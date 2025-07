Trong giới làm vườn, cây cảnh này là loài dương xỉ tóc tiên (maidenhair fern), có tên khoa học là Adiantum, thuộc họ Adiantaceae.

Đặc điểm của cây cảnh dương xỉ tóc tiên

Chi Adiantum gồm hơn 200 loài và trong mỗi loài lại có một loạt các giống cây trồng khác nhau. Quê hương của chúng là các khu rừng nhiệt đới. Chúng bao gồm các khu vực ở Nam Mỹ, New Zealand, Châu Phi, Úc. Ở Nga, nó chỉ là thảm thực vật trang trí.

Cây cảnh mọc ở rìa rừng và các khe nứt râm mát. Ảnh minh họa

Dương xỉ Adiantum — dương xỉ tóc tiên (maidenhair fern) là cây lâu năm ưa ẩm với lá chét hình quạt, màu xanh tươi và kết cấu mỏng. Cây cảnh này được nhiều người ưa thích trồng trong nhà vì tán lá mỏng manh và thanh thoát, mềm mại, trong trẻo.

Lá của cây cảnh có thể xếp lớp, cắt ngắn, tua rua, loang lổ, xanh lá chanh, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đầu lá hồng/đỏ, khía răng cưa, hình vỏ sò, lớn, nhỏ. Chúng có thể có thân đen, thân cao thẳng đứng, thân rủ cao, thân rủ nhỏ gọn và thân cao gọn gàng.

Cây cảnh mọc ở rìa rừng và các khe nứt râm mát trong đá hoặc ven suối hoặc chúng thích những khu vực râm mát hơn.

Dương xỉ Adiantum raddianum. Ảnh minh họa botsad

Một số loài cơ bản như Adiantum tenerum; Adiantum raddianum; Adiantum aethiopicum; Adiantum bessoniae; Adiantum caudatum; Adiantum formosum; Adiantum herpidulum; Adiantum macrophyllum; Adiantum peruvianum; Adiantum trapeziforme...

Trong đó 2 loài được trồng nhiều nhất là Adiantum raddianum (dương xỉ tóc thần vệ nữ) và Adiantum tenerum (dương xỉ tóc tiên quạt hoặc dương xỉ tóc tiên giòn).

Dương xỉ Adiantum tenerum Ảnh minh họa plantsrescue

Dương xỉ tóc tiên quạt (Adiantum tenerum) là một loài dương xỉ tóc tiên tuyệt đẹp với tán lá cong lớn, thanh tú, những chiếc lá lớn gợn sóng mang tính trang trí. Những lá non mới nhú ra có màu hồng đào và dần chuyển sang màu xanh lục khi trưởng thành.

Dương xỉ tóc tiên (Adiantum raddianum) hay còn gọi là dương xỉ tóc thần vệ nữ là loài dương xỉ rụng lá nhiệt đới nổi tiếng với những đốt lá mỏng manh, hình quạt, mọc thành cụm trên thân đen cứng.

Những cây cảnh này sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời. Ảnh minh họa siamgreenculture

Chúng là một loại cây trồng trong nhà phổ biến nhờ tán lá đẹp mắt và kích thước nhỏ gọn. Loài dương xỉ sinh trưởng chậm này thường mất đến ba năm để đạt kích thước trưởng thành. Tuổi thọ của chúng khoảng 15 năm.

Những cây cảnh này sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời cho bất kỳ vị trí râm mát nào trong vườn nhà bạn hoặc trồng trong chậu.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh dương xỉ tóc tiên quạt Adiantum tenerum

Cây cảnh Adiantum tenerum này thích ẩm ướt. Ảnh minh họa siamgreenculture

Tên chi Adiantum bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là không làm ướt, ám chỉ khả năng thoát nước của lá mà không bị ướt! Đây chính là bí quyết chăm sóc cây dương xỉ tóc tiên nói chung: đừng để chúng bị ướt quá.

Cây cảnh Adiantum tenerum này thích ẩm ướt nhưng không muốn bị chết đuối. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy chúng mọc trong các khe đá gần thác nước mà không phải là mọc trong nước.

Cây cảnh này có thể phát triển trong điều kiện nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng ưa bóng râm đến bóng râm một phần, chịu được sương giá và hạn hán.

Cây cảnh này ưa ánh sáng mặt trời gián tiếp. Ảnh minh họa siamgreenculture

Để cây cảnh này phát triển tốt hơn, bạn cần lưu ý:

1. Ánh sáng

Tốt nhất là ánh nắng mặt trời được lọc hoặc ánh sáng mạnh từ cửa sổ hướng đông. Cây cảnh này ưa ánh sáng mặt trời gián tiếp mạnh trong điều kiện độ ẩm cao.

2. Nhiệt độ

Cây cảnh ưa điều kiện nhiệt đới với độ ẩm cao và lưu thông không khí dồi dào, không chịu hạn hán trực tiếp. Thích hợp nhất với nhiệt độ từ 12 ° C đến 45 ° C (54-113 ° F), do đó thường được sử dụng làm cây cảnh trong nhà. Giữ cây cảnh ở nhiệt độ trên 7 ° C (45 ° F).

Cây cảnh này không ưa không khí khô. Ảnh minh họa mediastorehouse

3. Tưới nước

Cây cảnh này không ưa không khí khô hoặc quá ẩm ướt. Điều rất quan trọng là cây dương xỉ này không bị khô, vì vậy hãy tưới nước khi mặt đất khô khi chạm vào. Phun sương thường xuyên cũng được khuyến khích.

Sau khi đã phát triển, dương xỉ tóc tiên quạt có nhu cầu nước cao, nên tưới đẫm nước trong thời kỳ khô hạn hoặc phun sương khi độ ẩm thấp.

4. Bón phân: Bón phân bằng dung dịch tan nhanh, pha loãng một nửa nồng độ trong mùa sinh trưởng.

Trồng trong chậu lớn. Ảnh minh họa littleprinceplants

5. Đất

Trồng trong than vỏ cây loại trung bình với vụn đá vôi giàu mùn được làm từ 2 phần cát và 3 phần mùn lá.

6. Trồng trong chậu và thay chậu

Trồng trong chậu lớn. Hỗn hợp đất trồng cho cây cảnh này phải có khả năng giữ nước và đồng thời thoát nước tốt. Hỗn hợp đất than bùn là phù hợp, nhưng chỉ khi cây được bón phân ít nhất hai tuần một lần.

Chỉ thay chậu cho cây cảnh này khi rễ màu sẫm xuất hiện. Ảnh minh họa onlineplantguide

Bón phân ít quan trọng hơn nhiều - bón phân một lần một tháng - sử dụng hỗn hợp đất bầu và rêu than bùn thô với lượng bằng nhau.

Chỉ thay chậu cho cây cảnh này khi rễ màu sẫm xuất hiện trên bề mặt hỗn hợp. Thời điểm tốt nhất để thay chậu là đầu mùa xuân.

Thay vì thay chậu, có thể cắt bỏ một số rễ bên ngoài của cây già trước khi trồng lại vào cùng chậu với hỗn hợp đất bầu mới.

Cây cảnh có lá hồng khi non. Ảnh minh họa onlineplantguide

Cây cảnh này thích hợp trồng trong chậu hoặc giỏ treo lên cao. Chúng có thể sử dụng cho các khu vườn nhỏ râm mát hoặc các rãnh nước ở vùng khí hậu ấm áp nhưng thường được trồng làm cây trồng trong nhà râm mát trong chậu.

Nếu bạn muốn một cây cảnh xanh như không có thực, chữa lành tâm hồn thì hãy tròng cây cảnh này nhé!