Chủ nhật, ngày 14/09/2025 07:29 GMT+7
Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia

Hải Yến Chủ nhật, ngày 14/09/2025 07:29 GMT+7
Cây cảnh mọng nước mỏng manh này được đánh giá cao nhờ những chiếc lá nhỏ, tròn nhỏ, có vân giống như mai rùa, mang lại vẻ đẹp nhiệt đới cho không gian nhà bạn.
Ngày càng nhiều người yêu thích trồng cây cảnh trong nhà. Những cây cảnh tô điểm cho không gian sống, thanh lọc không khí và xoa dịu tâm trí bạn, chữa lành bạn khỏi những căng thẳng, mệt mỏi.

Nhiều người sẽ nghĩ đến cây cảnh lan chi và trầu bà vì khả năng thanh lọc không khí và dễ chăm sóc của chúng. Chúng thực sự có thể mang đến sức sống cho không gian nội thất.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của trầu bà và lan chi là đơn điệu, nhàm chán. Nếu bạn muốn phòng khách, ban công, cửa sổ phòng làm việc của bạn tươi đẹp, độc đáo hơn hãy thử cây cảnh này.

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà và đẹp hơn lan chi gấp 100 lần Ảnh minh họa gardenbetty

Đặc biệt, cây trồng trong nhà "chuỗi" đang rất thịnh hành trong giới thực vật nhờ thân cây dài, rủ xuống và những chiếc lá nhỏ xinh xắn.

Bạn đã có chuỗi ngọc trai, chuỗi nước mắt, chuỗi trái tim, chuỗi cá heo, chuỗi chuối... và hôm nay là chuỗi rùa xinh đẹp (Peperomia prostrata).

Khẳng định với bạn, cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà và đẹp hơn lan chi gấp 100 lần.

Vẻ đẹp của cây cảnh chuỗi rùa

Chuỗi rùa hay dây rùa, chuỗi mai rùa có tên khoa học là Peperomia prostrata, là một trong những loài cây được yêu thích trong giới cây cảnh mini.

Cây cảnh này có tên tiếng Anh là String of Turtles. Ảnh minh họa leafnjoy

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy đặc biệt, Peperomia prostrata đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người để trang trí không gian sống và làm việc.

Cây cảnh này có tên tiếng Anh là String of Turtles (Dây rùa), là một loài cây leo quyến rũ và độc đáo có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới của Brazil. Loài cây này thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae).

Loài cây mọng nước mỏng manh này được đánh giá cao nhờ những chiếc lá nhỏ, tròn nhỏ, có vân giống như mai rùa thu nhỏ, do đó có tên gọi thân thương là chuỗi rùa.

Lá có màu xanh đậm với các đường gân bạc tinh xảo, tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của những người yêu cây cảnh.

Cây cảnh này có thân cây mảnh mai. Ảnh minh họa gardenbetty

Nuôi vài chậu chuỗi rùa trong nhà, bạn sẽ cảm thấy như đang sống trên đảo rùa với hàng ngàn con rùa con đang bay múa trong không gian nhà bạn vậy.

Cây cảnh này có thân cây mảnh mai, có thể dài đến 30-40 cm, lá cây mọc đối xứng và hơi tròn, xếp chồng lên nhau tạo thành một chuỗi dài duyên dáng.

Với đặc điểm này, chuỗi rùa thường được trồng trong chậu treo hoặc đặt trên kệ để khoe vẻ đẹp độc đáo của mình.

Cây cảnh này là một loài cây dễ chăm sóc, có thể phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới nước nhiều. Điều này khiến cho chuỗi rà trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây.

Ý nghĩa phong thủy tốt lành. Ảnh minh họa Toutiao

Giá trị của cây cảnh chuỗi rùa

Ý nghĩa phong thủy tốt lành

Trong phong thủy, mai rùa là biểu tượng linh thiêng đại diện cho sự trường thọ, sức khỏe, giàu có, tài lộc, và may mắn.

Linh vật này cũng có tác dụng xua đuổi tà khí, hóa giải sát khí, mang lại sự bình an và ổn định cho gia đình. Ngoài ra, mai rùa còn tượng trưng cho sự kiên nhẫn, bền bỉ và sự nghiệp vững chắc.

Do đó, cây cảnh chuỗi rùa (chuỗi mai rùa) này cũng hội tụ ý nghĩa phong thủy tốt lành, là một biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

Cây cảnh chuỗi mai rùa giúp gia chủ tích lũy của cải một cách bền vững, thịnh vượng. Ảnh minh họa gardenbetty

Trường thọ và sức khỏe: Rùa là loài vật sống rất lâu, nên mai rùa là biểu tượng mạnh mẽ cho tuổi thọ, sức khỏe dẻo dai và sự bền bỉ.

Tài lộc và sự giàu có: Mai rùa mang lại tài khí, vận lộc nên cây cảnh chuỗi mai rùa giúp gia chủ tích lũy của cải một cách bền vững, thịnh vượng.

Bình an và hóa giải tà khí: Với cấu trúc mai cứng cáp, rùa có khả năng phòng thủ, cây cảnh giúp hóa giải năng lượng tiêu cực, sát khí từ bên ngoài và mang lại sự bình yên cho không gian sống.

Trí tuệ và sự nghiệp vững chắc: Rùa di chuyển chậm mà chắc, cây cảnh chuỗi mai rùa tượng trưng cho sự kiên nhẫn và bền bỉ, giúp tăng cường trí tuệ, học vấn và xây dựng sự nghiệp vững vàng.

Cây cảnh chuỗi rùa có thể giúp cải thiện chất lượng không khí. Ảnh minh họa Toutiao

Bảo vệ và ổn định: Mai rùa được xem như một "ngọn núi" vững chãi, cây cảnh chuỗi mai rùa tượng trưng cho nền tảng kiến thức vững chắc và sự che chở, trấn trạch, an gia, bảo vệ gia đình.

Thanh lọc không khí, cải thiện tâm trạng

Giống như nhiều loại cây trồng trong nhà khác, cây cảnh chuỗi rùa có thể giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà bằng cách loại bỏ một lượng nhỏ độc tố.

Cây cảnh này cũng được cho là có tác dụng cân bằng năng lượng trong không gian sống. Với màu xanh lá cây tươi sáng, chuỗi rùa giúp giảm stress và tạo cảm giác thư thái cho người nhìn.

Cây cảnh này cũng là một loại cây tuyệt vời cho người mới bắt đầu

Cây cảnh cũng là một biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết trong gia đình. Với hình dạng lá cây mọc đối xứng và xếp chồng lên nhau, chuỗi rùa tượng trưng cho sự hòa hợp và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Ít phải chăm sóc

Kích thước nhỏ gọn và dáng rủ của cây khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những không gian nhỏ, có khả năng giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng nhờ vẻ đẹp thẩm mỹ.

Cây cảnh này cũng là một loại cây tuyệt vời cho người mới bắt đầu nhờ bản tính dễ chăm sóc và nhu cầu bảo dưỡng thấp.

Tốc độ sinh trưởng chậm của cây cảnh đồng nghĩa với việc nó không cần thay chậu thường xuyên, lý tưởng cho những người thích chăm sóc cây ít can thiệp.

Cây sinh trưởng chậm lại vào mùa thu và mùa đông

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh chuỗi rùa

Peeromia prostrata là một loại cây biểu sinh sống lâu năm, nghĩa là nó mọc tự nhiên trên các cây hoặc bề mặt khác trong môi trường sống tự nhiên của nó.

Trong quá trình trồng trọt, nó duy trì dáng rủ nhỏ gọn trong suốt vòng đời. Cây bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh mẽ vào mùa xuân và mùa hè, trong thời gian đó nó sẽ ra lá và thân mới.

Cây sinh trưởng chậm lại vào mùa thu và mùa đông, được coi là thời kỳ ngủ đông của cây. Mặc dù có thể ra hoa nhỏ, không dễ thấy, nhưng việc nở hoa trong điều kiện trồng trong nhà rất hiếm.

Cây cảnh ưa đất thoát nước tốt. Ảnh minh họa gardenbetty

Tuổi thọ của cây có thể kéo dài nhiều năm nếu được chăm sóc đúng cách, liên tục ra hoa mới để thay thế lá và thân già.

Để trồng và chăm sóc cây cảnh chuỗi rùa tốt hơn, bạn cần lưu ý:

Trồng cây

Chọn đất: Cây cảnh ưa đất thoát nước tốt, giàu chất hữu cơ. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp đất trồng cây cảnh thông thường với tỷ lệ perlite hoặc vermiculite để tăng khả năng thoát nước.

Chọn chậu: Cây cảnh chuỗi rùa có thể được trồng trong chậu nhỏ hoặc chậu treo. Chọn chậu có lỗ thoát nước tốt để tránh tình trạng úng nước.

Trồng cây: Nhẹ nhàng lấy cây ra khỏi chậu cũ và trồng vào chậu mới. Đổ đất xung quanh cây và ấn nhẹ để cố định cây.

Cây cảnh chuỗi rùa có thể được trồng trong chậu nhỏ. Ảnh minh họa plantsforallseasons

Chăm sóc

Ánh sáng: Cây cảnh ưa ánh sáng yếu đến trung bình. Tránh đặt cây ở nơi có ánh sáng trực tiếp mạnh.

Tưới nước: Cây cảnh không cần tưới nước nhiều. Tưới nước khi đất trên bề mặt đã khô. Tránh tưới nước quá nhiều để tránh tình trạng úng nước.

Nhiệt độ: Cây cảnh ưa nhiệt độ từ 18-24 độ C. Tránh đặt cây ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

Độ ẩm: Cây cảnh ưa độ ẩm trung bình. Bạn có thể đặt chậu cây trên khay nước để tăng độ ẩm xung quanh cây.

Cây cảnh ưa ánh sáng yếu đến trung bình. Ảnh minh họa finecity

Bón phân: Cây cảnh chuỗi rùa không cần bón phân nhiều. Bạn có thể bón phân loãng mỗi tháng một lần trong mùa sinh trưởng.

Cắt tỉa: Chuỗi rùa cần được cắt tỉa để duy trì hình dạng đẹp. Cắt bỏ lá cây già hoặc bị hư hỏng để kích thích cây phát triển mới.

Lưu ý: Cây cảnh này dễ bị ảnh hưởng bởi úng nước, vì vậy cần chú ý đến việc thoát nước tốt.

Chuỗi rùa có thể bị nhiễm bệnh nếu không được chăm sóc đúng cách. Kiểm tra cây thường xuyên để phát hiện bệnh sớm.

Cây cảnh này dễ bị ảnh hưởng bởi úng nước. Ảnh minh họa plantsforallseasons

Tóm lại, chuỗi rùa là một loài cây cảnh độc đáo và đẹp, có ý nghĩa phong thủy đặc biệt và nhiều giá trị trong gia đình.

Với khả năng làm sạch không khí, tạo cảm giác thư thái và trang trí không gian, chuỗi rùa Peperomia prostrata là một sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn trồng cây cảnh trong nhà.

