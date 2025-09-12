Chủ đề nóng

Tin nóng 12/9: Từ chối làm học trò HLV Kim Sang-sik, sao Việt kiều dự World Cup 2026?

PV Thứ sáu, ngày 12/09/2025 18:15 GMT+7
Từ chối làm học trò HLV Kim Sang-sik, sao Việt kiều dự World Cup 2026? HLV Mourinho tái xuất Premier League; U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Borussia Dortmund trong trận giao hữu thử nghiệm lực lượng; Anthony Martial trở thành đồng đội của Sergio Ramos; Neymar thất bại tại giải poker online.
Từ chối làm học trò HLV Kim Sang-sik, sao Việt kiều dự World Cup 2026?

Ibrahim Maza, cầu thủ Việt kiều đắt giá nhất thế giới, đang đứng trước cơ hội được góp mặt tại World Cup 2026. Hiện tại, ĐT Algeria đang dẫn đầu bảng G khu vực châu Phi với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai Uganda 4 điểm, trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai lượt đấu. Nếu được dự World Cup 2026, Ibrahim Maza sẽ là cầu thủ gốc Việt hiếm hoi được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Dù vậy, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 này đã quyết định lựa chọn khoác áo ĐT Algeria (thay vì ĐT Việt Nam hoặc ĐT Đức), để lại ít nhiều sự tiếc nuối cho những người hâm mộ Việt Nam cũng như HLV Kim Sang-sik.

Ngôi sao Việt kiều Ibrahim Maza.

Trong màu áo ĐT Algeria, Ibrahim Maza mới chỉ có 1 lần ra sân. Chính vì thế, trong trường hợp ĐT Algeria giành vé tham dự World Cup 2026, cơ hội để tài năng Việt kiều 20 tuổi ra sân ở sân chơi này không thực sự cao. Anh vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

HLV Mourinho tái xuất Premier League

HLV Jose Mourinho không giấu giếm mong muốn được sống và làm việc tại London một lần nữa. Truyền thông Anh tiết lộ, "Người đặc biệt" nổi lên như 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại West Ham khi áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Potter.

Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh đã qua, West Ham chấm dứt chuỗi trận đáng quên bằng việc hạ Nottingham Forest với tỷ số 3-0. Nhưng điều đó vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi thất vọng mà đoàn quân HLV Potter mang tới trước đó khi họ thua Sunderland 0-3 và bị Chelsea vùi dập với tỷ số 1-5.

Cựu tuyển trạch viên của West Ham là Mick Brown khẳng định HLV Mourinho vẫn yêu thích cuộc sống ở London. Trước đây, ông từng làm việc với 2 đội bóng ở London là Chelsea và Tottenham, giành được những thành tựu nhất định.

U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Borussia Dortmund trong trận giao hữu thử nghiệm lực lượng

Tối 10/9 (giờ địa phương), đội tuyển U17 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko đã có trận giao hữu với U17 nữ Borussia Dortmund trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Đức và giành chiến thắng 6-2.

Để thử nghiệm lực lượng, hai đội thống nhất thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, qua đó tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. đội tuyển U17 nữ Việt Nam thi đấu áp đảo và giành chiến thắng cách biệt.

Chiến thắng này không chỉ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm sự tự tin mà còn là bước chạy đà quan trọng trong hành trình tập huấn tại Đức, chuẩn bị cho Vòng loại giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 sắp tới.

Anthony Martial trở thành đồng đội của Sergio Ramos

Theo Sky Sports, vào hôm qua, AEK Athens đã đạt thỏa thuận bán Martial cho Monterrey. Về phía Martial, tiền đạo 29 tuổi này cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Monterrey, sau khi các cuộc đàm phán với một CLB Mexico khác là PUMAS đổ vỡ.

Hiện tại, các bên liên quan đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố bản hợp đồng với Martial. Gia nhập Monterrey, cựu tiền đạo của AS Monaco và M.U sẽ trở thành đồng đội của Sergio Ramos, huyền thoại của Real Madrid đã chuyển đến đội bóng Mexico này vào đầu năm nay.

Ngoài Sergio Ramos, Martial cũng sẽ sát cánh cùng một cựu cầu thủ Real Madrid khác là Sergio Canales. Tiền vệ người Tây Ban Nha này đã đến Monterrey vào năm 2023.

Neymar thất bại tại giải poker online

Neymar lọt vào bàn đấu cuối cùng của sự kiện Super Tuesday High Roller tại Giải vô địch PokerStars World Championship of Online Poker 2025, với giải thưởng lên đến 186,434 USD. Tuy nhiên, đối mặt với các chuyên gia poker và có ít chip hơn hẳn đối thủ, Neymar đã nhanh chóng rời khỏi giải đấu, kết thúc ở vị trí cuối cùng trong số 7 người chơi.

Với số chip ít nhất trong số các đối thủ, Neymar chỉ có chưa đầy 1 phần 3 số chip của người dẫn đầu. Mặc dù kết thúc đáng thất vọng trong ngày thi đấu thứ 2, Neymar vẫn nhận được 26,111 USD sau khi bỏ ra 10,300 USD mua vé tham gia - một số tiền không tồi cho một ngày chơi poker trực tuyến.

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh phối hợp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội cho các đồng chí Chi hội trưởng nông dân; Hội Nông dân thành phố Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân năm 2025;...

