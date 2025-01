Vô vườn nhà một ông nông dân An Giang có thú chơi toàn cây mai vàng cổ thụ tiền tỷ, cả làng phục lăn

Trót mê cây mai vàng

Khu vườn của anh Út nằm cặp rạch Long Xuyên, với đủ loại cây kiểng (cây cảnh) có giá trị như: nguyệt quế, tùng, lộc vừng, gốc vú sữa và gốc mai “khủng”.

Trong số hàng loạt loại cây kiểng, có một cây cổ thụ là cây mai “khủng” được anh Út trồng trên chiếc chậu kiên cố.

Kể về hành trình “bén duyên” với cây mai cổ thụ này, anh Út xuýt xoa: “Hồi trước, tui mần 100 công ruộng và mở cửa hàng bán xe môtô. Về sau, việc mua, bán ế ẩm, tui bỏ nghề. Thấy nghệ nhân chơi mai cổ, tui học theo, nào ngờ gắn bó với thú sưu tầm mai “khủng” từ đó”.

Năm ngoái, anh Út được người quen chỉ ở gần chùa An Hòa (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có cây mai to. Anh Út lần theo địa chỉ đến xem cho bằng được.

Lần đầu nhìn thấy cây “lão mai”, anh Út mê liền. Nhưng buồn thay, chủ nhà chưa có nhu cầu bán cây mai ấy. Cuộc giao dịch bất thành, anh Út ngậm ngùi ra về mà trong lòng buồn như kẻ thất tình.

Anh Út cho biết, người trồng cây mai “khủng” ấy chính là ông Bo (ngụ thị trấn Phú Mỹ). Cây cổ thụ là cây “lão mai” này có từ thời ông nội của ông Bo được trồng qua nhiều thế hệ.

Mỗi độ xuân về, cây mai ra bông vàng rực giữa cánh đồng. Người dân xứ đạo tranh thủ ra đồng cắt cành về chưng Tết, vui nhộn như ngày hội hái lộc mai.

Quyết không bỏ cuộc, anh Út nhiều lần liên lạc hỏi mua cây mai cổ thụ. Thấy anh Út có thiện chí, ông Bo bàn bạc với gia đình rồi quyết định bán cây mai cổ thụ.

Việc mua cây mai vàng độc lạ này đã khó, nhưng bứng cây mai khó hơn bội phần. Để mang được cây mai to nguyên vẹn về nhà, anh Út phải thuê đội “thần đèn” làm cộng sự.

“Mấy ông “thần đèn” rất có kinh nghiệm di dời nhà, nên tui yên tâm. Hôm bứng thành công cây mai cổ thụ, các cụ cao niên ở thị trấn Phú Mỹ trầm trồ rằng, tui trúng số độc đắc” - anh Út cười khà.

Cây cổ thụ là một cây mai vàng vô đối mà anh Nguyễn Văn Út (45 tuổi, ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) kỳ công tìm mua về vườn.

Xuân năm ngoái, trong vô số hàng trăm gốc mai đẹp được bày bán tại chợ hoa xuân Long Xuyên, các nghệ nhân đánh giá cây mai của anh Út “khủng” nhất.

Anh Út Khoe: “Bứng cây mai cổ thụ đúng ngay dịp Tết. Lúc đó, tui chưa có ý định bán cây mai này. Sẵn tiện chở mai đi ngang rạch Long Xuyên nên tui ghé lại đường Bùi Văn Danh để giao lưu, trưng bày. Có một đại gia ở TP. Cần Thơ hỏi mua cây mai với giá 2 tỷ đồng”.

Theo anh Út, cây mai “khủng” này đã sống trên 150 năm tuổi, có bề hoành hơn 1m, cao 5m, tán rộng khoảng 6m. Những ngày Tết, khi mai nở hoa cũng là lúc gia chủ cùng với hàng xóm ra đồng cắt cành, hái lộc mang về cúng tổ tiên.

Chính vì lẽ đó, thân mai cứ to dần, các chi, cành, dáng đẹp uyển chuyển theo thời gian. Hiện tại, cây mai “khủng” này được anh Út chăm sóc rất kỹ.

Ngoài cây mai khủng trên 150 tuổi, anh Út còn sở hữu 5 cây mai cổ thụ trên 100 tuổi, có bề hoành từ 90cm đến 1,15m, với giá trị cao. Anh Út cho biết, có tiền chưa chắc mua được cây mai đẹp ưng ý. Chơi mai cũng tùy duyên, có những lúc anh lùng sục khắp nơi mà chẳng thấy cây mai nào đẹp.

Rảo quanh khu vườn của anh Út, chúng tôi thấy còn nhiều loại kiểng có giá trị như: gốc vú sữa, nguyệt quế, tùng, lộc vừng… được mua từ người dân thôn quê.

“Gốc vú sữa được trồng trong cái chậu có bề hoành trên 6m, trên 300 năm tuổi được tui mua lại của người dân ở tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, gốc vú sữa này rất quý và độc nhất ở miền Tây” - anh Út cho hay. Giờ đây, anh Út đang sở hữu nhiều cây mai, cây kiểng quý, nhưng niềm đam mê của anh vẫn chưa dừng lại ở đó…

Cận cảnh cây cổ thụ là cây mai vàng trong vườn cây kiểng (cây cảnh) trị giá tiền tỷ của anh Nguyễn Văn Út (45 tuổi, ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Anh Khương (một nghệ nhân chuyên chơi mai kiểng lâu năm ở TP. Long Xuyên) nói rằng, anh Út mới biết chơi mai nhưng sở hữu nhiều cây mai to, khó ai sánh được.

Nói về nét đẹp thuần khiết của cây mai vàng “khủng”, anh Khương khẳng định, ở An Giang có một số ít người chuyên sưu tầm mai trị giá bạc tỷ.

Thông thường, giới chơi mai đều khát khao sở hữu được những cây mai vàng to, đẹp. Tuy nhiên, tiêu chí của việc chọn lựa mai phải chú ý đến bộ đế, dáng, thế và tuổi thọ của cây. Vì thế, giới chơi mai đúc kết: “nhất thân”, “nhì đế”, “tam tàng”, “tứ thế”.