Thắng cũ) nay là xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát sinh hai điểm sạt trượt mới, cách vị trí cũ khoảng 70m.

Trước tình hình khẩn cấp, xã Hoằng Châu đã huy động bổ sung vật tư, lực lượng công an, quân sự và các thôn phối hợp cùng Ban Chỉ huy PCTT và 100% cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức hộ đê khẩn trương, quyết liệt tại cả ba điểm.

Trong khi đó, tại Ninh Bình, PV Dân Việt ghi nhận trời đang mưa to, gió giật mạnh, một số cây xanh ven các đường tỉnh lộ, quốc lộ, trong khuôn viên bệnh viện... bật gốc. Một số mái tôn tại các khu dân cư bị gió thổi bay. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục những hậu quả ban đầu của cơn bão số 3 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại Ninh Bình, một số cây xanh ven các đường tỉnh lộ, quốc lộ, trong khuôn viên bệnh viện... đã bị bật gốc do bão số 3.

10:52

Đặc khu Bạch Long Vĩ gió giảm, chỉ còn mưa to

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Đào Minh Đông - Chủ tịch đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết, đến 10h25 phút ngày 22/7, người dân, nhà cửa, vật nuôi trên đặc khu an toàn. Chỉ có một số cây xanh gãy cành, bật gốc, hoa màu dập nát.

Chủ tịch đặc khu Bạch Long Vĩ Đào Minh Đông cũng cho biết thêm, hiện nay gió đã giảm, chỉ còn mưa to, tuy chưa có thống kê đầy đủ nhưng đến thời điểm hiện tại, địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ không ghi nhận thiệt hại nhiều.

Hiện nay, bão số 3 tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã giảm cấp, có gió mạnh cấp 7 – 8 (giảm 3 cấp), trời đang có mưa to.

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của UBND Đặc khu Vân Đồn về công tác ứng phó với cơn bão số 3, hiện nay các giàn bè nuôi hàu trên địa bàn Đặc khu Vân Đồn đã bị xô lấn và thiệt hại do ảnh hưởng của bão. Đến thời điểm này, công tác kiểm tra thiệt hại vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão, toàn bộ số bè nuôi trồng thủy sản trên khu vực biển các địa bàn đã được