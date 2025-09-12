Thương vụ cầu thủ Việt kiều Anh 1m90 Lee Williams gia nhập CLB Công an TP.HCM “đổ bể”?

Cầu thủ Việt kiều Lee Williams vẫn tập cùng Thể Công Viettel

Lee Williams sinh năm 2007, có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m90. Lee Williams có bố là người Anh và mẹ người Nam. Lee Williams có thể thi đấu ở hai vị trí tiền đạo cắm và tiền vệ tấn công.

Lee Williams được CLB Công an TP.HCM đăng ký.

Vào ngày 9/8, Lee Williams chính thức được Thể Công Viettel ký hợp đồng và tổ chức ra mắt. Do còn trẻ, Lee Williams được coi là ngôi sao có thể tỏa sáng và trở thành trụ cột trong tương lai của Thể Công Viettel.

Trước khi trở về Việt Nam và đầu quân cho Thể Công Viettel, Lee Williams khoác áo CLB Warrington tại National League North (giải hạng 6 Anh). Điểm nhấn đáng chú ý của Lee Williams tại Anh là từng được ra sân tại Cúp liên đoàn Anh trong màu áo CLB Stockport ở mùa 2024/2025.



Mặc dù vậy, Lee Williams là cầu thủ của tương lai chứ không phải trụ cột trong thời điểm hiện tại của Thể Công Viettel. Trước khi ký hợp đồng với Lee Williams, Thể Công Viettel đã chiêu mộ 3 cầu thủ Việt kiều gồm Kyle Colonna, Damian Vũ Thanh An và Tomas Dương Thanh Tùng. Trong đó, Dương Thanh Tùng đã có quốc tịch Việt Nam để có thể ra sân với tư cách nội binh.

Lee Williams xuất hiện trong buổi tập mới đây của Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Theo quy định, mỗi đội bóng tham dự V.League chỉ được đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều. Do đó, Thể Công Viettel chưa thể sử dụng Lee Williams do phải nhường suất cho 2 cầu thủ khác.

Ngay sau đó, xuất hiện thông tin Thể Công Viettel đồng ý cho CLB Công an TP.HCM mượn Lee Williams để tham dự V.League 2025/2026. Thậm chí, trong danh sách đăng ký trên trang chủ VPF, đội bóng thuộc TP.HCM đã điền tên tiền đạo Việt kiều người Anh có chiều cao 1m90 này.

Thế nhưng, có vẻ thương vụ Lee Williams khoác áo CLB Công an TP.HCM theo dạng cho mượn đã “đổ bể”. Cụ thể, trong buổi tập mới đây của Thể Công Viettel, tiền đạo 18 tuổi này vẫn xuất hiện và tập luyện cùng các đồng đội. Nhiều khả năng, HLV Popov đã có kế hoạch riêng dành cho Lee Williams.