Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Thể thao
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 11:10 GMT+7

Thương vụ cầu thủ Việt kiều Anh 1m90 Lee Williams gia nhập CLB Công an TP.HCM “đổ bể”?

+ aA -
Quốc An Thứ sáu, ngày 12/09/2025 11:10 GMT+7
Lee Williams đã được CLB Công an TP.HCM điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu tại V.League 2025/2026. Thế nhưng mới đây, cầu thủ Việt kiều người Anh cao 1m90 này vẫn xuất hiện trong buổi tập của Thể Công Viettel. Có vẻ thương vụ đã "đổ bể”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cầu thủ Việt kiều Lee Williams vẫn tập cùng Thể Công Viettel

Lee Williams sinh năm 2007, có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m90. Lee Williams có bố là người Anh và mẹ người Nam. Lee Williams có thể thi đấu ở hai vị trí tiền đạo cắm và tiền vệ tấn công.

Lee Williams được CLB Công an TP.HCM đăng ký.

Vào ngày 9/8, Lee Williams chính thức được Thể Công Viettel ký hợp đồng và tổ chức ra mắt. Do còn trẻ, Lee Williams được coi là ngôi sao có thể tỏa sáng và trở thành trụ cột trong tương lai của Thể Công Viettel.

Trước khi trở về Việt Nam và đầu quân cho Thể Công Viettel, Lee Williams khoác áo CLB Warrington tại National League North (giải hạng 6 Anh). Điểm nhấn đáng chú ý của Lee Williams tại Anh là từng được ra sân tại Cúp liên đoàn Anh trong màu áo CLB Stockport ở mùa 2024/2025.

Mặc dù vậy, Lee Williams là cầu thủ của tương lai chứ không phải trụ cột trong thời điểm hiện tại của Thể Công Viettel. Trước khi ký hợp đồng với Lee Williams, Thể Công Viettel đã chiêu mộ 3 cầu thủ Việt kiều gồm Kyle Colonna, Damian Vũ Thanh An và Tomas Dương Thanh Tùng. Trong đó, Dương Thanh Tùng đã có quốc tịch Việt Nam để có thể ra sân với tư cách nội binh.

Lee Williams xuất hiện trong buổi tập mới đây của Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Theo quy định, mỗi đội bóng tham dự V.League chỉ được đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều. Do đó, Thể Công Viettel chưa thể sử dụng Lee Williams do phải nhường suất cho 2 cầu thủ khác.

Ngay sau đó, xuất hiện thông tin Thể Công Viettel đồng ý cho CLB Công an TP.HCM mượn Lee Williams để tham dự V.League 2025/2026. Thậm chí, trong danh sách đăng ký trên trang chủ VPF, đội bóng thuộc TP.HCM đã điền tên tiền đạo Việt kiều người Anh có chiều cao 1m90 này.

Thế nhưng, có vẻ thương vụ Lee Williams khoác áo CLB Công an TP.HCM theo dạng cho mượn đã “đổ bể”. Cụ thể, trong buổi tập mới đây của Thể Công Viettel, tiền đạo 18 tuổi này vẫn xuất hiện và tập luyện cùng các đồng đội. Nhiều khả năng, HLV Popov đã có kế hoạch riêng dành cho Lee Williams.

Tham khảo thêm

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

Trao đổi với Dân Việt, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) là ông Lê Trí Trường khẳng định, sự việc liên quan đến VĐV Đặng Thị Hồng và cả Nguyễn Thị Bích Tuyền đều được thực hiện theo đúng quy định của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

Thể thao
LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

HLV Kim Sang-sik dùng 16 gương mặt U23 Việt Nam đấu Nepal?

Thể thao
HLV Kim Sang-sik dùng 16 gương mặt U23 Việt Nam đấu Nepal?

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
5

Thể thao
Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu

Sao trẻ Đông Á Thanh Hoá: Mới 21 tuổi đã trở thành “bảo bối” của HLV Kim Sang-sik

Thể thao
Sao trẻ Đông Á Thanh Hoá: Mới 21 tuổi đã trở thành “bảo bối” của HLV Kim Sang-sik

Đọc thêm

Điểm danh 6 trụ cột của ĐT Việt Nam phải lên bàn mổ trong năm 2025
Thể thao

Điểm danh 6 trụ cột của ĐT Việt Nam phải lên bàn mổ trong năm 2025

Thể thao

Năm 2025 trở thành một nỗi ám ảnh đối với bóng đá Việt Nam khi liên tiếp có những tuyển thủ phải rời xa sân cỏ dài hạn vì chấn thương.

Hàng loạt cây trúc “chết đứng” ven hồ Trúc Bạch đã được nhổ bỏ
Tin tức

Hàng loạt cây trúc “chết đứng” ven hồ Trúc Bạch đã được nhổ bỏ

Tin tức

Sau phản ánh về tình trạng hàng trúc ven hồ Trúc Bạch chết khô, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, nhổ bỏ những cây bị chết và dựng lại cây gãy đổ để khôi phục cảnh quan.

Thủ tướng: Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ công chức
Tin tức

Thủ tướng: Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ công chức

Tin tức

Thủ tướng yêu cầu trong xây dựng pháp luật phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Vì sao EVN đề xuất xử phạt người lắp đặt điện mặt trời nếu không thông báo?
Đầu tư - Tài chính

Vì sao EVN đề xuất xử phạt người lắp đặt điện mặt trời nếu không thông báo?

Đầu tư - Tài chính

Việc EVN đề xuất xử phạt người lắp đặt điện mặt trời không thông báo đang gây phản ứng dư luận khi nhiều người cho đây là tư duy độc quyền, phát sinh thủ tục phiền hà.

Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế chi trả hơn 250 triệu đồng cho khách hàng
Bảo hiểm

Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế chi trả hơn 250 triệu đồng cho khách hàng

Bảo hiểm

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh Hương Trà Huế - Phòng giao dịch Bình Điền và Agribank Chi nhánh Quảng Điền Huế - Phòng giao dịch Hóa Châu, tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho hai gia đình khách hàng trên địa bàn thành phố Huế, với số tiền hơn 250 triệu đồng.

Loại rau “khô như rơm”, đắt hơn cả thịt, tốt hơn cam xoài, chứa hơn 20 khoáng chất, muối chua ăn cực mê
Gia đình

Loại rau “khô như rơm”, đắt hơn cả thịt, tốt hơn cam xoài, chứa hơn 20 khoáng chất, muối chua ăn cực mê

Gia đình

Loại rau này tốt hơn so với cam, bưởi, xoài, dứa… ăn vua thường xuyên giúp làm mát cơ thể, đồng thời loại bỏ những độc tố bên trong ra ngoài.

Thả 2 con vật này nuôi trong ao, nông dân Hải Phòng bắt lên bán toàn con to, thu nhập 250 triệu đồng/vụ
Nhà nông

Thả 2 con vật này nuôi trong ao, nông dân Hải Phòng bắt lên bán toàn con to, thu nhập 250 triệu đồng/vụ

Nhà nông

Năm 2025, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã triển khai xây dựng mô hình nuôi thâm canh ếch trong lồng trên ao cá rô phi theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo hướng đi mới cho người nuôi thủy sản.

Quan lộ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi vừa bị khởi tố
Tin tức

Quan lộ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi vừa bị khởi tố

Tin tức

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi (SN 1972) trú tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc cũ, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ học vấn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cao cấp lý luận Chính trị. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đô thị thông minh, người dân là trung tâm và chủ thể của mọi hoạt động
Chuyển động Sài Gòn

Đô thị thông minh, người dân là trung tâm và chủ thể của mọi hoạt động

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM không chỉ mở rộng quy mô mà còn tăng cường khả năng kết nối liên vùng, phát huy thế mạnh tổng hợp để trở thành một siêu đô thị thông minh, bền vững và đáng sống.

Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình
Xã hội

Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình

Xã hội

Bị vật lạ phát nổ, một học sinh ở tỉnh Quảng Trị nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể, da mặt và cổ cháy đen.

Hiệp Gà chia tay bạn gái kém 3 tuổi: 'Tôi từng yêu cô ấy hơn bản thân mình'
Văn hóa - Giải trí

Hiệp Gà chia tay bạn gái kém 3 tuổi: "Tôi từng yêu cô ấy hơn bản thân mình"

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên hài Hiệp Gà xác nhận chia tay bạn gái kém 3 tuổi, chia sẻ từng yêu cô hơn cả bản thân mình, gây tiếc nuối cho người hâm mộ.

'Thần tài” của bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB CAHN
Thể thao

"Thần tài” của bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB CAHN

Thể thao

Chuyên gia Jun Togari - người có 27 năm liên tục tham gia điều hành giải chuyên nghiệp quốc gia Nhật Bản, giúp CLB Urawa Reds nhiều năm liền đạt doanh thu cao nhất và lượng cổ động viên trung bình lớn nhất Nhật Bản..., đã nhận lời gia nhập CLB CAHN.

Ở biên giới Gia Lai, nông dân trồng lúa dựa vào nước trời, từ khi nhà nước xây một con đập, máy móc chạy đầy đồng
Nhà nông

Ở biên giới Gia Lai, nông dân trồng lúa dựa vào nước trời, từ khi nhà nước xây một con đập, máy móc chạy đầy đồng

Nhà nông

Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương
Pháp luật

Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã khai nhận hành vi gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Xác minh thông tin 'bức tâm thư kêu cứu' nghi của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành
Pháp luật

Xác minh thông tin "bức tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành

Pháp luật

Một "bức tâm thư" kèm video và nhật ký, được cho là của bé trai sống cùng bố và mẹ kế tại Hà Nội, lan truyền trên mạng xã hội với nội dung tố bị bạo hành, hiện Công an phường Kiến Hưng đang xác minh.

Chuyện chưa bao giờ kể về Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” thời còn đi học
Văn hóa - Giải trí

Chuyện chưa bao giờ kể về Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim “Mưa đỏ” thời còn đi học

Văn hóa - Giải trí

Ít ai biết, đạo diễn Đặng Thái Huyền – người đứng sau những thước phim đặc biệt ấn tượng "Mưa đỏ" cũng từng có thời sinh viên rất thú vị.

Diện mạo ấn tượng tại nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo nên sức hút đặc biệt
Media

Diện mạo ấn tượng tại nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo nên sức hút đặc biệt

Media

Những hiện vật tại nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An như tái hiện lại thời kỳ hào hùng của dân tộc cách đây 95 năm. Với diện mạo mới ấn tượng, nhà trưng bày này đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với người dân.

Vợ chồng Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ
Văn hóa - Giải trí

Vợ chồng Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Văn hóa - Giải trí

Lương Thế Thành - Thúy Diễm đồng thời lên tiếng khẳng định hôn nhân sau khi bị đồn ly hôn chỉ vì... nụ hôn với bạn diễn.

Không lấy được lời khai nhân chứng trong vụ học viên Trường Tuyên huấn tử vong tại chợ Xanh cách đây 40 năm
Pháp luật

Không lấy được lời khai nhân chứng trong vụ học viên Trường Tuyên huấn tử vong tại chợ Xanh cách đây 40 năm

Pháp luật

Tòa án trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ sát hại học viên Trường Tuyên huấn xảy ra năm 1985 nhưng viện kiểm sát rà soát, thấy các nhân chứng có người đã chết, có người chuyển đi nơi khác và thời gian đã 40 năm nên không lấy được lời khai.

Sự tàn nhẫn đằng sau món 'gà hong gió' khiến Lưu Bị mê mẩn
Đông Tây - Kim Cổ

Sự tàn nhẫn đằng sau món "gà hong gió" khiến Lưu Bị mê mẩn

Đông Tây - Kim Cổ

Gà hong gió được xếp vào top 10 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc bởi quá trình chế biến món ăn này quá tàn nhẫn và khủng khiếp.

Các vị trí việc làm cho công chức cấp xã, phường gắn với tiền lương mới nhất
Xã hội

Các vị trí việc làm cho công chức cấp xã, phường gắn với tiền lương mới nhất

Xã hội

Việc xác định được các vị trí việc làm cho công chức, viên chức cấp xã sẽ là điều kiện để tính đúng, tính đủ lương và có cơ chế thưởng phù hợp cho công chức từ đó khuyến khích họ cống hiến.

Du lịch cộng đồng Cơ Tu, tạo thu nhập tốt hơn, bền vững hơn cho dân vùng Tây Bắc Đà Nẵng
Nhà nông

Du lịch cộng đồng Cơ Tu, tạo thu nhập tốt hơn, bền vững hơn cho dân vùng Tây Bắc Đà Nẵng

Nhà nông

Vùng Tây Bắc Đà Nẵng, trong những năm gần đây đã phát triển các mô hình du lịch sinh thái gắn với cộng đồng Cơ Tu hình thành và phát triển mạnh mẽ. Qua mô hình giúp bà con vùng nông thôn này có thu nhập tốt hơn, bền vững hơn...

CLB Công an TP.HCM đối đầu nhà vô địch, chờ HLV Lê Huỳnh Đức bày binh bố trận
Thể thao

CLB Công an TP.HCM đối đầu nhà vô địch, chờ HLV Lê Huỳnh Đức bày binh bố trận

Thể thao

CLB Công an TP.HCM gặp Thép xanh Nam Định trên sân Thống Nhất tối 13/9, người hâm mộ đội bóng ngành công an chờ HLV Lê Huỳnh Đức trổ tài bày binh bố trận.

TP.HCM phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền cấp xã
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền cấp xã

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã ban hành văn bản chấp thuận nguyên tắc, tiêu chí phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó trao quyền quản lý nhiều hạng mục cho chính quyền cấp xã.

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp mở hướng đi mới, công việc thuận lợi, hái ra tiền, làm giàu bền vững
Gia đình

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp mở hướng đi mới, công việc thuận lợi, hái ra tiền, làm giàu bền vững

Gia đình

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp nổi bật sẽ tận dụng tối đa cơ hội để chuyển mình, mở ra những hướng đi mới trong sự nghiệp và tài chính.

BIDV 'bắt tay' với ADB nhằm thúc đẩy giao dịch tại Bangladesh, Sri Lanka, Mông Cổ…
Ngân hàng

BIDV "bắt tay" với ADB nhằm thúc đẩy giao dịch tại Bangladesh, Sri Lanka, Mông Cổ…

Ngân hàng

Cơ chế bảo lãnh của ADB giúp hạn chế rủi ro và tăng cường khả năng tài trợ của BIDV cho các đối tác ngân hàng thành viên của ADB trong các giao dịch thương mại với các thị trường mới nhiều tiềm năng như Bangladesh, Sri Lanka, Mông Cổ… và trong tương lai là giao dịch tài trợ thương mại nội địa tại thị trường Việt Nam.

Giá USD hôm nay 13/9: Thị trường tự do giữ giá
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 13/9: Thị trường tự do giữ giá

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 13/9 trong nước, nhiều ngân hàng chỉnh nhẹ giá bán. Trong khi thị trường tự do không biến động so với sáng qua (12/9), giữ giá bán ra 26.950 VND/USD.

Chó nhà nuôi chết, bé gái mắc bệnh dại, cha mẹ vẫn không biết con bị chó cắn lúc nào
Xã hội

Chó nhà nuôi chết, bé gái mắc bệnh dại, cha mẹ vẫn không biết con bị chó cắn lúc nào

Xã hội

Trước khi bé gái 11 tuổi nhập viện với các biểu hiện mắc bệnh dại như nói nhảm, sợ nước, sợ gió và ý thức chậm, con chó nuôi trong nhà đã bị chết bất thường.

TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa địa điểm làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa địa điểm làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Theo UBND TP.HCM, trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 14,5km trở lên sẽ được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk
Pháp luật

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận, nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 bé trai bị thương.

Tin đọc nhiều

1

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

2

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

3

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định "gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể"

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định 'gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể'

4

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

5

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?