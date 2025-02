"Captain America" và loạt phim mới ra rạp mùa Valentine 2025

Dịp Valentine 2025, 3 phim Tết "Yêu nhầm bạn thân", "Bộ tứ báo thủ", "Nụ hôn bạc tỷ" đều thuộc đề tài tình yêu, có thể là lựa chọn lý tưởng cho khán giả khi ra rạp. Bên cạnh đó, đúng ngày 14/2, rạp Việt cũng ra mắt một số tác phẩm mới phục vụ dịp lễ tình nhân năm nay.

"Captain America: Brave New World"

Tiếp nối sự kiện từ series truyền hình "The Falcon and the Winter Soldier" (2021), "Captain America: Brave new world" do Marvel Studios sản xuất, dự kiến phát hành đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2.

Trong phần phim này, Sam Wilson (Anthony Mackie thủ vai) chính thức đảm nhận vai trò Captain America và phải đối mặt với một sự cố quốc tế. Anh gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Thaddeus Ross (Harrison Ford thủ vai) và phải tìm ra mục đích đằng sau sự cố này trước khi quá muộn.

Phim được đạo diễn bởi Julius Onah, với sự tham gia của các diễn viên như Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar, Danny Ramirez... hứa hẹn mang đến những pha hành động mãn nhãn và câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình của Sam Wilson trong vai trò Captain America mới.

"Captain America: Brave New World" dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé khi ra mắt ngày 14/2. Ảnh: Nhà sản xuất

"Tiểu thư Jones: Suy vì anh"

Gần ba thập kỷ trôi qua kể từ khi thương hiệu phim "Bridget Jones - Tiểu thư Jones" ra mắt và tạo nên cơn sốt khắp thế giới. Phần 4 mang tên "Tiểu thư Jones: Suy vì anh" do đạo diễn Michael Morris đưa khán giả đến với một chương mới trong cuộc đời Bridget Jones.

Renee Zellweger tiếp tục góp mặt trong phần tiếp theo của loạt phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Ở phần này, Bridget Jones phải đối mặt với cuộc sống là một góa phụ và mẹ đơn thân, nhận sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Cô trở lại với công việc và tìm kiếm những mối quan hệ mới qua các ứng dụng hẹn hò.

Bên cạnh nữ chính Renee Zellweger, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor, Colin Firth... Tác phẩm hứa hẹn mang đến câu chuyện thực tế, không kém phần lãng mạn của phái nữ khi tìm kiếm cuộc sống ổn định và tình yêu ở tuổi U50.

"Kẻ đồng hành"

"Kẻ đồng hành" (Companion) thuộc thể loại giật gân, kinh dị pha trộn giả tưởng và cả chất lãng mạn. Phim xoay quanh cặp đôi hoàn hảo Iris (Sophie Thatcher) và Josh (Jack Quaid). Sau kỳ nghỉ tại biệt thự bên hồ cùng một nhóm bạn, những gì đen tối nhất trong mối quan hệ của họ dần được hé lộ.

Bộ phim thuộc thể loại giật gân, kinh dị pha trộn giả tưởng và cả chất lãng mạn. Ảnh: Nhà sản xuất

Tác phẩm từ đội ngũ sản xuất của siêu hit kinh dị "Barbarian", do Drew Hancock làm đạo diễn. "Kẻ đồng hành" gồm dàn diễn viên tên tuổi như Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillen... hứa hẹn mang đến những phút giây thú vị, không kém phần căng thẳng trong mùa Valentine năm nay.

"Rider: Giao hàng cho ma"

Đúng ngày Valentine năm nay, khán giả sẽ được chứng kiến sự trở lại của mỹ nam Thái Lan Mario Maurer trên màn ảnh rộng. Trong phim, anh vào vai Nat, một người giao hàng trẻ, tình cờ quen một cô gái xinh đẹp tên Pie. Sau một thời gian, Pie bất ngờ biến mất một cách bí ẩn, khiến Nat và hai người bạn giao hàng khác bước vào hành trình đi tìm cô.

Mario Maurer tái xuất trong "Rider: Giao hàng cho ma". Ảnh: Nhà sản xuất

Tác phẩm được đạo diễn bởi Nitivat Cholvanichsiri, người nổi tiếng với loạt phim kinh dị "Chuyện ma lúc 3 giờ sáng", "Kapi"... Ngoài Mario Maurer, phim quy tụ dàn diễn viên gồm Sarocha Chankimha, Phuwanet Seechomphu, Marut Chuenchomboon, Duangjai Hiransri...