"Đê nilon", giải pháp sáng tạo chống chuột bảo vệ lúa non

Cứ đến mỗi vụ gieo sạ, hình ảnh những người nông dân tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lại trở nên quen thuộc trên khắp các cánh đồng. Họ tất bật đóng cọc, căng những tấm bao bì, túi nilon hay thậm chí là tấm tôn cũ để tạo thành một bức tường chắn xung quanh thửa ruộng vừa gieo.

Với mục đích ngăn chuột phá hoại từ khi lúa mới gieo sạ cho đến lúc trổ bông, kết hạt, người dân Nam Hoa Lư đã áp dụng một phương pháp chống chuột truyền thống và hiệu quả.



Người nông dân phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình dựng "đê nilon" quanh đồng ruộng ngăn con chuột phá cây lúa. Ảnh: Vũ Thượng

Nilon dựng cao khoảng 50 cm, cách đoạn được cắm cọc tre tránh gió thổi bay. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Đào Thị Loát, một người nông dân tại đây, chia sẻ: “Hầu như vụ nào bà con chúng tôi cũng dùng cách này để ngăn đàn chuột phá hại lúa, đặc biệt là khu vực sát bờ, sát mương nước. Tôi thấy cách làm này khá hiệu quả nên chúng tôi áp dụng thường xuyên”.

"Đê nilon", giải pháp sáng tạo bảo vệ lúa non của người dân Nam Hoa Lư. Ảnh: Vũ Thượng

Loại nilon được người dân mua về ngăn con chuột trên cánh đồng lúa. Ảnh: Vũ Thượng

Chi phí cho giải pháp này cũng khá tiết kiệm. Bà Loát cho biết, một kg túi nilon có giá khoảng 100.000 đồng và có thể tái sử dụng nhiều lần. Nếu túi bị thủng nhỏ, người dân có thể dán băng keo để dùng tiếp. Với những lỗ hổng lớn hơn, họ mới phải thay mới để đảm bảo hiệu quả chống chuột.

Từ "đê nilon" đến bẫy sắt bắt chuột quyết tâm bảo vệ vụ mùa

Không chỉ có “đê nilon”, nhiều nông dân ở phường Nam Hoa Lư còn kết hợp thêm các biện pháp khác để tăng cường hiệu quả bảo vệ cây lúa.

Bà Trần Thị Lanh, người đang canh tác 7 sào ruộng, cho biết: “Với 7 sào lúa, tôi mua 3kg túi nilon để căng ngay sau khi sạ. Đến cuối vụ chúng tôi tháo ra và thu hoạch, thấy cũng có tác dụng, lúa ít bị con chuột ăn, cắn”.

Những hạt lúa vừa được gieo sạ xuống ruộng phường Nam Hoa Lư. Ảnh: Vũ Thượng

Từ kênh mương, bờ ruộng cây cối tốt um tùm là nơi con chuột thường ẩn nấp. Ảnh: Vũ Thượng

Để chủ động hơn trong việc diệt chuột, bà Lanh còn đặt thêm các loại bẫy sắt có mồi nhử. Bà tâm sự: “Nếu không bảo vệ được cây lúa để chuột cắn là coi như bỏ. Ngày xưa chưa dựng “đê nilon”, việc mất mùa là thường xuyên, nhưng nay đã đỡ đi nhiều”.



Bà Phạm Thị Thu Hiền-Chủ tịch Hội Nông dân phường Nam Hoa Lư, chia sẻ với Dân Việt rằng, phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích và dân số của nhiều đơn vị hành chính cũ, hiện có 55 Chi hội nông dân hoạt động.

Việc dựng "đê nilon" sau khi gieo sạ rất hữu hiệu giúp mùa màng bội thu. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Hiền cũng khẳng định: "Việc người nông dân dùng nilon bao quanh thửa ruộng để ngăn chuột cắn phá lúa là một cách làm tương đối hiệu quả và được bà con áp dụng rộng rãi”.

Có thể thấy, cách làm này không chỉ hạn chế được tình trạng chuột phá hoại mà còn tiết kiệm chi phí, ít ảnh hưởng tới sản xuất và môi trường. Đây là một minh chứng cho sự sáng tạo, tinh thần tự lực của người nông dân trong việc bảo vệ thành quả lao động của mình.