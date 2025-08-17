Cặp song sinh dính liền nổi tiếng xuất hiện cùng một em bé, nghi vấn đã sinh con

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo hình ảnh được TMZ công bố, hôm 14/8 tại bãi đỗ xe ở Arden Hills (bang Minnesota, Mỹ), cặp song sinh nổi tiếng nhà Hensel bị cánh săn ảnh ghi lại cảnh mang ghế ngồi ô tô trẻ em có em bé bên trong, rồi đặt lên chiếc xe màu đen của họ.
Trước thông tin này, Abby và Brittany chưa đưa ra phản hồi.
Tháng 3/2024, báo chí mới tiết lộ việc Abby đã kết hôn với Josh Bowling – người từng phục vụ trong quân đội Mỹ - từ năm 2021. Sau đó, Bowling đã thay ảnh đại diện trên Facebook thành tấm selfie thân mật chụp cùng vợ và Brittany.
Tháng 6/2024, trên TikTok, hai chị em Hensel cũng chia sẻ đoạn clip điệu nhảy đám cưới của Abby và Bowling trên nền nhạc remix sôi động ca khúc Rolling in the deep của Adele.
Trong video, cặp song sinh vòng tay qua cổ chồng, còn Bowling đặt tay ôm lấy eo họ. Abby và Brittany là cặp song sinh dính liền dicephalic (hai đầu chung một cơ thể), có cùng hệ tuần hoàn và các cơ quan từ phần eo trở xuống.
Abby kiểm soát tay chân bên phải, còn Brittany điều khiển tay chân bên trái. Họ lần đầu nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình Oprah Winfrey Show năm 1996, sau đó lên bìa tạp chí LIFE và góp mặt trong chương trình thực tế của TLC mang tên Abby & Brittany, ghi lại hành trình tốt nghiệp Đại học Bethel (bang Minnesota) và chuyến du lịch vòng quanh châu Âu.
840 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gặp nhau trong ngày tựu trường năm học 2025-2026 và bày tỏ cảm xúc ấn tượng, bồi hồi.