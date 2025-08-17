Cặp song sinh dính liền nổi tiếng xuất hiện cùng một em bé, nghi vấn đã sinh con

Theo hình ảnh được TMZ công bố, hôm 14/8 tại bãi đỗ xe ở Arden Hills (bang Minnesota, Mỹ), cặp song sinh nổi tiếng nhà Hensel bị cánh săn ảnh ghi lại cảnh mang ghế ngồi ô tô trẻ em có em bé bên trong, rồi đặt lên chiếc xe màu đen của họ.

Trước thông tin này, Abby và Brittany chưa đưa ra phản hồi.

Tháng 3/2024, báo chí mới tiết lộ việc Abby đã kết hôn với Josh Bowling – người từng phục vụ trong quân đội Mỹ - từ năm 2021. Sau đó, Bowling đã thay ảnh đại diện trên Facebook thành tấm selfie thân mật chụp cùng vợ và Brittany.

Cặp song sinh Abby và Brittany Hensel và chồng của Abby - Josh Bowling. Ảnh Tiktok

Tháng 6/2024, trên TikTok, hai chị em Hensel cũng chia sẻ đoạn clip điệu nhảy đám cưới của Abby và Bowling trên nền nhạc remix sôi động ca khúc Rolling in the deep của Adele.

Trong video, cặp song sinh vòng tay qua cổ chồng, còn Bowling đặt tay ôm lấy eo họ. Abby và Brittany là cặp song sinh dính liền dicephalic (hai đầu chung một cơ thể), có cùng hệ tuần hoàn và các cơ quan từ phần eo trở xuống.

Abby kiểm soát tay chân bên phải, còn Brittany điều khiển tay chân bên trái. Họ lần đầu nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình Oprah Winfrey Show năm 1996, sau đó lên bìa tạp chí LIFE và góp mặt trong chương trình thực tế của TLC mang tên Abby & Brittany, ghi lại hành trình tốt nghiệp Đại học Bethel (bang Minnesota) và chuyến du lịch vòng quanh châu Âu.